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 Політика України
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Все про:ВР (5751) Зеленський (2786) ЦВК (830) Качура (4)

 Кандидатури до нового складу ЦВК подали всі фракції Ради, - Качура

Усі парламентські фракції вже направили президенту списки своїх кандидатур до складу нової Центральної виборчої комісії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" про це заявив заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нардеп від Олександр Качура.

"Усі фракції, зокрема й наша, надали кандидатів, делегували до Центральної виборчої комісії, направили подання президенту. Зараз, згідно з законом, це повноваження президента. Він тепер вносить на розгляд Верховної Ради таке подання, воно включається в порядок денний невідкладно і після цього приймається рішення", - сказав Качура.

Він зазначив, що у поданні президентові були враховані всі кандидати, запропоновані фракціями. Качура підтвердив, що депутатська група "За майбутнє" теж запропонувала кандидата до ЦВК.

Депутат також розповів, що у списку кандидатів від фракції "Слуга народу" спочатку було 35 осіб. Потім кількість скоротилася до 20, а після цього, за словами Олександра Качури, обрали найкращих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" запропонувала кандидатуру Глущенко на посаду члена ЦВК, а ОПЗЖ - Мірошниченка і Дубовика

Депутат зауважив, що наразі обговорюється питання, чи будуть пропонуватися до ЦВК чинні народні депутати від "Слуги народу", але додав, що така ймовірність є низькою.

Качура також зазначив, що квота фракції "Слуга народу" до ЦВК- близько 10 кандидатів.

Депутат припускає, що рішення про призначення нового складу ЦВК може розглядатися Радою вже сьогодні.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149315
 
 
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Как по мне в ЦИК должны быть беспартийные, аполитичные, вообще никаким боком не относящиеся к политике люди. Без мотивации...
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Кто ещё верит зелёной воровской шайке? ЦИК вся зелёная, и будет считать как папа Беня скажет.
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Гаспада, що називають себе 25% еліти! С чєго ви взялі, що Вас 25%? Адже за Порошенка проголосували не 24.45% громадян України. З 41 953 020 українців - 4.5 млн це 10.73%. Отже, крім вас є ще 89.27%, що не довіряють Порошенку. І завважте, більшість з них голосували за Петра Олексійовича у 2014 році. То що сталося? Невже така кількість людей подуріла за 5 років? А 10% лишилися "елітою"?
P.S. Що це написала "еліта" на цій агітці? Що це за число: 41 953 020 млн українців?
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Вот очередной одутловато-юный під_минитср от ЗЕ. Ну где они берут тепличных менеджеришек с бабскими лицами. Может превращаюсь в брюзгу, ну вот что может наменеджерить в гос.управление, чувачок с помятым лицом мажорчика-онаниста. Что оно виде, кроме компьютерных игр и нескольких поездок в стандартные туры. НУ не верю что эти люди вообще на что-то способны тем более на реформы.
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Між іншим, в складі ЦВК зразка 2018року було до десятка активних учасників Майдану Гідності (всі інші - як мінімум, співчуваючі) і не було жодного рига, зажопа, не те що ***********.
Продовжувати? Мабуть, варто наголосити, що той склад ЦВК був проукраїнський. І з ним за вибори на окупованій території під дулами парашинської зброї ніхто не посмів би говорити.

Так от: скільки і яких ворогів України в нове ЦВК протягнуть слуги уродів?? Я вже не кажу про те, що вони залюбки проголосують за ньюківаловохендовських.
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С новым ЦИКом выборы в ОРДЛО по формуле Шмаймаура пройдут без ***** без задоринки!
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