 Звертаюся до Ради з проханням розпустити Київраду і призначити дострокові вибори в столиці, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він заявив на засіданні Київради 19 вересня.

"Сьогодні ми бачимо, що кворуму немає. Тобто працювати готові таки не всі. І тому я звертаюся до парламенту. Це звернення щодо розпуску Київради 8 скликання та призначення дострокових виборів у Києві. І зараз хай депутати йдуть і розповідають киянам, як вони працювали і чому вони думають, що їх оберуть знову", - повідомив Кличко.

На засідання зареєструвалось 38 депутатів зі 120.

Нагадаємо, 16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори мера Києва.

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