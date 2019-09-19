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Все про:Луганщина (1835) ОБСЄ (2251) обстріл (5520) Донецька область (2316)

 ОБСЄ за добу зафіксувала 55 вибухів на Донеччині і жодного на Луганщині, - звіт

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ у вівторок, 17 вересня, зафіксувала 55 вибухів у Донецькій області і жодного на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому в середу.

"У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши менше вибухів (приблизно 55), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (орієнтовно 80 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на схід і південь від н. п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), а також на схід від н. п. Майорськ (підконтрольний урядові, 45 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

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Водночас у Луганській області протягом звітного періоду СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149276
 
 
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На луганді вже мона проводити вибори. Членомкомандуючому повідомили що там вже мир-дружба-жвачка?
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Главное что бы каждая новость каждого утра так начиналась. Это значит, что еще не перестали стрелять, хотя бы одна из сторон. А это значит, что пока что Украину не слили окончательно. Печально будет когда перестанут стрелять взаимообоюдно!!!
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ЛохНР більш мирна республіка ніж ДурНР))
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І чого б то було звертати увагу на ці невинні рашистські пустощі. Вбитих і поранених серед наших немає? - Немає. Отже "слугам урода" спокійно можна готуватися до проведення виборів з виїздом на місця та проведенням халявних концертів для вдячних їм "избирателей"
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