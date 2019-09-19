 Гончарук анонсував відкриття ринку землі в жовтні 2020 року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на конференції з реформи управління земельними відносинами в четвер.
"Нам потрібно зростати на 5-7% на рік. Ми відкриваємо ринок землі не відразу. Думали зробити це з 1 липня, але потім проконсультувалися з фермерами і вирішили зробити це з 1 жовтня", - сказав він.
За словами Гончарука, придбати землю зможуть українські громадяни і компанії.
"Усе це має відбуватися на публічних прозорих торгах", - зазначив прем'єр.
За його словами, нині уряд працює з НБУ над механізмом здешевлення кредитів.
"Україна завдяки запуску ринку землі має зростати додатково щонайменше на 2%", - зазначив Гончарук.
Зі свого боку міністр фінансів Оксана Маркарова зауважила, що уряд має намір завдяки цьому механізму надати фермерам кредитну ставку на рівні 5%.
Як повідомлялося з посиланням на заступника міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тараса Висоцького, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення, який має бути внесений у Раду до 1 жовтня, передбачає обмеження на придбання у вигляді 15% сільгоспземель області і 0,5% - країни за відсутності таких обмежень для орендарів, а також мінімальну ціну продажу на рівні НДО.
Серед інших умов - першочергове право орендаря на викуп і можливість придбання нерезидентами (окрім представників країни-агресора) тільки через реєстрацію компанії резидента в Україні.
После введения подобного "рынка" земли (начали с
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
з цієї зебільної отари - хоч шерсті вальок...
Вот это самое главное, все равно многовато но по сравнению с теми процентами что есть это просто супер.
Источник: https://censor.net.ua/n3149308
. Поэтому и главзебил, и полузебил, а если ещё и четвертьзебил этой теме третий рот откроет, нужно понимать все они имеют ввиду одного и того же
евреяукраинца...
Вся эта сволочь, кроме прочего, ссылается на решение ЕСПЧ, который якобы в своем Решении потребовал снять мораторий.
А между тем ЕСПЧ ничего такого от Украины не требует.
Вот что рассказал на онлайн-ТВ Укрлайф Миха Чаплыга про это решение:
1. Граждане, которые подали иск в ЕСПЧ против Украины, сразу указали в иске, что они не собираются заниматься земледелием. Эдакие «защинички прав» тех граждан Украины, которые получили землю в результате распаевания земель, которыми владели колхозы.
2. Конкретно в Решении нет требования к Украине открыть полностью рынок земли.
3. Суд предписывает, что Государство Украина должно предусмотреть:
а) такую очередность покупки земли:
- фермеры, которые живут в Украине и работают на земле;
- громада, которая живет на этой земле;
- государство;
- все остальные потом.
4. В Решении прописано, что никакой речи об иностранцах и тем более иностранных юридических лицах, которые могли бы купить украинскую землю, вообще даже не может быть.
5. В Решении указано, что тот, кто хочет купить землю сельхозназначения, должен указать, что у него есть
- опыт работы;
- соответствующее образование;
- желание переехать на эту землю и жить на ней;
- при этом должен быть контроль государства, чтоб покупатель земли не купил слишком много, чтоб и другие могли на земле работать.
Без Земельного банку ринок землі????
Та сам банк треба створювати і апробувати не менше року-трьох, а ви хочете ринок в 2020 році???, то буде не ринок, то буде базар!!!
За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.
У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
Но, в случае запуска
рынкабазара земли все существующие схемы автоматически узаконяться, и единственные "пайщики" которые от этого выиграют, будут косюки, бахматюки, фирташи и коломойские...
ибо эти старые схемы когда берется техника(комбайны например) в кредит, кредит не возвращается, а тупо в виде штрафов за просрочку кредита выводится за границу бабло.
украинские компании украинские рабочий украинские налоги. офшорам запрет.
Цена за гектар будет не меньше 1000 $ , а в среднем 1300 $. Вот только эти три компании должны будут отдать людям не менее 1,5 лярда баксов.
А если скрыли и это где то всплыло тогда конфискация.
людям з офісу шатраособам, наближеним до імператора, скільки росйським партнерам, скільки родичам з Ізраїля, скільки китайським, арабським і іншим заморським грошовим мішкам, скільки своїм людям, слугам народу, новим обличчям, поміщикам-початківцям в Україні і скільки вічно вдячним туземцям.
Осталось хапнуть землю и сделать украинцев крепостными.
Ура, товарищи 73%-ные!
04.07.2019
Захистити землю від розпродажу і права селян, надати адекватні умови для кредитування, збільшити кількість фермерських господарств до рівня Польщі та відкрити власний ринок продуктів - це шлях розвитку агросектору України…
І останнє, що потрібно, - продовжити мораторій на ринок землі: "Якщо зараз новий парламент скасує мораторій на продаж землі і запустить дикий ринок, то йтиме масова скупка земля для спекулятивних цілей".
https://interfax.com.ua/news/election2019/597699.html
Из их цепких когтей потом уже ничего не вырвешь