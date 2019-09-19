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 Політика України
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Все про:ВР (5751) Київрада (230) Кличко (718) дострокові вибори (48)

 Звертаюся до Ради з проханням розпустити Київраду і призначити дострокові вибори в столиці, - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України з проханням розпустити Київську міську раду і призначити в столиці дострокові вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це він заявив на засіданні Київради 19 вересня.

"Сьогодні ми бачимо, що кворуму немає. Тобто працювати готові таки не всі. І тому я звертаюся до парламенту. Це звернення щодо розпуску Київради 8 скликання та призначення дострокових виборів у Києві. І зараз хай депутати йдуть і розповідають киянам, як вони працювали і чому вони думають, що їх оберуть знову", - повідомив Кличко.

На засідання зареєструвалось 38 депутатів зі 120.

Нагадаємо, 16 вересня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про позачергові вибори мера Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" ініціює дострокові вибори мера та Київради, - Ткаченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149322
 
 
 Топ коментарі
 
Вотето поворот. Кличко действует на опережение. Бывших боксеров не бывает!!!
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Поздно Володя))))) В ВР примут закон о Столице и проведут 8 декабря выборы в Киевсовет и мера.
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Не дают улучшать жисть киян панимаеш. Цены на проезд вшестеро. Мосты валятся. Ни одной станции метро. Красота!
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Вотето поворот. Кличко действует на опережение. Бывших боксеров не бывает!!!
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В каждой ситуации, когда нет кворума-надо всех распускать. Ох и Виталик, это новое слово в политике!
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он оказывается не только великий боксер, а и талантливый шахматист
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Педаліку один точний хук справа і кінець зеленим
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Как и Этинзонов назанченных и согласованных с Фирташем... Звертаюся до Ради з проханням розпустити Київраду і призначити дострокові вибори в столиці, - Кличко - Цензор.НЕТ 871
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Ну тогда уже одновременно с досрочными выборами мера.
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А ЗЕбилам всунут лысого с квартала и они под ********* его выберут, а потом как уже показало время будут свою жопу рвать
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Даже если и победит,в чем я сомневаюсь,то полномочий воровать у него не будет)))))
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Не победит. его уже рассмотрели даже слепые. Ворует, ****...
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де він переможе? Кличко вертається в бокс?
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В тот, которым он много лет владеет в подвале своего дома?
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да, хук справа здесь не проканает. не всякий может глядеть в завтрашний день
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Не дают улучшать жисть киян панимаеш. Цены на проезд вшестеро. Мосты валятся. Ни одной станции метро. Красота!
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Поздно Володя))))) В ВР примут закон о Столице и проведут 8 декабря выборы в Киевсовет и мера.
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Головне, щоб не обрали зелену падаль.
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Я тоже,но голосовать за Солара и Мыкытася не буду)
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Это те фирмы чьи выигрывают все стройки и ремонты в Киеве,только их фирмы,мост у бывшего метро Большевик,тоже выиграла фирма Мыкытася и сразу ей предоплатили 700 лямов,но Виталя же чистый???)))Лучше бы не лез воровать в мэры,стыд и позор ,а заслуги огромные,но вот запачкался ,а зря.
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Дякую. Я за нього не збирався голосувати. Якщо не буде альтернативи Кличку і буде лізти зелена падаль, то прийдеться бути за нього. Але краще би знайти нормальну кандидатуру.
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Нормальних "відстрілюють" на дальніх підходах... Всі без винятку мери спершу були корумпованими українцями, а потім "пішли" підряд корумповані жиди... і їх спадок ні яким чином навіть порівнювати не можна з спадком Салія або Омельченко...
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Как киевлянин выбрал бы Попова хотя бы за то что продолжил ветку метро в мою сторону
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Иди ты на выборы. За тебя проголосует Oksana ТП и Vredina.
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Да, у недоразвитых интерес к политике пробудили)))
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Головне щоб кличко з подыльниками сиділи у різних камерах
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Вот действия человека уверенного в себе, а не ватных ссыкливых зебобошек
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Этого для мэра недостаточно,воровать надо перестать и все просто будет)
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Боксер себе в голову проигрывает на выборах при любых вводных. А там и новые прокуроры с делами подойдут.
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"если тебя ударили по правой щеке, то надо пригнуться и сделать "двоечку по корпусу и в челюсть", а затем ударить ногой лежащее тело по голове..
это будет гуманно и по христиански.. ведь мы же не сожгли хама!" (с)
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Вышибалы "рыбки" в Филадельфии .
1990 год.

Звертаюся до Ради з проханням розпустити Київраду і призначити дострокові вибори в столиці, - Кличко - Цензор.НЕТ 4835
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Это они к Дону Кингу летали,тогда заработали первые большие деньги в боксе,а так многие там были боксеры у Вити "Рыбки".Виталик недавно возражал,что он не знает Витю,ну вот наглядное фото))))
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З******* со своими выборами!- стадо баранов которые должны работать но не работают, потому что не могут поделить бабло!
Где взять столько денег на постоянные выборы? Зачем такая бестолковая трата денег из и без того дырявого и жалкого бюджета?? Звертаюся до Ради з проханням розпустити Київраду і призначити дострокові вибори в столиці, - Кличко - Цензор.НЕТ 9594
Выборы мэров и Киевсовет нужно проводить в один день с президентскими! Звертаюся до Ради з проханням розпустити Київраду і призначити дострокові вибори в столиці, - Кличко - Цензор.НЕТ 815
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дежа-вю
в 2004 во время Помаранчевой Революции, когда Верховный суд рассматривал иск о многочисленных нарушениях в пользу ануковича, сам Великий Дуче Федорыч то ли с бодуна то ли в припадке отправил в Верх Суд встречный иск о многочисленных нарушениях в пользу Ющенко.
Глава избирштаба януковича (то ли его представитель, то ли он же его адвокат) Степан гав-Гаврыш смешно лупал глазами по этому поводу...

дежа вю...
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Кто хочет досрочные пожалуйста за свой счет!!!
А если это стадо баранов не справилось с работой, то пусть платят неустойку и компенсацию за зарплату и другие на них расходы!
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Расследование. Уже 600 миллионов на Шулявский мост, работы только на 46, а напоследок Кличко хочет еще 200 отдать дружбану Микитасю
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он так уверен, что киевляне его переизберут? хотя, киевляне уже не раз удивляли...
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