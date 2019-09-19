 У школах окупованого Криму батьків схиляють обирати вивчення російської мови замість рідної, - юристка Енгалутова

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії", про це заявила кримська юристка і правозахисниця Ленура Енгулатова.

За словами Енгулатової, наприкінці 2017 року в анексованому Криму було ухвалено "дорожню карту" з вивчення рідних мов у школах і дитячих садках. В адміністрації навчальних закладів мали інформувати батьків про таку можливість.

"Ми спостерігаємо на сьогодні, саме наприкінці серпня – на початку вересня, що батькам роздають заяви, згідно з якими вони вказують, під дуже сильним тиском з боку адміністрації, щоб вони не обирали рідну мову для навчання. Проводиться масштабна інформаційна програма серед батьків, під час якої вони отримують неправильну інформацію: що рідну мову вивчати – це складно, що держіспити слід складати російською мовою і що вивчення рідної мови займає одну годину, яку забиратимуть з розкладу з російської мови", – сказала Енгулатова.

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