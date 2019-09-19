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 Політика України, Київські новини
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Все про:авто (1389) повітря (28) заборона (594) КМДА (702) транспорт (387)

 КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва

Із 19 вересня встановлюється обмеження на в'їзд вантажного транспорту в столицю з боку Борисполя.

Таке рішення ухвалено на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із 19 вересня щоранку із 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух. Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що стан повітря в Києві моніторять постійно. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби. Особлива увага приділена територіям, де спостерігається найбільша задимленість: насамперед йдеться про житлові масиви на Лівому березі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149278
 
 
 Топ коментарі
 
То был порохобот, или ты соевый под белочкой сам себе про выбросы доказывал,инфа 100% КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва - Цензор.НЕТ 7783
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Не все так однозначно (с). КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва - Цензор.НЕТ 9605 Если дышать только из выхлопной трубы Жыгуля или только дымом из костра то от выхлопной трубы окочуришься быстрее. КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва - Цензор.НЕТ 9605 Ибо продукты горения костра разбавлены притекающим воздухом. Здесь фокус в пороговых концентрациях в зоне нахождения человека. Попробую на примере. Допустим с Вами работает в одной комнате коллега. Он, как и любой человек, потеет, но запах от этого в Вашей зоне нахождения лежит ниже порога чувствительности Вашего носа. Проблем нет даже при длительной работе. Представьте, что он собирал свою нестиранную одежду за полгода, запаковал в нагреваемую емкость, а воздух, продуваемый через нее с помощью вентилятора пустил в Вашу сторону. Вряд ли Вам это сильно понравится.
При этом, если подобных коллег в комнате много, то с некоторого количества на ед. площади Вы станете испытывать дискомфрт. Но и эффект от нагрева их одежды возрастет (ну, или вместо одежды некий фильтр один на всю комнату, очищающий воздух, такая модель более адекватней.)
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Опа-ча, а мне тут недавно один зелибоб доказывал, что его корч не выбрасывает в атмосферу вредных веществ, когда мы спорили про сжигание опалого листья. А вон оно как оказывается. Я даже цифры приводил сколько его корч выбрасывает в атмосферу вредных веществ, но там клиника... КГГА ограничила въезд грузового транспорта в Киев - Цензор.НЕТ 52
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Не викидає в атмосферу нічого лише електромобіль (хоча він шкодить природі по-іншому). А фанати Зе навряд чи на електромобілях катаються (ну крім Богдана) - швидше старих БМВ і Ауді на бляхах.
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Сам ты зелебоб. Листья фильтруют воздух от выбросов многих авто. И если умник вроде тебя его сожжет, то большая часть этих веществ выделится за короткое время, что создаст очень опасную их концентрацию с подветренной стороны. Для людей с астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями это очень опасно. Плюс в дыму будут частички с Полоноем-210, которого в выхлопах нет, а листьях есть.
Про то, что я там что-то писал про свой корч - Вы банально наврали.
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Ну я перечитал ту ветку. По крайней мере у меня сложилось впечатление, что по вашему мнению с условного жигуля за год выделяется концерогенов меньше и наносится меньше вреда, чем с сгоревших листьев с нескольких деревьев. Если я не правильно вас понял, то пардон, фигли взять с Пидлоги КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва - Цензор.НЕТ 3245
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Не все так однозначно (с). КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва - Цензор.НЕТ 9605 Если дышать только из выхлопной трубы Жыгуля или только дымом из костра то от выхлопной трубы окочуришься быстрее. КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва - Цензор.НЕТ 9605 Ибо продукты горения костра разбавлены притекающим воздухом. Здесь фокус в пороговых концентрациях в зоне нахождения человека. Попробую на примере. Допустим с Вами работает в одной комнате коллега. Он, как и любой человек, потеет, но запах от этого в Вашей зоне нахождения лежит ниже порога чувствительности Вашего носа. Проблем нет даже при длительной работе. Представьте, что он собирал свою нестиранную одежду за полгода, запаковал в нагреваемую емкость, а воздух, продуваемый через нее с помощью вентилятора пустил в Вашу сторону. Вряд ли Вам это сильно понравится.
При этом, если подобных коллег в комнате много, то с некоторого количества на ед. площади Вы станете испытывать дискомфрт. Но и эффект от нагрева их одежды возрастет (ну, или вместо одежды некий фильтр один на всю комнату, очищающий воздух, такая модель более адекватней.)
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В принципе - как компромисс - можно жечь небольшими порциями поздно вечером в хлолодную погоду (когда окна соседей закрыты) при направлении ветра не на соседей, где есть маленькие дети или старики. И желательно сжигать на одном и том же месте - от кострища площадью 1 кв метр в лесу слой почвы полностью восстанавливается за время порядка 100 лет.
Но я бы выкопал компостную яму. (кстати, в средние века среди людей самые красивые фигуры были у копателей могил. Неплохая физическая нагрузка, работа во все сезоны, работа на воздухе, философский взгляд на жизнь. Это уже потом их стали спаивать и дали экскаватор.)
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Антип, извини за зелибоба. Я просто помнил за тему про сухую траву, но не помнил с кем общался. Так то я теперь знаю, что ты, как и я за Петра Алексеевича!!!
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То был порохобот, или ты соевый под белочкой сам себе про выбросы доказывал,инфа 100% КМДА обмежила в'їзд вантажного транспорту до Києва - Цензор.НЕТ 7783
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По хорошому в Києві має бути визначено центральну територію, куди ВЗАГАЛІ не пускають фури. Ну ви не побачите фур в центрі Лондона чи хоча б Праги, а в центрі Києва - запросто!
В нормальних містах на окраїнах будують склади, де фури розвантажуються. А потім маленькі вантажівки і фургони типу Спрінтера вантажного чи там Івеко розвозять товар зі складів замовникам у центрі міста.
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Дебаты о Большой окружной вокруг Киева с мостом в районе Украинки ведутся давно. Группы людей, скупивших там участки "тянут " проект трассы каждый в свою сторону.
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Оно конечно, ограничивать въезд гораздо проще чем построить окружную дорогу, но и на этом спасибо.
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Если в холодное время года будут кучу фур останавливать на Бориспольской трассе и там дальнобойщики будут греться, включая движки на холостых оборотах, а с 10 все равно массово двинут через Киев, то неизвестно, что хуже для чистоты воздуха.
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