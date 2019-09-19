 Болтон піддав різкій критиці зовнішню політику Трампа, - Politico

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це повідомляє видання Politico із посиланням на джерела.
Колишній радник, зазначають журналісти, абсолютно не приховував розбіжностей із президентом. Так, Болтон обурився запрошенням Трампа для лідерів афганської терористичної організації "Талібан" до заміської резиденції президента США у Кемп-Девіді - на думку Болтона, це прояв кричущої неповаги до пам'яті жертв терористичного акту 11 вересня.
Також Болтон розкритикував позицію Трампа стосовно Росії, а переговори з КНДР та Іраном назвав завідомо провальними. Пхеньян і Тегеран, як вважає ексрадник, можуть вести ці переговори лише з метою звільнитися від американських санкцій.
Раніше Трамп розкритикував діяльність Болтона на посаді радника з нацбезпеки – за словами президента, Болтон ледь не втягнув США у війну із низкою країн, а також винен у венесуельській кризі, конфлікті з Іраном та мало не зірвав перший саміт між США і КНДР.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп раптово звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона на тлі розбіжностей з ним з приводу того, як справлятися із зовнішньополітичними викликами, такими як Північна Корея, Іран, Афганістан і Росія. На цій посаді його замінив спецпредставник США у справах заручників Роберт О'Брайєн.
А при душке ЗЕ отступает по всем фронтам.
О чем теперь говорить про Украину и зачем?
Украина не может на равных воевать с РФ в силу несопоставимости ресурсов. Не может силой вернуть оккупированные территории.
И уже совсем смешон ваш тезис, что Украину заряжал патриотизмом и мотивировал Порошенко. Результаты выборов разбивают вас в пух и прах.
Воно, аби не воювати, свою державу фуйлу здало.
За це і нас агітує.
Этого мировое сообщество не может допустить.
Мастурбируйте на зраду с цензоровскими порохоботами в узком семейном кругу - это ваш уровень. Вон, Ксения уже возбудилась...
Про збереження миру в Европі можете з Чемберленом поспілкуватись, якщо розумієте про що я... але, боюсь, ваші мізки здатні тільк на рефлексію, що нижче пояса (судячі з вашої відповіді).
UA iga biv
Бульбомет иди своих белыхрусов учи как х-лу лучше отсосать. Потом поделишся опытом с зелеботами.
Я назвау бы 3.14дарам, ды чмошнiкам
Теперь украинских бойцов просто безнаказанно убивают.
Це передруківка відсебятини ДТ, за посиланням, на Politico нічого такого не написано.
Певно Трамп, як і будь який пихатий самодур, забажав жити власним розумом.
Не схотів ділитись владою.
Наприклад?