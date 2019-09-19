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 Політика України
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Все про:пропаганда (1242) Росія (19921) ТБ (187) Сенцов (788)

 Російське телебачення реально вбиває, - Сенцов

Колишній український політв'язень Олег Сенцов висловив думку, що "російське телебачення вбиває".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю hromadske.

"Зрозуміло, що люди, у яких залишилися в Криму родичі, дуже ризикують. Одна справа - офіційна влада, яка цим займатися не буде. Це нерозумно і нічого доброго не дасть. А від якогось відчайдушного "ватника", який надивиться телевізора і вирішить помститися твоїм рідним, ніхто не застрахований. Ось це небезпечно. Російський телевізор реально вбиває", - сказав Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не визнаю Крим і Донбас частиною Росії. Про решту можна розмовляти, - Сенцов

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Однак, попри масштабний обмін, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами щонайменше 113 українців. Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар, на непідконтрольних територіях Донбасу утримують ще 227 українців.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149281
 
   
 Топ коментарі
 
Для лишенных критического мышления и воображения да.
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Как бороться? Смотреть эти передачи, чтобы видеть - какую зебилы оттуда зраду черпают.
В последнее время у них главным патриотом стал Сэм Кислин, который им очередную порцию зрады накидал, да ещё какую, и одной из них было то, что Порошенко виноват в убийстве 15 тысяч украинцев...
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Опрос проводил сам Разумков в кабинете у Зеленского ?
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російське телебачення померло ще у 2014 коли показало сюжет про розіп'ятого хлопчика укрокарателями. Померло але не для всіх тим часом Зеленський в 2014 в російський кінокомедії знімався "8 новьіх свиданий", рік виробництва 2015.
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Российское телевидение реально убивает, - Сенцов

Для этого в россии оно и создавалось.
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А проблема даже не в пропаганде, а тупости и глупости тех на кого она рассчитана! Каждый сам несет ПЕРСОНАЛЬНУЮ ответвеность и вину за то, что позволяет себя обманывать и верит (а не знает). Отсуствие критического мышления и способности анализировать, подвергать ИНФОРМАЦИЮ здравому сомнению, к сожалению, это проблема АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА людей, но жалеть за убогость или инвалидность интеллекта их никак нельзя, пусть каждый получит в итоге то, что заслуживает (в этом мать-природа абсолютно справедлива и очень безжалостна, ее законы отбора и селекции отменить никто не сможет)!
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Вату мона вичислити на раз-два. У кого стоять тарілки на даху будинків, там і ватник.
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А украинское телевидение увеличивает активность головного мозга на 73 %)))
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Бенефис Сенцова .
*****

А когда будете менять
350 украинских Граждан из плена .
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"Братні" Білорусь, Казахстан та Вірменія проголосували в ООН проти України.

Вони проголосували проти включення до порядку денного 74-ї сесії Генасамблеї ООН пункту стосовно тимчасово окупованих Криму та Донбасу, який запропонувала українська делегація.

Це не вперше, коли згадані три країни пострадянського простору голосують у Генасамблеї ООН синхронно з РФ.
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Ну и х-й с ними с этими кацапами, пусть убьет всех, может Украине будет легше от такого долбанутого соседа.
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Украинское ТВ убивает не меньше кацапского . Убивает здравый рассудок . Російське телебачення реально вбиває, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4235 .
У 73% населения страны он уже мёртв . Російське телебачення реально вбиває, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3656 .
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off...
В Бурятии ночью похищен шаман, шедший изгонять Путина
Російське телебачення реально вбиває, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9345

"Ночью к лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где спали его сподвижники, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону российской столицы, а после увезли его в неизвестном направлении.
"Срочно!!! Вероятно сотрудники спецслужб похитили якутского шамана Александра Габышева! В районе 6:00 по местному времени, люди в масках захватили его на подходе к границе иркутской области у посёлка Выдрино! Предположительно его повезли в Улан-Удэ", - пишет один из сторонников шамана.
UPD. Пишут, что ему вменяют "организацию экстремистского сообщества".

63 комментария
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Смійтесь чи ні, але ж, якщо вкрали, то тим самим визнали Олександра Габишева загрозою, для пуйла. Чого злякалось пуйло, чи те ким воно є? Отак ...
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как будто людей в век интернета кто-то силком заставляет смотреть помойку в виде ящика. Я телек не смотрел лет 15 уже, как то выжил, и как-то в курсе всех событий. Невероятное! Телевидение это сугубо для зомби, пялится на то, что тебе навязывают. А если учесть что 95% людей с напрочь отбитым критическим мышлением, то понятно как это работает.
Людям, верующим в иисусов, экстрасенсов,бабок-гадалок, лечащихся гомеопатией (и все это одновременно) можно любую чушь впихнуть. У них своя альтернативная версия вселенной заполненная магией и чародейством.
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