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 Політика України, Київські новини
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 Рада внесла до порядку денного сесії зміни до закону про столицю

Народні депутати підтримали внесення до порядку денного сесії законопроєкту (№2143) про внесення змін до закону України "Про столицю - місто-герой Київ".

Таке рішення підтримали 237 нардепів на засіданні Верховної Ради в четвер, передає Цензор.НЕТ.

Строки внесення альтернативних законопроєктів скорочені наполовину.

Нагадаємо, група народних депутатів від "Слуги народу" ініціювала законопроєкт №2143 про внесення змін до закону про столицю. Зареєстрували його 13 вересня. Документ передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві. Цим законопроєктом пропонується законодавчо закріпити функціонування районних рад у Києві, скоротити максимальну кількість депутатів місцевих рад до 84 осіб і уповноважити голову Київської міської державної адміністрації опротестовувати акти місцевого самоврядування столиці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149306
 
 
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Давно пора, Киев ничем нео тличатся от других городов.
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теперь не город-герой, так все национальные герои воевали на стороне проигравшей - фашистов
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Ти убогий про РОА Власова пишеш,Так він за расєюшку з кацапами воював і переміг,триколор тобі у сраку.
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Підалік злізай з бочки,тебе низложено))
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Ногу отрезать будут?или скинемся ему на попугая?
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