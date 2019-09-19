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Все про:вибори (4506) Зеленський (2786) Мельник (48) Штайнмаєр (185) Донбас (13060)

 Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив Зеленського щодо Донбасу, - Мельник

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у розмові з послом України в Німеччині наголосив на важливості мирних ініціатив президента України Володимира Зеленського для припинення війни на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника.

"Поки всі говорять про "формулу Штайнмаєра", особисто поспілкувався з федеральним президентом Німеччини. Глава німецької держави передав найкращі вітання президенту Зеленському, наголосивши на важливості його мирних ініціатив для припинення війни на сході України", - написав дипломат.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.

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Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив Зеленського щодо Донбасу, - Мельник 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149312
 
 
 Топ коментарі
 
Штангенциркуль прости госпаде. Какой-та фошизд немец будет решать как нам жить? Ау, малороссы, за что деды ваивале?
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Штангенциркуль прости госпаде. Какой-та фошизд немец будет решать как нам жить? Ау, малороссы, за что деды ваивале?
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Тарас ШЕВЧЕНКО. Розрита могила.
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»
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Мордор-dumdum twat-оккупант моржовый.Х"ло-исчадие ада,но он никто без Шмеркли из ШТАЗИ (STASI),которая инвестировала в этого ублюдка золото Рейха,чтобы выкачиваь надра и экономически хоть как-то удерживать Евро в противостоянии с долларом Америки.Украина с ее новой властью могла-бы поправить положение,если бы получила Статус Союзника Америки,а с Европой она никогда ничего не добьется!
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А если не картинки постить, а головой подумать?Куда пошли те средства, которые собрали благодаря этим 1,5%?
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Хто це убогим 8% поросенкам таку херню з Лахти Х"ляндської підкидає.Вони там дебіли,чи що?Кацарилі профукали Україну навіки.Тих 13%-ів обрусосаних можна за 24-и години вичистити в корінь,якщо якусь бучу замутять,а розраховувати на шваль порошану навіть в уяві не вкладається,бо вони обманом типу "вишиватні"самі по лезу бритви ходять-трохи схибив і пропав .Відчмокуйте там у Х"ла і не мутіть воду,придурки.
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Гнида ************ ! Берега попутал !!! Украина на своей земле
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Цікаво що Штаймайер сказав що ініціатива була від Зеленського а Пристайко вчора підтвердив що визнав формулу Штаймайера ще 2 вересня!
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Мне это нравится: Мельник говорит, что пообщался со Штайнмаером. А о чем пообщался, рассказать не следует? Или как всегда, телок обсудили, пива выпили?
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А где-то, млять, чётко и ясно написана эта таинственная формула Макропулоса?
В ЧЁМ СЕКРЕТ вечнозелёной молодости?
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По гитлеровски похлопав володю по щеке,произнести с пафосом,,Гуут волдемар,гуут,,
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Агент Газпрома подчеркнул важность...

...
"В поствыборной Германии разразился скандал с подачи Грузии. В центре скандала - лидер потерпевших поражение социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, пока еще исполняющий обязанности главы МИД ФРГ. Недавно в грузинских СМИ появилась информация об особых связи Франк-Вальтера Штайнмайера с ... "Газпромом". Намек понятен: мол, все еще формально действующий глава МИД ФРГ и лидер СДП, как и его предшественник Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, использовали свои высокие посты в личных, корыстных целях. Шредер уже давно - после отставки - осел в "Газпроме". Мол, по этому пути предлагается пойти и Штайнмайеру после своей отставки в ближйшие дня. Кстати, сам Штайнмайер - близкий друг Шредера. Но высокие пост и зарплаты "Газпрома" следует сначала заслужить. Шредер, например, не только в свое время активно лоббировал (он делает это и сейчас), но и заключал контракты с российским газовым монополистом по реализации проекта "Северный поток". А Штайнмайеру "Газпром", утверждают СМИ Грузии", уготовил другую "высокую миссию" - обеспечить оправдание действий российских войск в Грузии в августе прошлого года. Действительно, ведь международная комиссия по расследованию причин конфликта в Грузии была созвана по инициативе министра Штайнмайера и его коллег из стран Бенилюкса."
...
http://old.memo.ru/d/21074.html
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Штайнмаєр - капітулянт. Тому і не дивно, що підтримав Зєлєнского. Тепер зелені ЗМІ будуть цитувати його слова і хвалитися його підтримкою всюди, де лише можна. Чому ці ЗМІ не цитують Черчілля, Бандеру, чи хоча б блаженнійшого Гузара, якого точно не запишеш у розпалювачі війни, але який тим не менше рощ'яснював поняття Батьківщини і закликав боронити її інтереси.
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Подтверждение того что Зелёная сопля это Зелёная сопля...
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Приємно,коли пітерасню коробить-видно вже не по роялю,а по губам їх шоколадним водить!
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Штайнмайер в черзі за Шрьодером, щолизнути сраку Йухлу.
Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив Зеленського щодо Донбасу, - Мельник - Цензор.НЕТ 3557
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Та в рота йому пітну ногу, тому штанмаєру. Що, ми маємо на кожний його пук реагувати?
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Каломойши стараются,из трусов выпрыгивают,сказал ж-бурят до Нового года поработать и все …
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Калом по поросячим и пал ам.Ай да Беня,ай да йошкин кот.
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Алексей Арестович
- Как вы, вообще, друзья?..
Я лично - в восторге.))
Ударим секретным украинским оружием по коварным планам Путина/Запада:

Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив Зеленського щодо Донбасу, - Мельник - Цензор.НЕТ 88
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любая инициатива хороша только тогда,когда она приносит инициатору много зелени, а не головную боль и жизнь, которая бьет ключом
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Любой кацап стремится сесть на бутылку, шоб голова не качалась
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Які ви німці, всі продажні, як вас всіх німців Московія купила!? Скоро в Берліні буде правити "великий" Пу. "Формула Штайнмайера" формула пропутінського міністра пропонує Україні провести фіктивні місцеві вибори на Донбасі під фактичним контролем російських військових і їх найманців - це і є формула капітуляції. Формула "запіхіванія" Донбасу до складу України при збереженні російського контролю над окупованою територією. Формула неминучої громадянської війни. Прийняття Зеленським "формули Штайнмайера" буде свідчити, що він став на слизьку дорогу подальших поступок агресору. Тоді вже навряд чи щось вбереже його від пастки реалізації "світу" під диктатом Путіна - інкорпорації злоякісної путінської пухлини контрольованого Кремлем Донбасу в тіло України. І стане початком кінця держави України. Невже це допустимо!?
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Х"ла не бачив?Збирайся на Донбас-побачиш.
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Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с украинским коллегой Павлом Клинкой был в галстуке цвета георгиевской ленты.
Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив Зеленського щодо Донбасу, - Мельник - Цензор.НЕТ 5057
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та они в Германии спокойно беседуют на улице с ублюдками, которьіе бегают с флагом Дьірьі.
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хочу, чтобьі Штайнмаер подвинул свою немецкую границу на пару км, до Берлина. ишь тьі, хотелки какие!!!
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Штайнмайер подчеркнул важность мирных инициатив Зеленского по Донбассу....

Ох и доведут эти фрицы и их пособники Украину до войны ...
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