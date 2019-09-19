 Кандидатури до нового складу ЦВК подали всі фракції Ради, - Качура

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" про це заявив заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нардеп від Олександр Качура.
"Усі фракції, зокрема й наша, надали кандидатів, делегували до Центральної виборчої комісії, направили подання президенту. Зараз, згідно з законом, це повноваження президента. Він тепер вносить на розгляд Верховної Ради таке подання, воно включається в порядок денний невідкладно і після цього приймається рішення", - сказав Качура.
Він зазначив, що у поданні президентові були враховані всі кандидати, запропоновані фракціями. Качура підтвердив, що депутатська група "За майбутнє" теж запропонувала кандидата до ЦВК.
Депутат також розповів, що у списку кандидатів від фракції "Слуга народу" спочатку було 35 осіб. Потім кількість скоротилася до 20, а після цього, за словами Олександра Качури, обрали найкращих.
Депутат зауважив, що наразі обговорюється питання, чи будуть пропонуватися до ЦВК чинні народні депутати від "Слуги народу", але додав, що така ймовірність є низькою.
Качура також зазначив, що квота фракції "Слуга народу" до ЦВК- близько 10 кандидатів.
Депутат припускає, що рішення про призначення нового складу ЦВК може розглядатися Радою вже сьогодні.
Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.
P.S. Що це написала "еліта" на цій агітці? Що це за число: 41 953 020 млн українців?
Продовжувати? Мабуть, варто наголосити, що той склад ЦВК був проукраїнський. І з ним за вибори на окупованій території під дулами парашинської зброї ніхто не посмів би говорити.
Так от: скільки і яких ворогів України в нове ЦВК протягнуть слуги уродів?? Я вже не кажу про те, що вони залюбки проголосують за ньюківаловохендовських.