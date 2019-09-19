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 Київські новини
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Все про:Київрада (230) Кличко (718) недовіра (8)

 Депутати Київради мають намір оголосити недовіру Кличку, якщо сьогодні на Шулявський міст виділять ще 230 млн

Депутати Київської міської ради збираються оголосити недовіру меру Віталію Кличку в разі виділення на сьогоднішньому засіданні додаткових 230 мільйонів гривень на реконструкцію Шулявської розв'язки.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат міськради Ілля Сагайдак, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо на сьогоднішньому засіданні Київради політичний банкрут Кличко спробує незаконно передати на "псевдо" Шулявську розв’язку ще 230 млн грн "Північноукраїнському будівельному альянсу", ми почнемо процедуру оголошення недовіри та дострокового припинення повноважень міського голови", - наголосив депутат.

Він нагадує, що вчора депутати подали колективне звернення в НАБУ щодо Кличка.

"Він своїм розпорядженням незаконно виділив додатково 114 млн грн на "псевдо" Шулявку, попри виплачений 100% аванс, виконання лише 10% (гроші генпідрядник використав в інших цілях), а навіть нового кошторису і експертизи немає!" - обурюється депутат.

На його думку, це просто "викидання грошей у чорну діру", а Кличко наостанок "вимиває" гроші з бюджету.

Депутати Київради мають намір оголосити недовіру Кличку, якщо сьогодні на Шулявський міст виділять ще 230 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149323
 
   
 Топ коментарі
 
Хоче хапнути,вмирає а руки за грошима тягне,паскуда.
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Якщо там лише один зебіл бузить, при тому, що інші голосують за виділення бабла - то про яке висловлення недовіри може йти мова?

Що потрібно знати про ремонт Шулявського мосту: схеми об'їзду, терміни - https://nv.ua/ukr/ukraine/events/budivnictvo-stolittya-v-kiyevi-shcho-potribno-znati-pro-remont-shulyavskogo-mostu-shemi-ob-jizdu-termini-50010495.html Тільки на першу чергу потрібно 800млн грн...
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Спочатку потрібно добре розібратися чий "слуга" той Ілля. А то щось мені так здається, що той Фєдот да нє тот за кого він себе видає . І чи не стирчать за цим "праводорубом" вуха відомого шептуна та бойфренда Вофкі 😕
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Хоче хапнути,вмирає а руки за грошима тягне,паскуда.
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Зачем нам эта черная дыра Шулявский мост ? Депутати Київради мають намір оголосити недовіру Кличку, якщо сьогодні на Шулявський міст виділять ще 230 млн - Цензор.НЕТ 8941

Поставить светофор за тысчу гривень и всех делов !
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Я вчера подумал, что с мостом была инсценировка, что бы Клячу на лисапете выманить и взять. Силовиков хватало.
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Спочатку потрібно добре розібратися чий "слуга" той Ілля. А то щось мені так здається, що той Фєдот да нє тот за кого він себе видає . І чи не стирчать за цим "праводорубом" вуха відомого шептуна та бойфренда Вофкі 😕
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Так. Але спочатку до 2015 року була Батьківщина. І взагалі біографія того "дєятєля" не для людей з нестійкою психікою . Там на ньому і на всій його "сімейці" клейма ніде вже де поставити.
Так що , вже цілком зрозумілим стали причини його нинішньої бурхливої діяльності в іпостасі вже майбутнього "слуги урода"
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Якщо там лише один зебіл бузить, при тому, що інші голосують за виділення бабла - то про яке висловлення недовіри може йти мова?

Що потрібно знати про ремонт Шулявського мосту: схеми об'їзду, терміни - https://nv.ua/ukr/ukraine/events/budivnictvo-stolittya-v-kiyevi-shcho-potribno-znati-pro-remont-shulyavskogo-mostu-shemi-ob-jizdu-termini-50010495.html Тільки на першу чергу потрібно 800млн грн...
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эти дилетанты одного не могут понять, что лечение насморка и радикулита у моста -дело дорогостоящее и доктору Витале виднее. как лечить больного
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Зебилы хотят распилить 230 млн???

Еще не нажрались?
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Конечно не нажрались, цельных 4 месяца жрать, это даже не 5 лет! Ты сделал мой день, петекантроп...))
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ТЫ ИЗ КАКОЙ ВЫЛЕЗ ПОМОЙКИ, ПОРОХОБОТИК? У ПЕТИ В СОРТИРЕ ЖИВЕШЬ?
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Ооооо, зебил выполз!!!! Очухался от бояры??? Иди к своему клоуну, он тебя поцалует!
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Видел много разных порохоботов, но такого долбодятла вижу впервые.
Ты хоть статью прочитай, или "многа букав. не асилил."
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Читать не умеешь??? Бедненький...…
И как таких в зебилы берут...….
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Если деньги выделяются по плану - почему бы и не выделить? Написать можно что угодно - что в действительности?
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задача Зе команди не митям так катанням завалити кмда. навіть закон поспіхом міняють. спішать шо триндець.
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Тоесть Шулявский мост который перекрыл фактически весь Киев ремонтировать можно не спешить, а на даунбас бросить все силы и деньги по восстановлению мостов и инфраструктуры? Дебилоиды.
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Зачем нам эта черная дыра Шулявский мост ? Депутати Київради мають намір оголосити недовіру Кличку, якщо сьогодні на Шулявський міст виділять ще 230 млн - Цензор.НЕТ 6108

Поставить светофор за тысчу гривень и всех делов !
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И где ты найдёшь светофор за 1 тыс.? Просвети плиз.
Цены стартуют от 100тыс. за штуку. Не считая автоматизированной системы управления и установки.
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просто поделюсь враженнями от этой стройки, строит шаражкина контора,редко вижу там строителей, по выходным все стоит, организация обьездов отвратна, проходы от остановок до метро неописуемы,можно сказать "козьи тропы",благо дождей нет, Виталя, ну так нельзя!
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