EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1731  49
Все про:Зеленський (2786) земля (372) ринок землі (6)

 "Українську землю зможуть купувати лише українські громадяни або українські компанії", - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський виступає проти дозволу купівлі землі іноземцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час виступу на конференції з реформи управління земельними відносинами.

"Хочу розвіяти кілька міфів. Перше - земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати або продавати землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії. Страшилки про китайців, арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, - це маячня".

Зеленський зазначив, що земля належить громадянам і в них має з'явиться повноцінне право власності на свою землю.

"Це право володіти, право користуватися і право розпоряджатися своєю землею. Інакше це, вибачте, починається Радянський Союз, починається совок, коли наші громадяни отримали ніби свої квартири, але не могли їх продавати легально. Це неправильно. Що з'явилося в результаті - незаконні сірі схеми і махінації", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що за 18 років із 7 мільйонів українців, які володіють землею, один мільйон померли, так і не отримавши від держави шансу стати господарем своєї землі.

"Наостанок, список країн, де немає ринку землі. Це Північна Корея, Таджикистан, Венесуела, Куба, Конго, Україна, вітаю", - заявив президент.

"Завдання лише одне - знайти оптимальну модель, від якої виграють прості українці", - підсумував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мільйони гектарів щорічно продаються за допомогою сотні схем, - Богдан про необхідність ухвалення закону про ринок землі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149305
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Так у многих гражан Украины по несколько паспортов, в том числе и паспорта параши. Что на это скажешь, владимир ссаныч? "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1544
 показати весь коментар
 
 
Он вам ничего не должен. Это все развод для лохов
 показати весь коментар
 
 
В девяностые только граждане Украины участвовали в приватизации предприятий, результат всем известен.
 показати весь коментар
 
 
Врет как дышит! Никогда не поверю , что бы еврей зеленский запретит покупать евреям Израиля украинскою землю . с какой стати?
 показати весь коментар
 
 
конечно, 2 самых активных зрадофилов отписались первыми))
 показати весь коментар
 
 
А ты вторим ? Давай зебобик , гав , гав , гав
 показати весь коментар
 
 
в чем смысл вашей писанины, если любое, что будет сказано - будет для вас плохо? я стал посещать цензор раз в 10 реже из-за этого
 показати весь коментар
 
 
а вы как отличное подтверждение вышесказанному) что не скажи - реакция))
 показати весь коментар
 
 
Правильно делаешь. Надо тебе не в цензор сидеть, а работать . Кто должен работать , что бы платит евреям в Израиле пенсии ? Я что-ли ?
 показати весь коментар
 
А ты, стало быть, тут работаешь? Не пали контору, соя))
 показати весь коментар
 
 
Ой, перестаньте сказать, я вас прошу. Вы думаете, что мы выбросили украинские паспорта?
 показати весь коментар
 
Украинские компании с учредителями из иорданской долины. Клован, кого ты пытаешься наи**ь?
 показати весь коментар
 
 
своим высером ты только показал в очередной раз свою бездонную тупость .
 показати весь коментар
 
 
а ты своим, вероятно, безграничную мудрость "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6022
 показати весь коментар
 
 
извините, а как мне, гражданину украины, получить свою землю, которую я мог бы обрабатывать, сдать в аренду или продать? потому что сейчас я таковую вижу только в собственности у бывших колхозников или их наследников.
 показати весь коментар
 
 
Рынку земли быть, давно пора выйти из этого позорного списка.
 показати весь коментар
 
 
но деньги этим гражданам в долг дадут иностранные банки... банкротство гражданина свинорейха....
 показати весь коментар
 
 
"Задача только одна - найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы", - подытожил президент."

Конечно, у нас хватает простых украинцев с гражданством Израиля
 показати весь коментар
 
 
а потом эти "украинцы" вдруг окажутся израильтянами, как, например, кунилицкий "Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане или украинские компании", - Зеленский - Цензор.НЕТ 6380
 показати весь коментар
 
 
Вова, ти каструля драна !
Хіба важко на підставних осіб оформляти й купувати землю ?!
 показати весь коментар
 
 
Рада отменила уголовное наказание за фиктивное предпринимательство...
 показати весь коментар
 
 
Ок, ваши предложения как сделать так чтоб через подставных украинцев нельзя было купить землю, это нереально.
 показати весь коментар
 
И как украинцы выиграют, если землюскупят украинские жиды?
 показати весь коментар
 
 
Гражданин гражданину рознь . Конча Заспу тоже украинцы прихватизировали . Теперь мы все за них радоваться должны ?
 показати весь коментар
 
 
Судя по тому что "Зе-*****" говорит одно, а делает другое... Скупать землю будут все, кроме украинцев)
 показати весь коментар
 
 
Это развод для лохов . Так в 90-е было в Польше , что землю могли купить только граждане Польши , но при этом покупали немцы . Все очень просто , немец платит , Поляк покупает , потом дарит немцу . Все гениально . Лохи , вас снова на и бут !
 показати весь коментар
 
 
А Беня Коломойський із ізраїльським паспортом український громадянин?????
Або інші із панамськими паспортами???
 показати весь коментар
 
 
Украинскую землю смогут покупать только украинские граждане Израиля, - Зеленский
 показати весь коментар
 
 
Не слушайте его, он только по жидовски врет
 показати весь коментар
 
 
Все уже подеребанено в Украине, осталось землю ещё разворовать . А зебили что хотели , то и получили , будете батраками . Хахаха
 показати весь коментар
 
 
Вова, а гражданин Израиля Беня Коломойский в твоем понимании украинец или нет? Ну что б мы вообще понимали кто такой "украинец" в твоем понимании
 показати весь коментар
 
 
Все правильно, сначала маланцам израиля украинские пенсии, а потом и землю. Конда очередь за воздухом?
 показати весь коментар
 
Знаем мы этих граждан . По фамилиям .
И компании их , типа украинские , тоже знаем .
Всё , жопа Украине , окончательная .
 показати весь коментар
 
 
Компанії не повинні купувати землю,таким чином відбудеться продаж землі іноземцям
 показати весь коментар
 
А що даремно Беня вивів 5 млрд $ з приватбанку, а зараз зайшов 1 млрд $ і курс гривні зміцнився. Ну Беня і викупить а потім перепродасть. На то і поставили ЗЕ керувати.
 показати весь коментар
 
Только иностранные компании могут дать нормальную цену .Наши, с утюгом и паяльником отберут.Нема пределу алчности.Бахматюков ,Косюков Пораженок.Иностранные компании будут жить по нашим законам,а Бахматюки под себя законы писали и будут.Всё равно мелкие фермеры от Вазелина дулю с маком получат.Я Призываю землю не продавать,если не пустят иностранцев,только аренда.Права Арендодателя ничтожны,а с реестрами и рейдерами полный ажур.
 показати весь коментар
 
ты наверное много от этих продаж получишь?
 показати весь коментар
 
Знову клоун ,вішає зелену лапшу.Зуб-даю,какая нафиг реформа и вообще-то я нечего не должен- зе слизькій торчок.
 показати весь коментар
 
 
В этом с Президентом не согласен. Каким образом это принесет инвестиции, если только граждане Украины? В США к примеру любой может купить землю, да и во многих странах так, поэтому туда приходят деньги. Надеюсь эту норму отменят.
 показати весь коментар
 
Согласен. Но спасибо и на том... Для начала. Рынок земли нужно было открывать еще 25 лет назад.
 показати весь коментар
 
 
Я наверное уже экстрасенс ! Могу только сказать что будет землей после реформы о ее продаже . Землю скупят офшорные компании, за гроши типа бени , и даже налог в Украине платит не будет.
 показати весь коментар
 
 
карочє, всю землю купе українець каламойський.
 показати весь коментар
 
Тоже самое будет - как с Облэнерго. А потом отберут леса и водоемы, и это уже будет чужая земля, чужие леса и чужие реки.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору