 Звертаюся до Ради з проханням розпустити Київраду і призначити дострокові вибори в столиці, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він заявив на засіданні Київради 19 вересня.
"Сьогодні ми бачимо, що кворуму немає. Тобто працювати готові таки не всі. І тому я звертаюся до парламенту. Це звернення щодо розпуску Київради 8 скликання та призначення дострокових виборів у Києві. І зараз хай депутати йдуть і розповідають киянам, як вони працювали і чому вони думають, що їх оберуть знову", - повідомив Кличко.
На засідання зареєструвалось 38 депутатів зі 120.
Нагадаємо, 16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори мера Києва.
Уверен, Кличко победит.
это будет гуманно и по христиански.. ведь мы же не сожгли хама!" (с)
1990 год.
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Где взять столько денег на постоянные выборы? Зачем такая бестолковая трата денег из и без того дырявого и жалкого бюджета??
Выборы мэров и Киевсовет нужно проводить в один день с президентскими!
Да что Вы говорите
в 2004 во время Помаранчевой Революции, когда Верховный суд рассматривал иск о многочисленных нарушениях в пользу ануковича, сам Великий Дуче Федорыч то ли с бодуна то ли в припадке отправил в Верх Суд встречный иск о многочисленных нарушениях в пользу Ющенко.
Глава избирштаба януковича (то ли его представитель, то ли он же его адвокат) Степан гав-Гаврыш смешно лупал глазами по этому поводу...
дежа вю...
А если это стадо баранов не справилось с работой, то пусть платят неустойку и компенсацию за зарплату и другие на них расходы!