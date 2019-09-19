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Все про:найманці РФ (872) Мисягін (38) операція Об'єднаних сил (1585)

 Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін

Українські воїни в зоні ООС схопили одного найманця РФ.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому на одній з передових ділянок зони операції ОС, у районі окупованої Горлівки піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів. Полонений виявився знатною "рибою". Воює в лавах незаконних збройних формувань з 2014 року. За поки ще не підтвердженою інформацією громадянин однієї з країн колишнього СРСР. Гарні новини!" - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один захисник України загинув і двох поранено в зоні Операції Об'єднаних сил, - штаб

Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною рибою, - Мисягін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149316
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский отпустит.. у зебилов потепление срашкой.
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Ребята, вы не в ногу с властью, мышебратьяяя!!!
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Тем, кто не в ногу с Коломойщиной, нынче сжигают дома или объявляют их сумасшедшими террористами, у которых девушка в Крыму.
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Отлично!
В офисе президента ещё есть несколько вакансий!
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воины, рано радуетесь!
отпустите сейчас же, а то посадят по статье 146. "Незаконное лишение свободы или похищение человека."
инициатива приходит за инициатором...
а если пронесёт, то когда судьи его отпустят, настанет горькое разочарование и останется неприятный осадок.
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Разочарование наступит для боевика, под судом дольше проживет. Не первый и не последний.
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На фоне новостей по 1-2 погибших и несколько раненых каждый день с нашей стороны какая это хорошая новость?
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Російських десантників, затриманих в Україні, відпустили додому



Неділя, 31 серпня 2014, 00:11

Всі російські десантники, які були затримані в Україні, повернулися додому, повідомляє "Ехо Москви".
Їм нададуть психологічну допомогу, повідомив заступник командувача ВДВ генерал-майор Олексій Рагозін, оскільки "самі військовослужбовці переживають про те, що трапилося".
Рагозін додав, що переговори були дуже непростими. За його словами, російська сторона "з перших хвилин затримання десантників робила все, щоб якомога швидше повернути їх".
Як відомо, 25 серпня поблизу Дзеркального Амвросіївського району Донецької області спільна оперативна група Збройних сил України таСБУ затримала 10 військовослужбовців 331 полку 98 Свірської дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ.
У Міноборони Росії пізніше заявили, що десантники перетнули кордон під час патрулювання. Цю ж версію в п'ятницю підтвердив президент Росии Володимир Путін.
Раніше йшла мова про те, що десантників будуть міняти на українських бійців, полонених під Іловайским. Станом на 1 годину ночі про долю українськіх вийськових нічого не повідомляється.

Висновок: "ох і **** ж цей зеленський !"
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Нафига в плен то... не, я понимаю что патрона жалко, но все же, мог ведь и сам застрелится, случайно конечно. А если серьездно, отпустят ведь под какие то обязательства и в полицаи еще утроят.
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Зачем? Будет сдавать норматив по кроссу на Азовском море.
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