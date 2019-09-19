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Все про:США (5412) Трамп (1975) Болтон (73)

 Болтон піддав різкій критиці зовнішню політику Трампа, - Politico

Звільнений президентом США Дональдом Трампом ексрадник з національної безпеки Джон Болтон жорстко розкритикував зовнішню політику США, яку проводить його колишній роботодавець, під час закритої зустрічі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це повідомляє видання Politico із посиланням на джерела.

Колишній радник, зазначають журналісти, абсолютно не приховував розбіжностей із президентом. Так, Болтон обурився запрошенням Трампа для лідерів афганської терористичної організації "Талібан" до заміської резиденції президента США у Кемп-Девіді - на думку Болтона, це прояв кричущої неповаги до пам'яті жертв терористичного акту 11 вересня.

Також Болтон розкритикував позицію Трампа стосовно Росії, а переговори з КНДР та Іраном назвав завідомо провальними. Пхеньян і Тегеран, як вважає ексрадник, можуть вести ці переговори лише з метою звільнитися від американських санкцій.

Також читайте: Болтон мене стримував, - Трамп

Раніше Трамп розкритикував діяльність Болтона на посаді радника з нацбезпеки – за словами президента, Болтон ледь не втягнув США у війну із низкою країн, а також винен у венесуельській кризі, конфлікті з Іраном та мало не зірвав перший саміт між США і КНДР.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп раптово звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона на тлі розбіжностей з ним з приводу того, як справлятися із зовнішньополітичними викликами, такими як Північна Корея, Іран, Афганістан і Росія. На цій посаді його замінив спецпредставник США у справах заручників Роберт О'Брайєн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149282
 
 
 Топ коментарі
 
При кровавом мародесе Украина не давала о себе забыть и дралась насмерть.

А при душке ЗЕ отступает по всем фронтам.

О чем теперь говорить про Украину и зачем?
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Темболее что по формуле штангенциркуля уже все порешали...
Болтон подверг резкой критике проводимую Трампом внешнюю политику, - Politico - Цензор.НЕТ 7849

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При кровавом мародесе Украина не давала о себе забыть и дралась насмерть.

А при душке ЗЕ отступает по всем фронтам.

О чем теперь говорить про Украину и зачем?
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Темболее что по формуле штангенциркуля уже все порешали...
Болтон подверг резкой критике проводимую Трампом внешнюю политику, - Politico - Цензор.НЕТ 7849

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Ну хоча б бойові соєво-диванні хом'ячки продовжують верещати І чим нинішня Україна відрізняється від часів будкобуда?
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Тем, что таких дЭбилов как ты стало больше
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сотона, любиш томоз? Болтон піддав різкій критиці зовнішню політику Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4427
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зато мы узнали что соевых приверженцев всего 8%, на уровне статистической погрешности, обычная социальная девиация в нормальном обществе.
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Не думаю , что атаку ведет одна соя , скорее , подключились раша-тролли . Судя по массированности "зрадьі"
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Вы за эскалацию по всей линии разграничения?
Украина не может на равных воевать с РФ в силу несопоставимости ресурсов. Не может силой вернуть оккупированные территории.
И уже совсем смешон ваш тезис, что Украину заряжал патриотизмом и мотивировал Порошенко. Результаты выборов разбивают вас в пух и прах.
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Фінляндія теж не могла на рівних воювати з СРСР... вона воювала краще від червоноскотин...
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Знайоме мурчання експердів від шапіто, зморених диванною війною. Афганістан понад 10 років воював з совком і не зважав на нестачу сил і ресупсів. Результат - совок пішов у небуття. На прапорах багатьох військових частин гасло "Воля або смерть". А ваше бла-бла не що інше, як завуальована політика мордора щодо приведення України в стойло московії.
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А що ви очікували..
Воно, аби не воювати, свою державу фуйлу здало.
За це і нас агітує.
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Полноценная война в Европе имеет совсем другие ставки - миллионы беженцев, риск техногенных катастроф, мировой экономический кризис.
Этого мировое сообщество не может допустить.
Мастурбируйте на зраду с цензоровскими порохоботами в узком семейном кругу - это ваш уровень. Вон, Ксения уже возбудилась...
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Не існує ніяких порохоботів. Триває багатовікова боротьба українців з малоросами-хохлами. Українці за вільну і гідну Україну, хохли за спокійне рабське життя в мордорському стойлі для скотів.
Про збереження миру в Европі можете з Чемберленом поспілкуватись, якщо розумієте про що я... але, боюсь, ваші мізки здатні тільк на рефлексію, що нижче пояса (судячі з вашої відповіді).
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Можа i не "iснуе". Але як назваць таго вырадка, якi нiжэй лайкнуу наступны высер, з абразай усяго этнаса?
UA iga biv
Бульбомет иди своих белыхрусов учи как х-лу лучше отсосать. Потом поделишся опытом с зелеботами.
Я назвау бы 3.14дарам, ды чмошнiкам
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Я проти ворожнечі, тому прошу вибачення за образу етносу. Сподіваюсь, що ви, також, не піддастесь мордорові.
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Бульбомет иди своих белыхрусов учи как х-лу лучше отсосать. Потом поделишся опытом с зелеботами.
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Так Украина не входит в список автократий и террористических организаций, о коих в статье речь.
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Россия, с которой до недавна воевала Украина, входит в список спонсоров терроризма.
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Благодаря таким уставшим как ты все сдает
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Що саме здає? І хто? Масове дезертирство з передової?
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У предателей Украины потеплело с Роисей. Поэтому да - не воюет.

Теперь украинских бойцов просто безнаказанно убивают.
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А раніше не вбивали? Болтон піддав різкій критиці зовнішню політику Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 295 Чого ваша соєва методичка зараз суцільне ко-ко-ко без жодного натяку на здоровий глузд? Болтон піддав різкій критиці зовнішню політику Трампа, - Politico - Цензор.НЕТ 4226
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В Америке тоже не любят слишком умных. Время паяцев и клоунов. Но и это пройдет и придут нормальные.
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да, верная мысль. клоуну не одолеть епнутого.
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Всі екси після звільнення стають такими балакучими, аж жуть, а до цього мовчать як риба об льод.
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"Также Болтон раскритиковал позицию Трампа по отношению к России"

Це передруківка відсебятини ДТ, за посиланням, на Politico нічого такого не написано.
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То такое-рабочие моменты.Нам туда свой пятак совать нечего
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Вже якщо в Болтона нерви не витримали...
Певно Трамп, як і будь який пихатий самодур, забажав жити власним розумом.
Не схотів ділитись владою.
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А ведь наш клоун реально предурковатей чем Трамп.
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Намного. К тому же, не сам себе хозяин, а на побегушках у бандюгана Коломойского.
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степень придурковатости может определить только врач просто Дональду не дают развернуться в полную силу . Конгресс всегда может его приземлить а у Вовочки с почти ЗЕленой Радой такого тормоза нет
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ЗЕ слаб на "чуйку"? Если нет чуйки хуцпа не спасает.
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" Болтон чуть не втравил США в войну с рядом стран " очень может быть . только Трамп не желает понять что некоторые отмороженные государства по другому не понимают . разговаривать на равных они будут только с тем кто силен и что важнее кто готов эту силу применить
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Болтон подверг резкой критике проводимую Трампом кремлёвскую политику, - наверно так?
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Politico - це такий собі прокасапський сірий зливний бачок, де брехню часто розбавляють сірою.
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"брехню часто розбавляють сірою"
Наприклад?
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Будем откровенны - Рыжий Тампекс -откровенное дерьмо !
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Трамп американский дебилоид реально отбросивший США на десятки лет назад
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