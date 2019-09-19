 Червоний хрест направив для жителів ОРДЛО 150 тонн будматеріалів і кормів для тварин, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

"Вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пройшли 7 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу спрямовані будівельні матеріали і корм для тварин загальною вагою 150 тонн", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест направив в ОРДЛО 9 вантажівок із продуктами, ліками та будматеріалами, - Держприкордонслужба