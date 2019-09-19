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Все про:Єфремов (271) суд (5532) домашній арешт (46)

 Суд скасував домашній арешт спонсора терористів "ЛНР" Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області 18 вересня скасував цілодобовий домашній арешт колишнього голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це розповів адвокат Єфремова Олександр Мельников.

Він зазначив, що 18 вересня суд розглянув питання продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або заміни його.

Мельников підкреслив, що захист вимагав взагалі скасувати запобіжний захід для підсудного.

"Суд вирішив скасувати домашній арешт і замінив його на особисте зобов'язання... Це найм'якіший запобіжний захід, м'якше не існує. Фактично, людина просто зобов'язується з'являтися до суду", - повідомив адвокат.

За його словами, Єфремову повернуть закордонний паспорт, з нього знято обов'язок носити електронний браслет стеження.

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Адвокат сказав, що процес проти ексголови фракції ПР перебуває на стадії вивчення матеріалів захисту.

Мельников впевнений, що його клієнт буде виправданий судом у зв'язку з відсутністю доказів провини.

Після реабілітації Єфремова захист має намір зайнятися притягненням до кримінальної відповідальності осіб, причетних до кримінального переслідування ексдепутата Ради.

Адвокат також допускає, що Єфремов подасть позов про відшкодування морального і матеріального збитку у зв’язку з утриманням його під вартою понад 3 роки.

Як повідомлялося раніше, Єфремова затримали в липні 2016 року в аеропорту "Бориспіль". У січні 2017 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо Єфремова, якого звинувачують в організації захоплення терористами будівлі Луганської облдержадміністрації; в пособництві в захопленні будівлі Управління СБУ в Луганській області; в скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності терористичної організації "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова утримували в СІЗО в Старобільську.

Нагадаємо, 22 липня Апеляційний суд Києва після трьох років у СІЗО змінив запобіжний захід Єфремову на цілодобовий домашній арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149297
 
 
 Топ коментарі
 
Вітаю зебілів з черговою перемогою
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Молодец Зеленский. Выпустил Ефремова. А мог ведь его вместо Цемаха обменять на моряков... Теперь уважаемого человека необходимо трудоустроить, желательно по-ближе к корыту!!!
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Портнов - красава! Суд отменил домашний арест спонсора террористов "ЛНР" Ефремова - Цензор.НЕТ 157Ви зробили це разом!
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Эти судьи уже достали.Скоро народ Украины будет сам судить предателей
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Соя, при чем здесь президент если судьи просто дно, вы же не кричали про зраду когда суд отпустил Рубана при Порошенко.
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у зебілів не те що памяті нема; схоже, нема і мізків...
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справді, коли результат майбутніх виборів вже був зрозумілий. Коли судді різних судів з першої інстанції затягнули справу, елементарну справу продовження арешту та підготовчого засідання суду по Гаді/Рубану доневмоготи. І не відпустили своїм рішенням, а просто сплив термін утримання.
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Ты ответь на вопрос, виноваты судьи или президент.
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винуваті ви, 73/43%зебіли, "уставшиеотвойньі"
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Вата пришли к власти и своих отпускают, не удивительно.
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Что по єтому поводу скажет спикер ГБР Портнов? Суд скасував домашній арешт спонсора терористів "ЛНР" Єфремова - Цензор.НЕТ 9252 Суд скасував домашній арешт спонсора терористів "ЛНР" Єфремова - Цензор.НЕТ 5149
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Этому хоть меру пресечения избрали. А Порошенко до сих пор ходит как ни в чем не бывало. Хотя статьи там куда тяжелее и фактаж более убедительный. Лично я Ефремова не оправдываю. Однозначно ворюга. Но НИКОГДА в Украине не было бы никаких днр/лнр, если бы Турчинов и Порошенко не начали играть в собственные игры (отсечь неугодный электорат перед выборами, а после выборов загнать в стойло). Только не так сталося як гадалося.
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Ваш главзебіл вже накерівав на 10 пожиттєвих за порушення конституції. але ж на свободі, хаває шаурму, купається в трусєлях, і ложить булаву на ваші клавіші. Суд скасував домашній арешт спонсора терористів "ЛНР" Єфремова - Цензор.НЕТ 6127
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Назови хоть одно нарушение конституции и причину почему за это не подают в суд.
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Відмінно відповів, конкретно і по суті. А мене не перестають дивувати зебіли, ЯК ЇМ НЕ СОРОМНО захищати всю цю гнилу зелену шушеру, як можна не мати ні краплі людської гідності, як можна жити в грязі, брехні і маніпуляціях.
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Меня все устраивает. Гривна стабильна и даже растет понемногу. Наших заложников с РФ вернули, есть предпосылки к окончанию войны. Много правильных законов вынесено на рассмотрение. Раду, состоящую наполовину из преступников, а наполовину из психбольных (со справками) разогнали.
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«Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать», - объяснил глава президентской администрации.
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А че там за статьи на Порошенко, поведай? Знаю одну Портнов пытался родить за неудачный переход наших кораблей в Бердянск, а теперь им лепят незаконность подписания минских соглашений. Кацосрань, ты реально всех считаешь идиотами такими как сам?
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Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан заявляет, что во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде присутствуют психически больные депутаты.
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Не, ну в Слуге народа также есть порохоботы. Я с этим не спорю.
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Єфрємов, заручник бандерівців на свободі! В офісі СН він знайде достойне місце. Що Єфремов, що Портнов, що Хорошковський, що Разумков... достойні чесні нові обличчя нової влади.
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Недаремно кажуть -кожне гі...но -закінчується на О !!!
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Не кажіть такі слоів, бо зебілів від цього трусить.
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я інколи ловлю себе на думці: це так 95-тий кв. жартує? Чи з такими зебілами поруч вже ридати можна?
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А меня иногда посещает мысль, что порохоботы (или те, кто ими кукловодит) создали себе какую-то альтернативную реальность, в которую хотели загнать всю страну. А когда народ дал им просраться на выборах, они обиделись на весь народ и очень озлобились. А всего лишь нужно было жить в реальном мире, а не в своем выдуманном агрессивном мирке.
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нє, це не просто дятел... як на мене - зажопний сепар-колаборант.
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Он про то, что реальный мир - это просто перестать стрелять, тем более когда стреляют не в тебя лично
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Лол, этот народ выбирал овоща, и где он сейчас? Логично что Украина самая нищая страна с таким количеством зебилов. Но прогресс идёт, через 20-30 лет проукраинских президентов будут выбирать на выборах а не на Майдане - вот тогда будут какие-то улучшения по уровню жизни... а пока можно только посочувствовать упоротым зебобикам.
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Ты думай про следующие выборы, а они могут состояться досрочно.
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маладца, сразу видно что ты из тех, 73 процентных! Суд скасував домашній арешт спонсора терористів "ЛНР" Єфремова - Цензор.НЕТ 85
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Да ты что *****? Турчинов и Порошенко? А схерали тогда 3 марта 2014 года в русскоязычных городах Украины начала происходить "рюсская весна" с размахиванием аквафрешными тряпками? Тогда Порошенко уже был президент? Тогда уже "бандеривцы" резали рюсських детей?
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А вибачитись. ?? А виплатити компенсацію ?
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Это наверное еще впереди. Так всегда бывает когда те кому положено плохо делают свою работу.
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Значит не смогли доказать, что он виновен в убийстве десятков тысяч людей. Суд должен рассмотреть сначала приведенные доводы и доказательства прежде чем принять меру пресечения.
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А если грохать после суда становится нормой?
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Оттож. Я думаю просто потому, что не заморачивались те кому положено с доказательной базой. Думали и так прокатит.
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Судьи так судят,что мистер Линч стоит за дверью.Сейчас войдёт.
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Три года, охренеть можно, суды работают на износ.
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После реабилитации Ефремова защита намерена заняться привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады.
Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3149297
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Трєпєщітє, прєслєдоватєлі!!! "Прєслєдовать" нада правільна - контрольний в тикву і нє оставлять слєдов
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Я считаю что это будет справедливым возмездием преследователям за из ряда вон плохо проделанную работу. Фактов там можно было нарыть вагон и малую телегу. Даже из доступных средств массовой информации видно что на этом борове клейма ставить негде.
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кловун працює по мєтодічкам з крємля.
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по поводу многолетних рассмотрений, так это в большинстве претензии к обвиняемым и их адвокатам, которые умышленно затагивают ознакомление с делом ( без ознакомления с делом в суд не передается), к судам, которые проводят заседание по делу раз в три-четыре месяца, кроме того суд удовлетворяет различные ходатайства ( к примеру доп.экспертизы, ждать результат не один день) и как вишенка на тортике- самоотводы судей- пример штепа ск. раз суд давал самоотвод, а это значит назначение новых судей к рассмотрению и т.д., неявки обвиняемых, адвокатов по "уважительным" причинам. Конечно, саботаж в расследовании дел тоже имеет место.
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На Зраду Дня тянет или будете дожидаться чего то другого, порохосранчики? Суд скасував домашній арешт спонсора терористів "ЛНР" Єфремова - Цензор.НЕТ 2024
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Нет конечно. Это уверенная победа ватного мудачья. Поэтому ты так и радуешься.
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Гей зебіли кажіть своїм жінкам, дочкам, мамам і сестрам хай підмиваються. Рускіє братья ідуть!!!
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Эти люди будущее Дамбаса, скоро все будут избраны вновь и никаких ихтамнетов, все свои. ***** потирает руки.
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Новые лица показывают полную нетерпимость к засРашкинцам и сепарам Суд скасував домашній арешт спонсора терористів "ЛНР" Єфремова - Цензор.НЕТ 1901
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ЗЕ - не наркоман.
ЗЕ - не клоун.
ЗЕ - не марионетка Коломойского.
ЗЕ - не ватник.
ЗЕ - не колаборант и предатель.
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а ну ка зебобики . ждем интересных рассказов о том что Ефремов ни кто . просто пожилой музчинка . что он не свидетель . не организатор и следствию не нужен . ну как в случае с Цемахом
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Спасибо предателю Зе!!!!

Радуйтесь Зебилы!!!
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Ждем Виктора Федоровича верхом на белом страусе. Уже скоро. Ефремов вышел и обещает подать в суд на тех, кто его посадил. И подаст. А потом - в суд на наших воинов. Вот, оказывается, кого "будем сажать". А виноват, конечно, Пеця! -- кричит на всех углах черноротое быдло. Как это мерзко.
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Когда уже мыкола янович с изгнания вернется? А пшенка, бо тут реформу прокуратуры проводят, как без него?
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Недаром рыги назад лезут в надежде оторвать от Украины еще кусочек
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Да уж..В свете последних событий ему бы в камере было бы надежней...
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Готовят страдальца на должность после "выборов" по формуле "штанмаер-каламойский". Будущий вождь Луганска получил благословение.
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ну що 73%, це адназначна перемога! вова ж он чєстний
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