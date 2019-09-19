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 Політика України
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 Рада сьогодні розгляне реформу прокуратури, створення Бюро фінрозслідувань, законопроєкт про статус Києва і питання звільнення членів Нацради з ТРМ

Верховна Рада планує 19 вересня прийняти в другому читанні законопроєкт про реформу прокуратури.

Про це йдеться в порядку денному засідання, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Президентський законопроєкт №1032 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" передбачає ліквідацію Головної військової прокуратури, Генпрокуратура перейменовується у Офіс генерального прокурора, а усі прокурори повинні будуть пройти переатестацію. При цьому їх кількість має зменшитися з 15 до 10 тисяч. Також планується підняти заробітну плату прокурорам. Розгляд цього законопроєкту заплановано восьмим питанням.

Почати ж свою роботу у четвер депутати збираються із включення в порядок денний сесії законопроєкту №2143 "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України — місто-герой Київ"". Серед іншого, ним пропонується 8 грудня 2019 року провести позачергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради.

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Після цього перше читання в парламенті мають пройти законопроєкти №2035 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності провайдерів програмної послуги багатоканальних цифрових ефірних телемереж із загальнонаціональним покриттям" і №2036 "Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення процедури звільнення та призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення", а також проєкт закону №1208 "Про Бюро фінансових розслідувань".

Далі ВР планує розглянути у другому читанні блок економічних законопроєктів, законопроєкту щодо перезавантаження влади (№1066), автори якого пропонують спростити порядок прийняття на держслужбу і звільнення з неї та запровадити можливість контрактної держслужби.

Також друге читання мають пройти президентські законопроєкти: "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства" (№1009), яким скасовуються так звані "поправки Лозового" та надається право НАБУ і ДБР самостійно здійснювати прослуховування народних депутатів, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції" (№1029), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів" (№1031).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149284
 
 
 Топ коментарі
 
вова зехуйловский до сих пор не может успокоится, что это именно этот нацсовет запретил "сваты" и сотню другого кацапского дерьма, которое должно было вбивать в голову малоросам, что они рабы и ничтожества, а рашисты - братский народ
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Пусть реформируют сколько хотят. Этот режим - реально банкрот. До конца года нужно $ 15 лярдов; кто их даст ?
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Как я понимаю, налоговая только собирает данные и ведет контроль, но расследовать нарушения они не могут. Это делали или налоговая полиция или управление "К" СБУ.
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Бюро финрасследований это шо за фигня? А налоговая не может расследовать? А НАБУ зачем?
Или это вместо?
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Как я понимаю, налоговая только собирает данные и ведет контроль, но расследовать нарушения они не могут. Это делали или налоговая полиция или управление "К" СБУ.
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вова ************ до сих пор не может успокоится, что это именно этот нацсовет запретил "сваты" и сотню другого кацапского дерьма, которое должно было вбивать в голову малоросам, что они рабы и ничтожества, а рашисты - братский народ
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Настала ера охвісів квартальних з підвищенням зряплати.
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Вот и проведите фин. расследование гражданина Розенберга .

Экс-министр Украины, у которого при обыске нашли
40 кг золота, переоформил элитный дом в Киеве на кипрские оффшоры !

https://censor.net.ua/news/3094604/poddelal_evreyiskie_korni_stavitskiyi_poluchil_grajdanstvo_izrailya_putem_obmana_gpu
Рада сегодня рассмотрит реформу прокуратуры, создание Бюро финрасследований, законопроект о статусе Киева и вопрос увольнения членов Нацсовета по ТРВ - Цензор.НЕТ 5828

У Ставицкого из Украины у него провели обыск и
изъяли коллекцию сверхдорогих часов, бриллианты, слитки золота и 5 млн долларов наличности. Ставицкий был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Источник: https://censor.net.ua/p319666
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Нужно убирать не членов, а саму комиссию по ТРВ, как пережиток пятилетки порошенко.
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Пусть реформируют сколько хотят. Этот режим - реально банкрот. До конца года нужно $ 15 лярдов; кто их даст ?
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Млять довго доведеться розгрібати "закони" зеКОм@нди. Наприймають зараз.
Але головне те що здає зеля Українські тереторії, та готують людей до "миру" з окупантом за так званою формулою штанмай)(ера !!!
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В Раде набалтывается мутная водичка для последующей успешной ловли рыбки.
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Чего і слід було чекати. Далі піде згортання свободи слова, а потім будуть саджати за репости, як це роблять на московії.
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