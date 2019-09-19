 "Українську землю зможуть купувати лише українські громадяни або українські компанії", - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент заявив під час виступу на конференції з реформи управління земельними відносинами.

"Хочу розвіяти кілька міфів. Перше - земля належить українцям. У моделі, яку пропонуємо ми з урядом, купувати або продавати землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії. Страшилки про китайців, арабів чи інопланетян, які вивезуть нашу землю вагонами, - це маячня".

Зеленський зазначив, що земля належить громадянам і в них має з'явиться повноцінне право власності на свою землю.

"Це право володіти, право користуватися і право розпоряджатися своєю землею. Інакше це, вибачте, починається Радянський Союз, починається совок, коли наші громадяни отримали ніби свої квартири, але не могли їх продавати легально. Це неправильно. Що з'явилося в результаті - незаконні сірі схеми і махінації", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що за 18 років із 7 мільйонів українців, які володіють землею, один мільйон померли, так і не отримавши від держави шансу стати господарем своєї землі.

"Наостанок, список країн, де немає ринку землі. Це Північна Корея, Таджикистан, Венесуела, Куба, Конго, Україна, вітаю", - заявив президент.

"Завдання лише одне - знайти оптимальну модель, від якої виграють прості українці", - підсумував президент.

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