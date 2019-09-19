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 Політика України, За кордоном
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Все про:Лавров (735) мінські угоди (1617) нормандська четвірка (579) Гайко Маас (85)

 Лавров і Маас обговорили перспективи виконання Мінських угод, - МЗС РФ

18 вересня з ініціативи німецької сторони відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Росії С.В.Лаврова з Федеральним міністром закордонних справ ФРН Г.Маасом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті МЗС РФ.

"Обговорено перспективи виконання Мінського комплексу заходів щодо врегулювання в Україні ситуації, коли пропозиції, розглянуті на зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату", не були підтримані представником Києва на засіданні Контактної групи в Мінську 18 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський хотів зустрітися в нормандському форматі 17 вересня, але Росія з технічних причин відмовилася, - Пристайко

Нагадаємо, 18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива лише за умови виконання низки попередніх умов.

Своєю чергою представник РФ у контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149299
 
 
 Топ коментарі
 
Перспектив з кацапнею ніяких.
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Не забываем шо Штайнмайер - человек Шрёдера , который всей душой в газпроме
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Він казав шо і вибори в лугандоні будуть одночасно з нашими. Узеленські балаболи.
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Ну почему же? Министр Пристройко вчера сказал, что они еще 2го сентября договорились уже...
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Він казав шо і вибори в лугандоні будуть одночасно з нашими. Узеленські балаболи.
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1. Что Пристайко курит?
2. где такое достают?
3. Сколько это стоит?

Все, у меня вопросов больше к Пристайко нет.
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Перспетива одна - паРаше еще долго сидеть под санкциями.
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Чтобы закрыть эту тему для обсуждения, просто проведём краткий анализ событий.

1) Нужны $ 15 лярдов.
2) У Гонтарёвой сгорает дом.
3) Запад говорит Зе-владе: «хрен вам, а не бабки; у нас так с банкирами себя не ведут !»
4) Зе-влада бежит к Москве: «дэнгы давай !»
5) Москва диктует ультиматум: «капитулируйте !» (формула Штайнмаера)
6) $ 15 лярдов найдены (горит саудовский завод - цена на нефть подскочила)
6) Всё на мази, но кто-то грохнул сепара в Мариуполе. Все судейские и проч. шелупонь мессадж поняли. Арахмия кричит «караул, бабок нет !»
7) Формула Штайнмайера немедленно превращается из хорошей в вон какую токсичную.

8) Бабок по-прежнему нет, а их нужно $ 15 лярдов до конца года.

Переговоры-разговоры... Лавров и Маас обсудили перспективы выполнения Минских соглашений, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 1538
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Не забываем шо Штайнмайер - человек Шрёдера , который всей душой в газпроме
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Они поняли, что можно договориться и без Украины, на уровне министров.
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Без Украины договориться нельзя. Просто Лавров объяснил Маасу, что почти готовой встречи "Нормандской четверки" пока не будет.
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С кем в Украине договариваться? Все знаменитости на воровских договорняках.
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