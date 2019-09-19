EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  2983  86
Матеріали за темою:
Все про:Порошенко (9710) мінські угоди (1617)

 Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко

Україна має вимагати від Росії виконання Мінських домовленостей.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експрезидент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Мінські домовленості передбачають низку безпекових умов, які має виконати Росія. 5 років тому РФ зобов’язалася поважати лінію від 19 вересня 2014 року, відвести озброєння, створити вільну від важкої зброї зону навколо Маріуполя, вивести збройні сили та військову техніку з окупованого Донбасу. Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав’язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її на де-факто кордон. Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру на Донбасі, то першим сигналом мало б стати, зокрема, відновлення лінії 19.09.14, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу. Маємо вимагати виконувати Москвою взяті зобов'язання, тримати та, у разі потреби, зміцнювати режим санкцій, консолідувати проукраїнську міжнародну коаліцію", - заявив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після переговорів ТКГ представник РФ Гризлов заявив про загрозу зриву "нормандської зустрічі"

Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко 01
Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149326
 
   
 Топ коментарі
 
Все верно, Петр Алексеич, но, к сожалению, тупым и "устафшихатвайны" ЗЕленоидным капитулянтам этого не понять....
 показати весь коментар
 
Петя иди нахрен, сам ничего не сделал кроме подписания предательского Минска а теперь тявкает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
неее... не так!!!... ДЯ-КУ-Е-МО!!!! ДЯ-КУ-Е-МО!!!! ДЯ-КУ-Е-МО!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
5 лет поросенко подыгрывал оккупантам, шел на поводу у олигархов, плюя на интересы народа Украины, а теперь поросенко развякался..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Кто этот отставной козы барабанщик?
 показати весь коментар
 
 
Какой хАроший Мишаил.Скушай рошенку и вынеси "уточку"за собой.
На будущее - я порохофоб
 показати весь коментар
 
дык, после Минска она и стала границей де-факто...или ты, не заметил????
 показати весь коментар
 
 
Виходить так ніби частина Донбасу після підписання Порохом "Мінських угод" стала кацапською - це "погано", а "гдєто пасрєдінє" - то перемога України над Рашкою? Ти не помітив Nikos KGP?
 показати весь коментар
 
 
если бы не Боинг, то русские не жрали бы всего лишь хамона - факт!)
 показати весь коментар
 
 
так если и стала, что что опять от нее отходить? Хочу чтобьі Штайнмаер отступил свою границу до Берлина в месте с Польшею, чтобьі Украина до Берлина растянуласьб.
 показати весь коментар
 
надо определяться, или мы воюем с рашей дальше или капитулируем.... мира без победы не бывает....
 показати весь коментар
 
не мели! мьі решаем проблему, а не воюем. война - один из вариантов решения проблемьі. не кровожадь как рашконутьіе.
 показати весь коментар
 
дело в том, что проблема - это мы, по крайней мере для запада..никто не хочет за нас воевать или денег дать с технологиями, да и в ЕС с Натой нам не особо рады, вспомним блокирование пдч Германией с Францией.... вот ее (проблему) и хотят решить за наш счет..без кровожадинья), отдав под рашкинское влияние....
 показати весь коментар
 
у тебя кометарий с таким налетом, что как раз отображает ситуацию - тьі обезличил в нем Украину, они они они. сидим ждем пока они.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
давно мы не слыхали главу международной антипутенской коалиции, самого святого и блаженного человека современной украины, легенду современности
 показати весь коментар
 
 
твой бог ничего не боится, с таким поклонником. ка ты, его религия тока окрепнет Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7430
 показати весь коментар
 
 
"Клятий Порох" проти того щоб кацапи відібрали ще частину наших територій - путчу затіває?
 показати весь коментар
 
 
Вазелін же казав шо каци просто пересунули кордон. Всі діла.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
i'm ok i'm ok not alcoholic. Эх, Петя, Петя …..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Все верно, Петр Алексеич, но, к сожалению, тупым и "устафшихатвайны" ЗЕленоидным капитулянтам этого не понять....
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
сивочолый вымагатель получил от своегонарода смачный плевок прямо в пятак
 показати весь коментар
 
 
Ты себя и подобное себе быдло считаешь "народом" ? ))) Ты есть тупая теле#биомасса! Украинцы-граждане Украины, это те, кто был на Майдане, поддерживал революцию, а весной 2014 пошел воевать, или хотя бы помогал армии. Такое чмо как ты вечно под юбкой, а от мобилизации на рашке, на диване возле телевизора, и гавкать исподтишка.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
СОЕВЫЙ КАСТРИРОВАННЫЙ КАБАН
 показати весь коментар
 
 
Та нееее))) кастрированный это твой карликовый кумир-дякую, дякую, дякую, дякую, дякую, дякую, дуже дуже дуже
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зебилов, как и свинорусов, устраивает бутылка в анусе, у них так голова не качается
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Петя большой мастер верещать о патриотизме, делая ставки чужими головами...все кто больше всех кричал сейчас богатые, здоровые и успешные.. никто из этих бл...дей не погиб...и они на фронт точно не пойдут....и на погибших им сильно наплевать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
- У нас работа будет, у них - нет. У нас пенсии будут, у них - нет. У нас обеспечение для детей и пенсионеров будет, у них - нет. У нас дети пойдут в школу и детские садики, у них они будут сидеть в подвалах. Потому что они ничего не умеют делать! И так, именно так, мы выиграем эту войну! - хрюкал свин в 14-м. а всё пошло наоборот Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3109
 показати весь коментар
 
 
Продажные хахляцкие мрази. Вас прокляли все украинцы в мире!
 показати весь коментар
 
 
Кремль стремится закрепить фактическую контактную линию на Донбассе, превращая ее в де-факто границу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1082

Нормандська змова - державна зрада!

Українська влада збирається погодитися на вимоги Росії та імплементувати Мінські угоди за формулою Штайнмаєра під час зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться у найближчі тижні. Нагадаємо, згідно з формулою Штайнмаєра:

1. Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2. Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3. Україна оголошує амністію всім бойовикам
4. Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5. На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не відбудеться).

Результатом імплементації формули Штайнмаєра стане втрата Україною державного суверенітету. Вибори пройдуть під дулами російськими автоматів, а не за українським законодавством. Російські терористи стануть законною владою. 30-тисячна армія бойовиків розповзеться рештою території України. Як наслідок, бойові дії перенесуться з ОРДЛО на мирні українські міста. І як бонус, з Росії знімаються санкції.

Нагадаємо, що згідно з 111 статею Кримінального кодексу України державна зрада - це діяння, діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Таким чином, імплементація формули Штайнмаєра владою є державною зрадою.

Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків. Закликаємо дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:

1. Повне і стале припинення бойових дій.
2. Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.
3. Передача кордону Україні, або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.
4. Лише після цього проведення виборів за українським законодавством.

19 вересня о 19:00 приходьте на попереджувальну акцію до Офісу Президента за адресою вул. Банкова, 11. Нагадаємо владі 111-ту статтю ККУ про державну зраду, яка карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

УВАГА! З собою брати лише державну та національну символіку!

Подія у ФБ: https://www.facebook.com/events/497554891025069
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Новые дрожжи на старые фекалии 🐷..
 показати весь коментар
 
 
Кремль стремится закрепить фактическую контактную линию на Донбассе, превращая ее в де-факто границу, - Порошенко - я плохо отношусь к порошенко, хотяб за то , что он травит детей пальмовым маслом через конфеты , но тут я с ним согласен на все 100 % . Я тоже так думаю ! И ещё , Россия нужна передышка, как только Россия наберёт сил, она снова пойдёт войной в Украину . Нет России и нет войны в Чечне , Грузии , Украине , Молдова и т д
 показати весь коментар
 
 
Данис, ты не в теме - Европа - крупнейший покупатель пищевого пальмового масла! В т.ч. в конд.изделия. У тебя под носом, в Орхусе, крупнейший на всю Европу завод по переработке пальмового масла на пищевые цели, кормящий всю Европу.
 показати весь коментар
 
Че ты , черт побери несёшь? Если ты в теми , то почему не пишешь про закон который приняли ещё в 2003 году в Дании, и потом в Швеции , что если в продукте больше как 2 % пальмового масла , то это уже уголовная ответственность, понимаешь что такое уголовная ответственность? Почему об этом не пишешь? Зачем ты манипулируешь?
 показати весь коментар
 
Берем цифры: Импорт пальмового масла в ЕС за последние 5 лет вырос на 30% и составляет 7 миллионов тонн.
По потреблению пальмового масла на душу населения ЕС - рекордсмен: 11,5 кг на чел. в год. Это выше чем в Китае (4,4 кг), и в 2 раза выше чем в Украине (5,2 кг).
Съезди в Орхус и посмотри как завод не успевает отгружать потребителям пальму. Также можешь съездить на другие фабрики в ЕС, коих огромное количество, в Роттердам например.
Закон про 2% - ты "слышал звон но не знаю где он" - это закон против фальсификации, ччтобы не было на этикетке написано "сливочное масло" а на деле там пальма. 2% - это количество которое можно объяснить случайным (непреднамеренным) загрязнением, а если выше 2% - то это уже фальсификация. И это, заметь, не о вреде здоровью, а чтобы тебя не обманывали и не продавали под видом сыра "сырный продукт".
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Хахляцкую продажную мразь просто корячит от одного имени Порошенко.
 показати весь коментар
 
 
Требования Пукина - отвести украинские войска за административные границы Донецкой и Луганской областей.
Отсюда и одностороннее "разведение" по всей линии разграничения.
Отсюда и "примерное" поведение боевиков, которые тоже типа "отвели" и не стали занимать освободившиеся позиции ВСУ - у них задача усыпить бдительность чтобы все (Зе и европейские "партнеры") сказали "ну вот, они все выполняют, теперь можно разводить по всей линии разграничения".
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зелені шмарклі, хто з вас, уйобки, голосував на референдумі за відведення ВСУ з позицій, ***** ви малоросскіє?
 показати весь коментар
 
 
Дегенерат илітний, угода про розведення сил в Станиці і Золотому була підписана в Мінську в 2016 році Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8177 Новини в запої пропустив? Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4755 Чи тоді команда була хвалити цю угоду? Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4755 Дякуй-те, вишивата тупорила Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9011
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не случившийся на второй с р о к...
Мечты Президента Габона .
Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2707
 показати весь коментар
 
 
Маруся тут бояришнік не наливають, бери валенки та додому у якутію, там габону нема.
 показати весь коментар
 
 
Гранин -
Вашу контору команда "ЗЕ" уже разогнала .
Переквалифицируйтесь в охранники ..
 показати весь коментар
 
 
Ти поради в бурятії роздавай що краще пити склоомивач, бояришнік чи лосйон для волосся)
 показати весь коментар
 
 
Лахта, для того, чтобы Свинарчуков посадить или януковичских Богдана с Портновым посадить... на государственные должности, ах, простите, не в АП, а в ОПУ?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ещё никто из папэрэдныкив не гадил новой власти,та и Украине,как срет это ШАКАЛадное дерьмо
 показати весь коментар
 
 
Петя иди нахрен, сам ничего не сделал кроме подписания предательского Минска а теперь тявкает.
 показати весь коментар
 
 
Если вам дуракам отключить телевизор и спрятать телеклоунов, у тебя компас сломается. Должен был сделать ты, а не он, в 2014 взять в руки оружие и пойти воевать, а не прятаться от мобилизации, *****.
 показати весь коментар
 
 
Эти соглашения, как и формулу, сейчас трактуют все кому не лень, и каждый на свой лад.
 показати весь коментар
 
 
В том то и дело, что в трактовке Порошенко, с которой согласились Оланд и Меркель и которую поддерживали Байден и Волкер, нет предательства и есть санкции против паРаши с имиджевыми потерями для неё, а в трактовке ***** с Зелемойским и Штайнмайера - предательство, в узаконивании оккупации...
 показати весь коментар
 
 
Илітна холопка, а то нічого що в ТЕБЕ Меркель зі Штанмайером різні речі штовхають? Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7383 А то нічого, пєбіл, що Волкера під час підписання М2 ще не було на посаді? А то нічого, Що Байдена там взагалі не було? Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7383 Господи, по яких смітниках вас Стецько понабирав??? Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2089
 показати весь коментар
 
 
Лишнехромосомный, ты бы мысли свои не разбрасывал, как использованную туалетную бумагу на форум, а складывал и к себе запазуху, для повторного использования.
 показати весь коментар
 
 
Он вообще эти соглашения читал? В них рашка лишь гарант выполнения и ничего сама не обязана делать. За подписание этой хрени его пожизненно сажать надо.
 показати весь коментар
 
 
Зебил, т.е. санкции паРаша ни за что отгребает?
 показати весь коментар
 
 
Интересно что запоют порохоботы, обвиняющие Владимира Александровича в том что он дескать четырежды уклонист, в тот день когда выяснится что Владимир Александрович- кадровый военный и офицер ГРУ.
 показати весь коментар
 
 
Татьяна Черновол на порошенковском канале Кривой под одобрение ведущих уже говорила, что Зелескому выступления пишут в ФСБ
 показати весь коментар
 
 
Президент Владимир Зеленский заявил, что среднестатистические украинские семьи несчастливы, в том числе из-за «войны, бедности и несправедливости».

Об этом Зеленский сказал сегодня, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (УЕS), передают «Українськi Новини».

По его словам, вернуть гражданам веру в справедливость необходимо путем преодоления коррупции.

После этих слов Зеленский упомянул Мальдивы.

«Счастье - это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах», - сказал Зеленский.
Примечательно, что Зеленский сегодня произнес слова о «мальдивах» и «нарах для преступников. И именно сегодня Порошенко явился на допрос в ГБР…
🤗
 показати весь коментар
 
 
«Формула Штайнмайерa» - фиговый листок, которым в Германии в 2016 году хотели помочь Порошенко выполнить Минск, а (для Народа) свалить все на «это Запад захотел, я здесь ни при чем».

Нет никакой «формулы Штайнмайера». Именно в таком виде Порошенко подписал Минск. Кстати, он существует только на русском языке и называется «Мирный план президента Украины Порошенко и мирные инициативы президента РФ Путина».
 показати весь коментар
 
 
Порошенко говорит, что Москва должна выполнить линию разграничения 19 сентября 2014-го. Ну так что же он не добился выполнения, а подписал куда худший Минск-2 после Дебальцево?
 показати весь коментар
 
 
Де там підпис Порошенко у мінських угодах? Там підпис Кучми. Вчи матчасть а то у вас як в ігкубаторі методичка)
 показати весь коментар
 
 
Туповатый, Порошенко сам везде хвастается, что это его мирный план. Кучма, ессно, выполнял директивы Порошенко
 показати весь коментар
 
інфузорія, пояснюю для тупих зебобіків Кучма приватна особа (пенсіонер) йому доручили підписати бо він ні за що не відповідає офійно!)
 показати весь коментар
 
 
Чтобы ты знал, Порошенко по глупости настоял, чтобы эту бумажку зарегистрировали в Совбезе ООН, теперь это полноценный международный документ. За несоблюдение этой капитуляции нам еще могут официально вкатить санкции
 показати весь коментар
 
в одному згоден з тобою що це папірець! Тому що замісь Кучми його так само міг підписати будь який пенсіонер, а потім сказав що примусово підписав бо тиск у нього підвищився і він передумав)
 показати весь коментар
 
Вчера произошла странная история , от которой корчило росТВ... Почти полный выхлоп информации из заседания 2-х комитетов ВР совместно с Пристайко - по международным делам и интеграции с ЕС. Речь Порошенко была на видео.Впервые зелёная власть непрямо прибегла или вынуждена была обратиться за такой поддержкой к бывшей власти - открыли заседание комитетов для журналистов... "Признания" Пристайко о данном согласии на формулу немца взорвало интернет - и в это время кучма спокойно отшивает кацапов с террористами с ИХ формулой имени немца. А ведь под это обещание Пристайко были выпущены и наши пленные... Так кто кого вчера обыграл ? Кремлевская тварь хотела дважды отмыть себя и перед Трибуналом с моряками и снять успех по Донбассу со своей формулой имени немца... Или обыграли Пуйла наши все же, не "сдержав слова " под устным обещанием...? Карежило не только ********** с Соловьевым, зажаты сейчас в России DW - TV b BBC донедавна несущие правду прям из киева - просто одни проглотило эту новость , а DW гнали проросийскую пургу о том что победит Северный поток - 2. Притом , что их новости на ДОЖДЕ всегда были ДО ЭТОГО достаточно полными и правдивыми . такими же были и новости на ДОЖДЕ- были...
 показати весь коментар
 
Сегодня Штайнмайер похвалил ЗЕлю за его интерпретацию своей формулы... В это время министр иностранных дел Германии позвонил Лаврову .Подлодочка Германии внезапно всплыла у берегов Латвии, доллар укрепился и саудиты возобновили поставки нефти до прежних объемов, Болтон открыто заявил о своих претензиях к Трамп и по России в том числе ... Что там наш Зело готовым едет в ООН для серьезного разговора с друзьями Пуйла?
 показати весь коментар
 
 
Международная деятельность Пристайко а значит и ЗЕ пока в фокусе внимания незелебобнутого патриотического большинства и такое впечатление, что Зеле приходится с этим работать и считаться ... А значит и может дойдет до него совет портникова -

Незавидный выбор Зеленского Виталий Портников
Зеленский может отказаться от капитуляции. Но тогда ему нужно будет сказать своему электорату правду об обмане.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что на войне наживаются, а потому, что Россия хочет гибели Украины.
И извиниться. И продолжить защищать Украину от врага.
Я не сомневаюсь, что часть электората Зеленского примет эти извинения, президенту в этом случае удастся сохранить власть и даже популярность.
Но Зеленский должен быть готов к тому, что большая часть его сторонников начнёт метаться в поисках нового Верховного Коллаборанта.
 показати весь коментар
 
 
Поради заднеприводних шлюх розглядайте на зборах своєї секти
 показати весь коментар
 
Даже если
===Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин.===,


то наживаться и мародерить на войне нельзя. Портников вырождается
 показати весь коментар
 
Какие все умные, когда уволят. Порошенко забыл что договаривался с кем, с Путиным или террористами, о линии разграничения.
 показати весь коментар
 
Порошенко по глупости настоял, чтобы Минские угоды зарегистрировали в Совбезе ООН, теперь это полноценный международный документ. За несоблюдение этой капитуляции нам еще могут официально вкатить санкции
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору