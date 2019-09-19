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Все про:Конгрес США (272) США (5412) Гонтарева (323)

 Конгресмени запрошують Гонтареву в США для спілкування: "Ми спостерігаємо за подіями дуже уважно"

Колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву запросили в США для спілкування з американськими законодавцями після нападів на неї.

Співголова групи підтримки України в Палаті представників США, конгресменка від Демократичної партії Марсі Каптур 18 вересня заявила, що занепокоєна нападами на Гонтареву, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ми спостерігаємо за цими подіями дуже уважно. Ми просто не можемо прийняти думку, що страх і кримінал, вбивство й руйнування є дорогою до майбутнього", - сказала Каптур.

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149286
 
   
 Топ коментарі
 
А вот и очередной звоночек для слуг коломойши. гонтарева очень важный свидетель в американском суде по делу каломойского. очень скоро за беней американцы прийдут.
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Зебенский верной дорогой идет....в торбу
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Посмотрел сюжет СХЕМ про гостей на ДР Суркиса...ребята , это жопа. Они снова все спелись и жрут из одного корыта.
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Софья Золотая Ручка стала таким почтенным человеком, украв миллиарды долларов из бюджета нищей воюющей страны... ****ться можно что в етом мире творится. Конгресмени запрошують Гонтареву в США для спілкування: "Ми спостерігаємо за подіями дуже уважно" - Цензор.НЕТ 8683
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пЭця ***********,если гонтариха начнет их сдавать,им всем ж.па.
Бене нужно максимально распостранять информацию о шабаше кубла на протяжении 5 лет и не только о мародерстве и отжатии у него Привата.
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Не пускайте в США ее близко к деньгам , спи дит и скажет .что провела реформу !
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