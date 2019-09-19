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 Політика України, Економіка
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Все про:земля (372) Кабмін (3127) Гончарук_Олексій (91) ринок землі (6)

 Гончарук анонсував відкриття ринку землі в жовтні 2020 року

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував відкриття ринку землі в Україні в жовтні 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на конференції з реформи управління земельними відносинами в четвер.

"Нам потрібно зростати на 5-7% на рік. Ми відкриваємо ринок землі не відразу. Думали зробити це з 1 липня, але потім проконсультувалися з фермерами і вирішили зробити це з 1 жовтня", - сказав він.

За словами Гончарука, придбати землю зможуть українські громадяни і компанії.

"Усе це має відбуватися на публічних прозорих торгах", - зазначив прем'єр.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Українську землю зможуть купувати лише українські громадяни або українські компанії", - Зеленський. ВIДЕО

За його словами, нині уряд працює з НБУ над механізмом здешевлення кредитів.

"Україна завдяки запуску ринку землі має зростати додатково щонайменше на 2%", - зазначив Гончарук.

Зі свого боку міністр фінансів Оксана Маркарова зауважила, що уряд має намір завдяки цьому механізму надати фермерам кредитну ставку на рівні 5%.

Як повідомлялося з посиланням на заступника міністра економіки, торгівлі і сільського господарства Тараса Висоцького, законопроєкт про обіг земель сільгосппризначення, який має бути внесений у Раду до 1 жовтня, передбачає обмеження на придбання у вигляді 15% сільгоспземель області і 0,5% - країни за відсутності таких обмежень для орендарів, а також мінімальну ціну продажу на рівні НДО.

Серед інших умов - першочергове право орендаря на викуп і можливість придбання нерезидентами (окрім представників країни-агресора) тільки через реєстрацію компанії резидента в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149308
 
   
 Топ коментарі
 
Молчу уже про мир народам, тарифы и зарплаты в 4000$. Но кто то говорил про рост экономики на 7% в год, а в бюджете заложены 3%. Вам ребята желаю дожить до октября 2020го., уверен все будет хорошо.
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Считаю, что нужно продать всьо что можна, а потом будем думать, что делать дальше? (с) гончарног
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Ага , щас. Там будут массовые захоронения бывших владельцев...
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Развиваемся, сегодня рынок откроют, а через год супермаркет земли появится
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Гончарук видимо уверен ,что до октября война закончится. Потому что торговать землей во время войны могут только полные идиоты и бесхозяйственники и те,кому наплевать на будущее страны.
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Супермаркет гробов откроется!
После введения подобного "рынка" земли (начали с паёв) на Мадагаскаре, тамошнее население превратилось в одно из наиболее голодающих в мире!
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І де воно таке мудре на нашу голову знайшлося? Нібито й не дебіл,однак таку хверню несе.
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За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.


У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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Вы успели поучаствовать в приватизации предприятий в 90-е годы?
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продать замлю штатам ,только это остановит **** от продолжения войны, потому что штаты будут зачищать то что им принадлежит, другого выхода нет.
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Пока не определился по этому вопросу, почитаю умные комменты, педроботов прошу не беспокоить.
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Правильное решение! Осталось только создать законодательную базу и правила игры для этого.
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А ты, придурок, еще не понял, что ЗЕкагал желает устроить не рынок земли, а базар спекулянтов?
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Молчу уже про мир народам, тарифы и зарплаты в 4000$. Но кто то говорил про рост экономики на 7% в год, а в бюджете заложены 3%. Вам ребята желаю дожить до октября 2020го., уверен все будет хорошо.
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Поднятие ВВП будет осуществляться не за счёт роста экономики, а за счёт продажи земли. И ещё - где-то нужно взять 15 млрд до Нового года - иначе дефолт, как завещал великий Беня, а торговля землёй во время дефолта - это кландайк... но не для вас, дорогие собственники паёв.
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Теперь я спокоен. Еще пара заяв Бени про дефолт, и Гончарука про возврат ПриватБанка, и инвестиции попрут.
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ну, хоч так...
з цієї зебільної отари - хоч шерсті вальок...
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та з іншого боку: вони всього стільки наобіцяли... а скільки зробили? Виходить, що чи не все, що обіцяли - набрехали.... Не бачу причин щоб не збрехали і з запуском ринку землі...
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Считаю, что нужно продать всьо что можна, а потом будем думать, что делать дальше? (с) гончарног
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Там план из двух ходов, все продать, и убежать. Не думаю, что он реален.
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Надо успеть все продать и украсть до зимы... Очень надо!!!
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В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство намерено благодаря данному механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.
Вот это самое главное, все равно многовато но по сравнению с теми процентами что есть это просто супер.
Источник: https://censor.net.ua/n3149308
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Переживаю за Бабу Йулю... она там еще живая?
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Бабушка здорова и кушает компот, про землю не вспоминает.
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Про здоровье Бабы Йули нужно спрашивать у ивана сулимы, только он в курсе менялись ли у неё памперсы сегодня или нет...
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"возможеость покупки нерезедентами" - они хоть бы врать дружно научились, бо главзебил утверждает, что землю купить смогут только украинцы
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Так он имел ввиду "украинцев" с тремя паспортами..
. Поэтому и главзебил, и полузебил, а если ещё и четвертьзебил этой теме третий рот откроет, нужно понимать все они имеют ввиду одного и того же еврея украинца...
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Ну наконец догадались сделать адекватные кредиты для фермеров под покупку земли а иначе смысла в открытии рынка просто ноль.
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Это будут такие же "адекватные" кредиты, как и зарплаты учителям по 4 000 евро!..

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Вот эт этого Говнюка как раз этого можно и ожидать.
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Зебилы и прочая компания кагальных либерастов алчно потирают руки. Международный кагал на низком старте.

Вся эта сволочь, кроме прочего, ссылается на решение ЕСПЧ, который якобы в своем Решении потребовал снять мораторий.
А между тем ЕСПЧ ничего такого от Украины не требует.

Вот что рассказал на онлайн-ТВ Укрлайф Миха Чаплыга про это решение:

1. Граждане, которые подали иск в ЕСПЧ против Украины, сразу указали в иске, что они не собираются заниматься земледелием. Эдакие «защинички прав» тех граждан Украины, которые получили землю в результате распаевания земель, которыми владели колхозы.
2. Конкретно в Решении нет требования к Украине открыть полностью рынок земли.
3. Суд предписывает, что Государство Украина должно предусмотреть:
а) такую очередность покупки земли:
- фермеры, которые живут в Украине и работают на земле;
- громада, которая живет на этой земле;
- государство;
- все остальные потом.
4. В Решении прописано, что никакой речи об иностранцах и тем более иностранных юридических лицах, которые могли бы купить украинскую землю, вообще даже не может быть.
5. В Решении указано, что тот, кто хочет купить землю сельхозназначения, должен указать, что у него есть
- опыт работы;
- соответствующее образование;
- желание переехать на эту землю и жить на ней;
- при этом должен быть контроль государства, чтоб покупатель земли не купил слишком много, чтоб и другие могли на земле работать.
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Швидко робиться, та сліпе родиться!
Без Земельного банку ринок землі????
Та сам банк треба створювати і апробувати не менше року-трьох, а ви хочете ринок в 2020 році???, то буде не ринок, то буде базар!!!
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Подивіться на ці морди. Хіба може двійник Коляна Лєвченкова щось корисне для України?
Гончарук анонсував відкриття ринку землі в жовтні 2020 року - Цензор.НЕТ 9238
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Молочные братья?

За даними УП, батько Олексія Гончарука Валерій був політиком - працював в партії Віктора Медведчука (СДПУ (о)) заступником секретаря обласного комітету партії.


У 2002 році Валерій Гончарук балотувався до Верховної Ради від СДПУ (о), однак програв вибори.
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а вы не в курсе что уже давно всё продаётся и покупается в области земель сельхозназначения ?
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Всё это делается незаконно и при соответствующей политической воле в любой момент может быть обнулено!
Но, в случае запуска рынка базара земли все существующие схемы автоматически узаконяться, и единственные "пайщики" которые от этого выиграют, будут косюки, бахматюки, фирташи и коломойские...
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да что вы говорите ? есть фирма которая заключила договор аренды пая на 10 лет, это к примеру. Выполняет по отношению к пайщику всё, что прописано в договоре. Хозяин фирмы решил её продать . Что в этом случае нарушено ? Я реально понимаю что вы очень далеки от этой темы.
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В газете "Зеркало недели" в архиве есть статья "Земля. Глобальная лихорадка." автор Татьяна Унковская (опубликована примерно месяц назад). Почитайте что происходит с сельхоз-землями в недоразвитых странах в мире (типа Африки) и может поймёте насколько вы, а не я, далёки "от этой темы"...


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Коломойские-зеленские-дубинско-бужанские
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и запретить инвестиции иностарнные в украинские компании владеющие землей ?
ибо эти старые схемы когда берется техника(комбайны например) в кредит, кредит не возвращается, а тупо в виде штрафов за просрочку кредита выводится за границу бабло.

украинские компании украинские рабочий украинские налоги. офшорам запрет.
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UkrLandFarming (570 тыс. га), «Кернел» (560 тыс. га) и «Мироновский хлебопродукт» (370 тыс. га).

Цена за гектар будет не меньше 1000 $ , а в среднем 1300 $. Вот только эти три компании должны будут отдать людям не менее 1,5 лярда баксов.
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Ага , щас. Там будут массовые захоронения бывших владельцев...
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Там будут массовые захоронения бывших владельцев...
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Создать рынок земли временно без права продажи земли.
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А у кого есть двойное гражданство тем землю тоже нельзя продавать, пусть отказываются от двойного-тройного гражданства и тогда покупают.
А если скрыли и это где то всплыло тогда конфискация.
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Коломойский и не скрывает, что у него 3( три) гражданства
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Думаю, що до жовтня 2020 року вони будуть вирішувати, кому скільки дістанеться. Скільки людям з офісу шатра особам, наближеним до імператора, скільки росйським партнерам, скільки родичам з Ізраїля, скільки китайським, арабським і іншим заморським грошовим мішкам, скільки своїм людям, слугам народу, новим обличчям, поміщикам-початківцям в Україні і скільки вічно вдячним туземцям.
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Все уже подмяли под себя.
Осталось хапнуть землю и сделать украинцев крепостными.
Ура, товарищи 73%-ные!
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Юлия Тимошенко: Не дадим распродать землю и создадим условия для развития села
04.07.2019
Захистити землю від розпродажу і права селян, надати адекватні умови для кредитування, збільшити кількість фермерських господарств до рівня Польщі та відкрити власний ринок продуктів - це шлях розвитку агросектору України…
І останнє, що потрібно, - продовжити мораторій на ринок землі: "Якщо зараз новий парламент скасує мораторій на продаж землі і запустить дикий ринок, то йтиме масова скупка земля для спекулятивних цілей".
https://interfax.com.ua/news/election2019/597699.html
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Зеля ж обещал, что идет на один срок. Для чего? Быстренько прибарахлится украинской землицей вместе со своим кагалом, а потом хоть трава не расти.
Из их цепких когтей потом уже ничего не вырвешь
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