 Червоний хрест направив для жителів ОРДЛО 150 тонн будматеріалів і кормів для тварин, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.
"Вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України пройшли 7 вантажівок із гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Для жителів Донбасу спрямовані будівельні матеріали і корм для тварин загальною вагою 150 тонн", - йдеться в повідомленні.
Побольше бы им в корм насыпать мышьячка, или чем там тараканов травят то?
Не забудьте завезти им ещё ошейники и цепи!
ВСЯ ЕВРОПА , блин, все лето косила и заготавливала корма А у лугандома травы нет?
А Зе им еще пенсии платить хочет. Достаточно корма!!!!
Зєбіли, ви єто "сделали"
Богдан о депутатах Слуги народа: Есть сумасшедшие и психически больные
Я би не сказала, що їм потрібна допомога.
Народна мудрість говорить, що Михайло украй злопам'ятний і мстивий святий. У народі цей день називали страшним святом, тому що якщо порушити традиції і проявити неповагу до Святого Михайла, то покарання наставало в той же день. Літні люди знають, що на Михайлове Чудо суворо заборонено працювати. Тих, хто не вірить в це повір'я, і йде в цей день працювати, чекають неприємні сюрпризи - ламаються інструменти, робота не йде на лад і навіть можна отримати травму
Хоч хтось приємне написав. Відносно))
Бо самі божевільні пліткарі мені гидості пишуть.
пардон, я вот прям счас пристройку к дому мостырю, три на два метра, котельню под дровяной котел.
почти две тонны щебня, около 500 кг цемента, две тонны песка, 15-20 кг арматуры, пластификатор, вязальная проволока...
и это еще газобетон не заказывал
150 тонн хватит на штук 30 таких пристроек 3х2 метра, при условии, что одна стена уже есть (дом)
крутая помощь...
Писала уже на форуме и еще раз напишу, что обитал в Луганске гидроцефал, который сжег украинский паспорт, получил паспорт российский, но был вынужден вернуться из Ростова на свою историческую родину, потому что без прописки россиянину пенсии не платят, как оказалось. Жил он в Луганске подаяниями доброхотов, плакал горько на могилках предков, клял Царя российского, пока не "выпилили" гидроцефала вместе в его каналом на youtube.
В одном из своих опусов документальных гидроцефал поведал зрителям, что покупает он с соседями в магазине ПОДТУХШИЕ ПОТРОШКИ ДЛЯ СОБАК, и варит из них "супчик" питательный поливитаминный.
Поздравим же население ЛДНР с увеличением ассортимента мясных отделов магазинов благодаря европейской гуманитарной помощи.
комахи;
птахи;
ссавці (звірі);
риби;
земноводні;
плазуни.хто вони ці кармільци