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 Політика України, За кордоном
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Все про:Гризлов (47) Кучма (373) нормандська четвірка (579) Тристороння контактна група (136)

 Після переговорів ТКГ представник РФ Гризлов заявив про загрозу зриву "нормандської зустрічі"

Представник РФ у контактній групі Борис Гризлов вважає рішення Києва про відмову підписувати формулу Штайнмаєра зривом домовленостей радників глав країн "нормандської четвірки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Газета.ру".

Цей результат зустрічі він назвав відмовою від узгодження порядку правового і фактичного закріплення особливого статусу Донбасу.

Гризлов також додав, що тепер зірвано й ухвалення рішення про розведення сил у Петрівському і Золотому, оскільки питання безпеки мали вирішуватися синхронно з політичними - в ході одного засідання.

"Такими діями Київ поставив під загрозу саміт "нормандської четвірки", оскільки умовою проведення саміту була наявність успішного результату за цими двома напрямками", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік

18 вересня представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив, що Україна не має принципових заперечень проти "формули Штайнмаєра", але її реалізація можлива лише за умови виконання низки попередніх умов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149279
 
 
 Топ коментарі
 
Краще ціла Україна без бамбасу , ніж малоросія з бамбасом ! Потрібно референдум , нехай народ вирішить , чи потрібно нам особливостатусні злочинці і бандюки ?!!! Я за Україну !!! После переговоров ТКГ представитель РФ Грызлов заявил об угрозе срыва "нормандской встречи" - Цензор.НЕТ 8155
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Два варіанти:
1. Зелю не вдалося додавити, він ще тріпихається
2. Імітація готовності до зустрічі була необхідна, аби наші відвели війська і сепари окопалися на нових позиціях.
Камради, хто за який варіант? Голосуємо!
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