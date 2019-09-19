 Штайнмаєр наголосив на важливості мирних ініціатив Зеленського щодо Донбасу, - Мельник

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника.
"Поки всі говорять про "формулу Штайнмаєра", особисто поспілкувався з федеральним президентом Німеччини. Глава німецької держави передав найкращі вітання президенту Зеленському, наголосивши на важливості його мирних ініціатив для припинення війни на сході України", - написав дипломат.
Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив про те, що він дав згоду на так звану "формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу.
фошизднемец будет решать как нам жить? Ау, малороссы, за что деды ваивале?
…Світе тихий, краю милий, Моя
Україно, За що тебе сплюндровано, За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця
Богу не молилась, Чи ти діточок непевних Звичаю не вчила? «Молилася,
турбувалась, День і ніч не спала, Малих діток доглядала, Звичаю навчала.
Виростали мої квіти, Мої добрі діти, Панувала і я колись На широкім світі,
Панувала… Ой Богдане! Нерозумний сину! Подивись тепер на матір, На свою
Вкраїну, Що, колишучи, співала Про свою недолю, Що, співаючи, ридала, Виглядала
волю. Ой Богдане, Богданочку, Якби була знала, У колисці б задушила, Під серцем
приспала. Степи мої запродані Жидові, німоті, Сини мої на чужині, На чужій
роботі. Дніпро, брат мій, висихає, Мене покидає, І могили мої милі Москаль
розриває... Нехай риє, розкопує, Не своє шукає, А тим часом перевертні Нехай
підростають Та поможуть москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку
знімати. Помагайте, недолюдки, Матір катувати»…
В ЧЁМ СЕКРЕТ вечнозелёной молодости?
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"В поствыборной Германии разразился скандал с подачи Грузии. В центре скандала - лидер потерпевших поражение социал-демократов Франк-Вальтер Штайнмайер, пока еще исполняющий обязанности главы МИД ФРГ. Недавно в грузинских СМИ появилась информация об особых связи Франк-Вальтера Штайнмайера с ... "Газпромом". Намек понятен: мол, все еще формально действующий глава МИД ФРГ и лидер СДП, как и его предшественник Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, использовали свои высокие посты в личных, корыстных целях. Шредер уже давно - после отставки - осел в "Газпроме". Мол, по этому пути предлагается пойти и Штайнмайеру после своей отставки в ближйшие дня. Кстати, сам Штайнмайер - близкий друг Шредера. Но высокие пост и зарплаты "Газпрома" следует сначала заслужить. Шредер, например, не только в свое время активно лоббировал (он делает это и сейчас), но и заключал контракты с российским газовым монополистом по реализации проекта "Северный поток". А Штайнмайеру "Газпром", утверждают СМИ Грузии", уготовил другую "высокую миссию" - обеспечить оправдание действий российских войск в Грузии в августе прошлого года. Действительно, ведь международная комиссия по расследованию причин конфликта в Грузии была созвана по инициативе министра Штайнмайера и его коллег из стран Бенилюкса."
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http://old.memo.ru/d/21074.html
Алексей Арестович
- Как вы, вообще, друзья?..
Я лично - в восторге.))
Ударим секретным украинским оружием по коварным планам Путина/Запада:
Ох и доведут эти фрицы и их пособники Украину до войны ...