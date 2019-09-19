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 Політика України
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Все про:документ (153) Кабмін (3127) електронні документи (37) Дмитро Дубілет (13)

 Електронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет розповів, що документи в державі мають зникнути, але для населення це станеться не скоро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

"Наші плани полягають у тому, щоб зникли всі папери. Тому що це не лише про екологію, хоча це також важливо, це про ефективність. Ви просто не уявляєте, скільки паперів зараз у державних установах ходять цими кабінетами, просто стоси паперів. Нам потрібно все це перевести в електронну форму. Паперовий документообіг - це не ефективно, це десятки тисяч державних службовців та мільйони українців, які гають свій час та таланти та це ризик корупції", - розповів Дубілет.

За оцінками міністра, на кадровий документообіг витрачається близько 100 мільйонів гривень на папір на та канцелярію. "А в цілому держава витрачає на канцелярію та папери від мільярду гривень на рік. Папір, принтери, картриджі. Своєю чергою, на діджиталізацію з бюджету витратять набагато менше", - повідомив він.

Дубілет уточнив, що питання уряду та держустанов мають вирішуватися в електронній формі, а держслужбовці мають вміти користуватися комп'ютером. Крім того, на його думку, протягом одного, двох років паперовий документообіг в багатьох установах замінять на електронні.

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Щодо адміністративних послуг для населення, звісно ми не можемо сказати, що абсолютно все має бути в електронній формі, тому що дійсно є багато людей, які не на ти з комп'ютером. Відповідно для них, має бути альтернатива", - пояснив міністр Кабміну.

На питання, чи звільнять людей, які роками перекладали папери, Дубілет відповів, що він подумає як найкраще застосувати їхні таланти.

Нагадаємо, раніше Дубілет заявив, що в його планах протягом 6-9 місяців "винищити" паперові процеси в сфері HR держорганів.

2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 1 жовтня державні органи планують повністю відмовитися від паперового документообміну.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149295
 
   
 Топ коментарі
 
Всем депутатам "Слуга народа" будут вживлять чипы с прошивкой от Каломойского
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Після земельної реформи кожна бабуся зможе поміняти свій пай на смартфон і підписувати електронним підписом рахунки за комунальні послуги.
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не скоро, епт оптимист... совсем скоро всей этой Зе своры не будет у корыта, судя по темпу сдачи Украины х#йлу и фуфла впареного зебилам о "борьбе с олигархами",а по факту укрепления дерибана теми же олигофренами с Беней во главе. Електронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет - Цензор.НЕТ 8642
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А вопрос можно?

Куда будут вживлять людям смартфоны?
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Всем депутатам "Слуга народа" будут вживлять чипы с прошивкой от Каломойского
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не скоро, епт оптимист... совсем скоро всей этой Зе своры не будет у корыта, судя по темпу сдачи Украины х#йлу и фуфла впареного зебилам о "борьбе с олигархами",а по факту укрепления дерибана теми же олигофренами с Беней во главе.
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Після земельної реформи кожна бабуся зможе поміняти свій пай на смартфон і підписувати електронним підписом рахунки за комунальні послуги.
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Смартфони то фігня .. куди будуть карткоприймач вставляти?
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У звичайний задній слот організму - після чого буде повідомлення "Онаружено новое устройство". Електронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет - Цензор.НЕТ 5116
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Конечно не скоро для населения, ведь ваша шайка-лейка долго у власти не задержится!!!
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А как скоро банда Зебилоидов начнет платить по 4000$ учителям ?
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Радикальный подход. Раньше докумннты исчезали выборочно и иногда, а теперь все сразу и навсегда, типа "По вашему запрсу ничего не найдено" - распечатай и любуйся.
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Очень удобно, кстати.
Не нравится документ - удалили из базы и нет документа.
Не нравится гражданин - удалили все данные о нем и он теперь никто.
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Мля...
О каком электронном документообороте для населения можно говорить, если ФОПы (типа не совсем селюки дремучие, а предприниматели) в отчетный период не в состоянии заполнить бумажные документы без ошибок.
Все заторы в налоговой всегда из-за идиотов, которые не могут выполнить элементарные вещи и бегают с выпученными глазами.

Нарид в основной массе непроходимые совковые идиоты родом из колхоза "светлый путь", а Дубилет им про диджитализацию...
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Обіцяв же чорт, що запровадять з першого жовтня цього року.
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А помните: "У Зеленского потребовали от Петра Порошенко ликвидировать схему "Роттердам плюс"" - 03.04.2019 г.? Теперь же у Зеленского признали: Цена угля "Роттердам+" является дешевле, чем стоимость импортного угля из ЮАР, США или КолумбииЕлектронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет - Цензор.НЕТ 294
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Господин Дубилет, вы наверное никогда не ходили по нашим учереждениям и думаете что там работают продвинутые IT-тетушки в айрподсах и покуривают вейпы ? В реальности там в основном сидят тупые курицы которые не могут даже браузер открыть. Админами там работают лузеры, ибо нормальный специалист за такую зп там даже не задержится.
Так шо вы тут втираете про электронный документооборот за пол-года. Посмотрите по истории, сколько времени США понадобилось перейти на электронное делопроизводство. Десятки лет и миллирады долларов, идейный вы наш.
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ага, чиновники будут теперь слать друг другу СМСки, или по вайберу...
судя по фоткам, Рада на него давно перешла... Електронний документообіг буде стосуватися держустанов, для населення це відбудеться не скоро, - Дубілет - Цензор.НЕТ 2417

многие структуры нужно просто разгонять, нафиг.
а тем талантам море применений... вон на стройках острый дефицит подсобников, и орудовать лопатой некому...
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Навіть складно собі уявити обсяг майбутніх афер і зловживань завдяки цій рехформі від "слуг урода". Якщо хтось з зєбілів тішить себе думкою, що все це для їх блага то нехай залишить цю ілюзію. А про решту потурбується ***** Калошмойскій - Будуть і вовки ситі, і вівці цілі 😕
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Вообще то должно быть наоборот - сначала для страны, а потом - себе. Все верх ногами, по украински.
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Знавал одного типа который обещал доллар по пять, а потом съехал на элементарное мародерство и грабеж собственного народа. Не хочется чтобы все повторялось начинаясь с пустых обещаний и последующих оправданий типа "действительно есть много людей, которые не на ты с компьютером". Причем здесь народ если при электронном обороте народ вообще должен забыть что такое справка независимо от того, есть у народа компы или их нет.
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Для населення все відбудеться не скоро
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