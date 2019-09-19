 Російське телебачення реально вбиває, - Сенцов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю hromadske.
"Зрозуміло, що люди, у яких залишилися в Криму родичі, дуже ризикують. Одна справа - офіційна влада, яка цим займатися не буде. Це нерозумно і нічого доброго не дасть. А від якогось відчайдушного "ватника", який надивиться телевізора і вирішить помститися твоїм рідним, ніхто не застрахований. Ось це небезпечно. Російський телевізор реально вбиває", - сказав Сенцов.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Однак, попри масштабний обмін, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами щонайменше 113 українців. Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар, на непідконтрольних територіях Донбасу утримують ще 227 українців.
Для этого в россии оно и создавалось.
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А когда будете менять
350 украинских Граждан из плена .
Вони проголосували проти включення до порядку денного 74-ї сесії Генасамблеї ООН пункту стосовно тимчасово окупованих Криму та Донбасу, який запропонувала українська делегація.
Це не вперше, коли згадані три країни пострадянського простору голосують у Генасамблеї ООН синхронно з РФ.
У 73% населения страны он уже мёртв . .
В Бурятии ночью похищен шаман, шедший изгонять Путина
"Ночью к лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где спали его сподвижники, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону российской столицы, а после увезли его в неизвестном направлении.
"Срочно!!! Вероятно сотрудники спецслужб похитили якутского шамана Александра Габышева! В районе 6:00 по местному времени, люди в масках захватили его на подходе к границе иркутской области у посёлка Выдрино! Предположительно его повезли в Улан-Удэ", - пишет один из сторонников шамана.
UPD. Пишут, что ему вменяют "организацию экстремистского сообщества".
63 комментария
Людям, верующим в иисусов, экстрасенсов,бабок-гадалок, лечащихся гомеопатией (и все это одновременно) можно любую чушь впихнуть. У них своя альтернативная версия вселенной заполненная магией и чародейством.