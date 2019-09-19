 Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька днів тому на одній з передових ділянок зони операції ОС, у районі окупованої Горлівки піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів. Полонений виявився знатною "рибою". Воює в лавах незаконних збройних формувань з 2014 року. За поки ще не підтвердженою інформацією громадянин однієї з країн колишнього СРСР. Гарні новини!" - розповів він.
В офисе президента ещё есть несколько вакансий!
отпустите сейчас же, а то посадят по статье 146. "Незаконное лишение свободы или похищение человека."
инициатива приходит за инициатором...
а если пронесёт, то когда судьи его отпустят, настанет горькое разочарование и останется неприятный осадок.
Неділя, 31 серпня 2014, 00:11
Всі російські десантники, які були затримані в Україні, повернулися додому, повідомляє "Ехо Москви".
Їм нададуть психологічну допомогу, повідомив заступник командувача ВДВ генерал-майор Олексій Рагозін, оскільки "самі військовослужбовці переживають про те, що трапилося".
Рагозін додав, що переговори були дуже непростими. За його словами, російська сторона "з перших хвилин затримання десантників робила все, щоб якомога швидше повернути їх".
Як відомо, 25 серпня поблизу Дзеркального Амвросіївського району Донецької області спільна оперативна група Збройних сил України таСБУ затримала 10 військовослужбовців 331 полку 98 Свірської дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ.
У Міноборони Росії пізніше заявили, що десантники перетнули кордон під час патрулювання. Цю ж версію в п'ятницю підтвердив президент Росии Володимир Путін.
Раніше йшла мова про те, що десантників будуть міняти на українських бійців, полонених під Іловайским. Станом на 1 годину ночі про долю українськіх вийськових нічого не повідомляється.
Висновок: "ох і **** ж цей зеленський !"