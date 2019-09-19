 Лавров і Маас обговорили перспективи виконання Мінських угод, - МЗС РФ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті МЗС РФ.
"Обговорено перспективи виконання Мінського комплексу заходів щодо врегулювання в Україні ситуації, коли пропозиції, розглянуті на зустрічі зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату", не були підтримані представником Києва на засіданні Контактної групи в Мінську 18 вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива лише за умови виконання низки попередніх умов.
Своєю чергою представник РФ у контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".
2. где такое достают?
3. Сколько это стоит?
Все, у меня вопросов больше к Пристайко нет.
1) Нужны $ 15 лярдов.
2) У Гонтарёвой сгорает дом.
3) Запад говорит Зе-владе: «хрен вам, а не бабки; у нас так с банкирами себя не ведут !»
4) Зе-влада бежит к Москве: «дэнгы давай !»
5) Москва диктует ультиматум: «капитулируйте !» (формула Штайнмаера)
6) $ 15 лярдов найдены (горит саудовский завод - цена на нефть подскочила)
6) Всё на мази, но кто-то грохнул сепара в Мариуполе. Все судейские и проч. шелупонь мессадж поняли. Арахмия кричит «караул, бабок нет !»
7) Формула Штайнмайера немедленно превращается из хорошей в вон какую токсичную.
8) Бабок по-прежнему нет, а их нужно $ 15 лярдов до конца года.
Переговоры-разговоры...