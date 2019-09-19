 Після переговорів ТКГ представник РФ Гризлов заявив про загрозу зриву "нормандської зустрічі"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

Цей результат зустрічі він назвав відмовою від узгодження порядку правового і фактичного закріплення особливого статусу Донбасу.

Гризлов також додав, що тепер зірвано й ухвалення рішення про розведення сил у Петрівському і Золотому, оскільки питання безпеки мали вирішуватися синхронно з політичними - в ході одного засідання.

"Такими діями Київ поставив під загрозу саміт "нормандської четвірки", оскільки умовою проведення саміту була наявність успішного результату за цими двома напрямками", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік

18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива лише за умови виконання низки попередніх умов.