 КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва

Таке рішення ухвалено на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Із 19 вересня щоранку із 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух. Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що стан повітря в Києві моніторять постійно. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби. Особлива увага приділена територіям, де спостерігається найбільша задимленість: насамперед йдеться про житлові масиви на Лівому березі.
Про то, что я там что-то писал про свой корч - Вы банально наврали.
При этом, если подобных коллег в комнате много, то с некоторого количества на ед. площади Вы станете испытывать дискомфрт. Но и эффект от нагрева их одежды возрастет (ну, или вместо одежды некий фильтр один на всю комнату, очищающий воздух, такая модель более адекватней.)
Но я бы выкопал компостную яму. (кстати, в средние века среди людей самые красивые фигуры были у копателей могил. Неплохая физическая нагрузка, работа во все сезоны, работа на воздухе, философский взгляд на жизнь. Это уже потом их стали спаивать и дали экскаватор.)
В нормальних містах на окраїнах будують склади, де фури розвантажуються. А потім маленькі вантажівки і фургони типу Спрінтера вантажного чи там Івеко розвозять товар зі складів замовникам у центрі міста.