 Кремль прагне закріпити фактичну контактну лінію на Донбасі, перетворюючи її на де-факто кордон, - Порошенко

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експрезидент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Мінські домовленості передбачають низку безпекових умов, які має виконати Росія. 5 років тому РФ зобов’язалася поважати лінію від 19 вересня 2014 року, відвести озброєння, створити вільну від важкої зброї зону навколо Маріуполя, вивести збройні сили та військову техніку з окупованого Донбасу. Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав’язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її на де-факто кордон. Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру на Донбасі, то першим сигналом мало б стати, зокрема, відновлення лінії 19.09.14, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу. Маємо вимагати виконувати Москвою взяті зобов'язання, тримати та, у разі потреби, зміцнювати режим санкцій, консолідувати проукраїнську міжнародну коаліцію", - заявив Порошенко.
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🤣
На будущее - я порохофоб
Нормандська змова - державна зрада!
Українська влада збирається погодитися на вимоги Росії та імплементувати Мінські угоди за формулою Штайнмаєра під час зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться у найближчі тижні. Нагадаємо, згідно з формулою Штайнмаєра:
1. Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2. Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3. Україна оголошує амністію всім бойовикам
4. Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5. На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не відбудеться).
Результатом імплементації формули Штайнмаєра стане втрата Україною державного суверенітету. Вибори пройдуть під дулами російськими автоматів, а не за українським законодавством. Російські терористи стануть законною владою. 30-тисячна армія бойовиків розповзеться рештою території України. Як наслідок, бойові дії перенесуться з ОРДЛО на мирні українські міста. І як бонус, з Росії знімаються санкції.
Нагадаємо, що згідно з 111 статею Кримінального кодексу України державна зрада - це діяння, діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Таким чином, імплементація формули Штайнмаєра владою є державною зрадою.
Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків. Закликаємо дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:
1. Повне і стале припинення бойових дій.
2. Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.
3. Передача кордону Україні, або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.
4. Лише після цього проведення виборів за українським законодавством.
19 вересня о 19:00 приходьте на попереджувальну акцію до Офісу Президента за адресою вул. Банкова, 11. Нагадаємо владі 111-ту статтю ККУ про державну зраду, яка карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
УВАГА! З собою брати лише державну та національну символіку!
Подія у ФБ: https://www.facebook.com/events/497554891025069
По потреблению пальмового масла на душу населения ЕС - рекордсмен: 11,5 кг на чел. в год. Это выше чем в Китае (4,4 кг), и в 2 раза выше чем в Украине (5,2 кг).
Съезди в Орхус и посмотри как завод не успевает отгружать потребителям пальму. Также можешь съездить на другие фабрики в ЕС, коих огромное количество, в Роттердам например.
Закон про 2% - ты "слышал звон но не знаю где он" - это закон против фальсификации, ччтобы не было на этикетке написано "сливочное масло" а на деле там пальма. 2% - это количество которое можно объяснить случайным (непреднамеренным) загрязнением, а если выше 2% - то это уже фальсификация. И это, заметь, не о вреде здоровью, а чтобы тебя не обманывали и не продавали под видом сыра "сырный продукт".
Отсюда и одностороннее "разведение" по всей линии разграничения.
Отсюда и "примерное" поведение боевиков, которые тоже типа "отвели" и не стали занимать освободившиеся позиции ВСУ - у них задача усыпить бдительность чтобы все (Зе и европейские "партнеры") сказали "ну вот, они все выполняют, теперь можно разводить по всей линии разграничения".
Мечты Президента Габона .
Вашу контору команда "ЗЕ" уже разогнала .
Переквалифицируйтесь в охранники ..
Об этом Зеленский сказал сегодня, выступая на Ялтинской Европейской стратегии (УЕS), передают «Українськi Новини».
По его словам, вернуть гражданам веру в справедливость необходимо путем преодоления коррупции.
После этих слов Зеленский упомянул Мальдивы.
«Счастье - это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах», - сказал Зеленский.
Примечательно, что Зеленский сегодня произнес слова о «мальдивах» и «нарах для преступников. И именно сегодня Порошенко явился на допрос в ГБР…
🤗
Нет никакой «формулы Штайнмайера». Именно в таком виде Порошенко подписал Минск. Кстати, он существует только на русском языке и называется «Мирный план президента Украины Порошенко и мирные инициативы президента РФ Путина».
Незавидный выбор Зеленского Виталий Портников
Зеленский может отказаться от капитуляции. Но тогда ему нужно будет сказать своему электорату правду об обмане.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин.
Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что на войне наживаются, а потому, что Россия хочет гибели Украины.
И извиниться. И продолжить защищать Украину от врага.
Я не сомневаюсь, что часть электората Зеленского примет эти извинения, президенту в этом случае удастся сохранить власть и даже популярность.
Но Зеленский должен быть готов к тому, что большая часть его сторонников начнёт метаться в поисках нового Верховного Коллаборанта.
===Правду о том, что война продолжалась и будет продолжаться не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что этого хочет Путин.===,
то наживаться и мародерить на войне нельзя. Портников вырождается