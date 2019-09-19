 Кандидатури до нового складу ЦВК подали всі фракції Ради, - Качура

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ" про це заявив заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нардеп від Олександр Качура.

"Усі фракції, зокрема й наша, надали кандидатів, делегували до Центральної виборчої комісії, направили подання президенту. Зараз, згідно з законом, це повноваження президента. Він тепер вносить на розгляд Верховної Ради таке подання, воно включається в порядок денний невідкладно і після цього приймається рішення", - сказав Качура.

Він зазначив, що у поданні президентові були враховані всі кандидати, запропоновані фракціями. Качура підтвердив, що депутатська група "За майбутнє" теж запропонувала кандидата до ЦВК.

Депутат також розповів, що у списку кандидатів від фракції "Слуга народу" спочатку було 35 осіб. Потім кількість скоротилася до 20, а після цього, за словами Олександра Качури, обрали найкращих.

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Депутат зауважив, що наразі обговорюється питання, чи будуть пропонуватися до ЦВК чинні народні депутати від "Слуги народу", але додав, що така ймовірність є низькою.

Качура також зазначив, що квота фракції "Слуга народу" до ЦВК- близько 10 кандидатів.

Депутат припускає, що рішення про призначення нового складу ЦВК може розглядатися Радою вже сьогодні.

Нагадаємо, 13 вересня Верховна Рада достроково припинила повноваження всього складу ЦВК.