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 Суспільство
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 У школах окупованого Криму батьків схиляють обирати вивчення російської мови замість рідної, - юристка Енгалутова

У школах окупованого Криму батьків схиляють обирати для дітей російську мову замість рідної.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявила кримська юристка і правозахисниця Ленура Енгулатова.

За словами Енгулатової, наприкінці 2017 року в анексованому Криму було ухвалено "дорожню карту" з вивчення рідних мов у школах і дитячих садках. В адміністрації навчальних закладів мали інформувати батьків про таку можливість.

"Ми спостерігаємо на сьогодні, саме наприкінці серпня – на початку вересня, що батькам роздають заяви, згідно з якими вони вказують, під дуже сильним тиском з боку адміністрації, щоб вони не обирали рідну мову для навчання. Проводиться масштабна інформаційна програма серед батьків, під час якої вони отримують неправильну інформацію: що рідну мову вивчати – це складно, що держіспити слід складати російською мовою і що вивчення рідної мови займає одну годину, яку забиратимуть з розкладу з російської мови", – сказала Енгулатова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави окупаційних адміністрацій міст і районів Криму подали у відставку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149289
 
 
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Да половина кацапов и руского то не знают в принципе...
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Я традиційно їздив в Крим до 2007 року. За 40 років жодного разу не зустрічав жодної татарської повії. Цікаво, може хтось знає?, чи зявились в Кріму татарські проститутки після окупації?
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Мой бывший сокурсник работал в Крыму гинекологом (до оккупации точно, как сейчас не знаю). Как-то встретились группой, он и рассказал, что в Крыму у татарских девушек 16-20 лет девственниц процентов 90. А вот подозрительная слабость или упругость анального сфинктера у каждой третьей.
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А отвечая на ваш вопрос - татарские проститутки там появились точно. Причем и мужчины и женщины и даже старики. Все те, кто не побрезговал получить документ с рассеянским гербом
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Политические это понятно, а вот в прямом значении слова? Это ж как индикатор морального разложения.
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Интересно, что наши СМИ переживают о языках в Крыму и совершенно умалчивают ситуацию, что на Чемпионате мира по боксу Рашу представляет крымчанин. Где протесты?
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