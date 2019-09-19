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 Політика України
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Все про:Зеленський (2786) Миколаївська область (416) ОДА (664)

 Зеленський призначив Олександра Стадніка головою Миколаївської ОДА

Президент Володимир Зеленський 19 вересня призначив Олександра Стадніка новим головою Миколаївської обладміністрації.

Про це йдеться в указі №707/2019, передає Цензор.НЕТ.

Олександр Стаднік народився в липні 1977 року в селищі Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області. У 2006 році він закінчив Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю "правознавство".

Працював слюсарем з ремонту автомобілів автотранспортного господарства Смолінського рудника Востюка, смт Смоліне, заступником начальника торгового відділу Українсько-американського підприємства "АМГ - Україна", інспектором відділу охорони ТОВ "Альфа-Щит", Київ, і начальником охорони ТОВ "АМГ - Україна", Київ, юристом київського ТОВ "Комільфо". З 2012 року Олександр Стаднік - в органах Державної податкової інспекції.

Остання посада - в.о. голови податкової Дніпровського району Києва. Був звільнений у 2017 році. Після цього, з огляду на його декларацію, працював у туристичній фірмі "Дінадіс бізнес тревел".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149327
 
 
 Топ коментарі
 
С 2012 года Александр Стадник - в органах Государственной налоговой инспекции.
Это в резюме нужно ставить первым, тогда дальше можно не читать! Как говорится "новое лицо" (новая харя))))
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Налоговик... Потоки пойдут куда нужно. Конец эпохи бедности.
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Налоговик... Потоки пойдут куда нужно. Конец эпохи бедности.
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Взяточник, и давальщик.

Вы вибирали Голобородька? А выбрали Сурикова. В сериале был Зеленский. Но звали его Суриков.
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чую, дела в мыколайове попрут в гору. не то что при прежнем культуристе, который двух слов без ошибки не мого написать
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С 2012 года Александр Стадник - в органах Государственной налоговой инспекции.
Это в резюме нужно ставить первым, тогда дальше можно не читать! Как говорится "новое лицо" (новая харя))))
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сашу-шамана в улан-удэ повязали и сразу же сашу стадника назначили главой ода...совпадение?...скорее всего, да...но, кто знает, кто знает
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А яку суму заплатив за цю посаду Стадник?
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Был у них вроде Савченко (однофамилец Нади), хуже него сложно придумать, тот ещё дуб стоеросовый был.
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