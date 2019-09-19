 Після переговорів ТКГ представник РФ Гризлов заявив про загрозу зриву "нормандської зустрічі"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".
Цей результат зустрічі він назвав відмовою від узгодження порядку правового і фактичного закріплення особливого статусу Донбасу.
Гризлов також додав, що тепер зірвано й ухвалення рішення про розведення сил у Петрівському і Золотому, оскільки питання безпеки мали вирішуватися синхронно з політичними - в ході одного засідання.
"Такими діями Київ поставив під загрозу саміт "нормандської четвірки", оскільки умовою проведення саміту була наявність успішного результату за цими двома напрямками", - сказав він.
18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива лише за умови виконання низки попередніх умов.
1. Зелю не вдалося додавити, він ще тріпихається
2. Імітація готовності до зустрічі була необхідна, аби наші відвели війська і сепари окопалися на нових позиціях.
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