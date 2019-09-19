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 Політика України
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Все про:газові переговори (97) газопровід (216) Єврокомісія (287) Шефчович Марош (65) Олексій Оржель (7)

 Тристоронні газові переговори стартували в Брюсселі

19 вересня у Брюсселі триває третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Росією та Україною про довгостроковий транзит газу через Україну після 2019 року.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Представництва ЄС в Україні, передає Цензор.НЕТ.

На перемовинах головує віцепрезидент Єврокомісії з Енергетичного союзу Марош Шевчович. "Перед зустріччю Шевчович проводить двосторонні переговори з делегацією України, яку очолює міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, і делегацією Росії, яку очолює міністр енергетики Олександр Новак", - йдеться у повідомленні.

Голови правління НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" також присутні на зустрічі.

Шевчович раніше сказав: "Я переконаний, що прогрес надішле чіткий позитивний сигнал ринку та споживачам напередодні зимового сезону".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія будує газопровід в обхід України, - АР

Перемовини зосереджуватимуться навколо таких сфер: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належна тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.

Українська сторона запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149303
 
   
 Топ коментарі
 
Делаем ставки.
Моя: контракт на год (или скоко там нада шоб закончить СП2) на условиях выгодных кремлю...
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Аквариум , Крьімский мост к єтому времени уже завалится ?
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A через несколько лет американцы начнут возить с Луны гелий-3. И все "энергетические сверхдержавы" постепенно уйдут в небытие, с их газом и проч.
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Делаем ставки.
Моя: контракт на год (или скоко там нада шоб закончить СП2) на условиях выгодных кремлю...
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надеюсь, что тамошние переговорщики все же думают про Украину...
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Я тоже надеюсь что они проконсультированы Игорем Валерьичем.
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Условий Кремля не будет , ставка принята , "Підлога".
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Вчера новость же была-10летний контракт наши хотят.
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Кому интересны наши хотелки? Зачем кремлю гемор с нашей трубой на 10 лет, если у них скоро северный поток будет готов?
Я себе только могу представлять условия 10летнего контракта при построеном северном потоке, что бы раше было выгодно, на какие уступки пойдет команда Зе!. Юлькин контракт 10летней давности отдыхает наверно и не такой драконовский Тристоронні газові переговори стартували в Брюсселі - Цензор.НЕТ 1704
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А чужие хотелки вообще никому и никогда не были интересны. Я вот хотел бы, чтобы кто-нибудь с переговорной команды в свободное время поехал и дал бы пинка ныкающемуся в Брюсселе Вовку, но то таке.
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хотеть чего-то и получить желаемое - это две большие разницы.
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A через несколько лет американцы начнут возить с Луны гелий-3. И все "энергетические сверхдержавы" постепенно уйдут в небытие, с их газом и проч.
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Аквариум , Крьімский мост к єтому времени уже завалится ?
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А чо так топил и обсасьівал тему рухнувшего моста?
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Чисто инженерный интерес: почему вы боитесь его испытать как положено: несколькими колоннами полностью гружёных самосвалов.
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Инженер , предложи им вариант , посчитать кол-во грузовиков в тьісячах сможешь ?
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Есть советские СНиПы и другие стандарты. На них и ориентируйтесь
Вот так тестируют по-настоящему:

Тристоронні газові переговори стартували в Брюсселі - Цензор.НЕТ 4422
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Аквариум , тьі к кому обращаешься ? Пиши сразу Ротенбергу...
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И что с этим третьим гелием делать? Шарики надувать?
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Реакторы делать. Любые разработки начинаются с чертежей. Транзистор изобрели 70 лет назад, а сегодня ты их носишь в своём кармане, в количестве нескольких миллиардов.
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Как этот изотоп гелия поможет построить термоядерный реактор? Напоминаю для неучей, что с этими реакторами носятся уже как 60 лет без видимого практического результата.
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Да тебе-то что ? Продолжай качать газ и выкручивать датчанам руки.
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Датчане - трудолюбивые и хорошие люди. Вот у меня морозилка датская работает как часы атомные. А газовая плита румынской сборки просится в утиль. Не буду я датчанам зла желать. А ты просто глуп как дубина стоероссовая.
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Кремлетролли все похожи один на другого: хамы от рождения.
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Извини, школота. Но ты хоть в рамках школьных учебников почитай чего нибудь для общего развития. Поможет!
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Дирижабели. И через них транслировать 5G интернет в КНДР, всьо продумано))
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Ага расскажи о планах добывать тоннами редкие металлы на астероидах.))
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Зачем столько редких металлов ? Разве их не хватает для промышленности ?
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Можно поспорить что не договорятся, слишком разные хотелки, Украина хочет на 10 лет и 60 млрд в год но в ЕС просто нет покупателей на такие обьемы, вернее есть но тогда СП-2 и Турецкий останутся пустыми трубами.
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Та не , хочет 60 млрд.куб. на 10 лет єнергетический департамент ЕС. Украина согласна и на 120 млрд. куб.
Главное , какой будет тариф на прокачку , вот тут будет рубка с Газмясом. Имхо
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когда уже ваш свинарник слезет с шеи рф?
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надо как у саудитов сделать! выдать сепарам крылатые ракеты, что бы они ими жахнули по станциям перекачки газа...
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Вже давали,вони Боїнг збили,а ракетами можуть по твому Воронєжу влупити.
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Та да , по Донецку еще никто не стрелял вьісокоточньіми ракетами , а там много целей.
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Все гораздо проще. 100 процентов прокачки газа, все эти миллиарды кубов, идут через горлышко 40 на 40 км. Малейшая диверсия приведет к уничтожению 50процентов мощностей добычи и разговор пойдет по другому.
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Чому Європа не купує газ на Україно кацапському кордоні?
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Какая то у них обеих позиция раковая. Явно нужно обслуживать третьей стороне.
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никакого контракта путин подписывать не будет максимум на год пока достроят сп два и в болгарию в обход украины.
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ЕС считает иначе , а Украина на стороне ЕС . И , наоборот ...
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