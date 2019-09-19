 Російське телебачення реально вбиває, - Сенцов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ексклюзивному інтерв'ю hromadske.

"Зрозуміло, що люди, у яких залишилися в Криму родичі, дуже ризикують. Одна справа - офіційна влада, яка цим займатися не буде. Це нерозумно і нічого доброго не дасть. А від якогось відчайдушного "ватника", який надивиться телевізора і вирішить помститися твоїм рідним, ніхто не застрахований. Ось це небезпечно. Російський телевізор реально вбиває", - сказав Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не визнаю Крим і Донбас частиною Росії. Про решту можна розмовляти, - Сенцов

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Однак, попри масштабний обмін, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами щонайменше 113 українців. Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар, на непідконтрольних територіях Донбасу утримують ще 227 українців.