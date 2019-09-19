 Піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів: він виявився знатною "рибою", - Мисягін

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп від "Слуги народу" Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька днів тому на одній з передових ділянок зони операції ОС, у районі окупованої Горлівки піхота ЗСУ взяла в полон одного з терористів. Полонений виявився знатною "рибою". Воює в лавах незаконних збройних формувань з 2014 року. За поки ще не підтвердженою інформацією громадянин однієї з країн колишнього СРСР. Гарні новини!" - розповів він.

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