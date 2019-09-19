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Все про:візит (695) Зеленський (2786) США (5412) Пенс (72)

 Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім

Віцепрезидент США Майк Пенс під час телефонної розмови з президентом України обговорив візит Володимира Зеленського до США наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє пресслужба Білого дому.

У рамках телефонної розмови сторони говорили про майбутню зустріч американського президента Дональда Трампа із Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Віцепрезидент подякував адміністрації президента Зеленського за її сміливі дії із боротьби з корупцією за допомогою законодавчих реформ і запропонував повну підтримку цих зусиль у США", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський по телефону обговорив із віце-президентом США Пенсом співробітництво у сфері енергетики та боротьбу з корупцією

Також Пенс нагадав про продуктивну зустріч із Зеленським 1 вересня у Варшаві і підтвердив незмінну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа має відбутися після Генасамблеї ООН, між 23-26 вересня. На зустрічі буде порушуватися тема ситуації на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149275
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь скоро наступит национальный праздник в Украине.
Пенс обсудил с Зеленским его визит в США и встречу с Трампом, а также поблагодарил ОП "за смелые действия в борьбе с коррупцией", - Белый дом - Цензор.НЕТ 3186
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може зебобікам тарифи знизили на комуналку як обіцяв ЗЕ?)
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Пока мы борьбу с коррупцией не увидели, но будем надеятся.
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Нет, зебилы - полезные идиоты у Лахты, если до сих пор не поняли выражение - "законодательные реформы" и что это он назвал смелыми действиями, хотя Свинарчуки не сидят.
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"ПриватБанк" - это была "пирамида", - Гонтарева.

"Я - банкир, который работает по Базельским принципам, который для всех банков делал одинаковый стресс-тест, одинаковые критерии, всех одинаково заставлял докапитализировать их структуры. Программа рекапитализации была одинаковой для всех, подчеркиваю", - заявила Гонтарева, отвечая на вопрос, пытались ли бывшие собственники с ней договориться еще на этапе национализации Привата.

"Я не знаю, как так можно, когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. Помните он говорил, что Порошенко хотел отобрать у него "1+1"? После этого выходит Ткаченко и говорит, что канала "1+1" никогда не было в залоге "ПриватБанка". Так вот, в этом банке не то что "1+1" не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще. Это была "пирамида". А теперь в новом интервью он уже рассказывает, что Гонтарева - мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов", - рассказала экс-глава НБУ.
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Зачем копипастить, что было на этом же сайте, ? Из любви к искусству?
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А чтобы ты не забывал - на кого новая власть работает.
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Ты, дракон картофельный, в мою сторону не дыши даже! Общайся со своими - дырявыми гребнями!
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Зеб, иначе учую запах Боярышника от тебя?
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Зачем "напоминать" манипулятивный бред бабы Леры?
Уже писал, повторюсь лично для тебя: Коломойский изначально говорил, что Петя с Лерой лоханулись, и плюсов в залоге не было, была продакшн плюсов в залоге, а Лера с похмелья не разобралась. И тут же жаба палится высказыванием про заправки: с чего она решила, что они должны были там быть? А залогов там было до фига: Арлан (Биола), Днипро-Арена, База Днепра, Буковель, Никопольский ферросплавный, самолёты и т.д. Другое дело, так как всё это отжималось по беспределу, как и сам банк (Коломойский, когда его отдавал, прекрасно знал, что нет закона о национализации), то Коломойский бОльшую часть отжатого или отсудил, или через суд наложил арест, чтобы это имущество не могли продать.

Так что, нужно думать иногда, прежде чем копипастить. И да, банк - это пирамида по определению!
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Пока мы борьбу с коррупцией не увидели, но будем надеятся.
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може зебобікам тарифи знизили на комуналку як обіцяв ЗЕ?)
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Ты циклики за комуналку видел, там все написано.
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А ты не видел, что законодательные реформы названы борьбой с коррупцией?
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6.5 за куб газа при пете было 8.5 обицяли покращити до 9-12
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центральне опалення, вода та квартплата не знизилась на жодну копійку при ЗЕ.
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подякуй що не підвищилась петя взагалі регулярно вас роттердамив
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а ти гадаєш олігарх Беня "робінгуд"? Справді зебобіки наївні буратіни в руках Карабаса Барабаса) це типа бЗделенський (голобородько) на лісапеді на роботу приїхав як в серіалі "1+1"!)
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я вважаю що ступінь "залежності" Зеленського від коломойського завищено від слова ніяк.
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"центральне опалення" - "не знизилась на жодну копійку при ЗЕ"

Твой дом - Сибир!? Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 2960
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Нормандська змова - державна зрада!

Українська влада збирається погодитися на вимоги Росії та імплементувати Мінські угоди за формулою Штайнмаєра під час зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться у найближчі тижні. Нагадаємо, згідно з формулою Штайнмаєра:

1. Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2. Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3. Україна оголошує амністію всім бойовикам
4. Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5. На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не відбудеться).

Результатом імплементації формули Штайнмаєра стане втрата Україною державного суверенітету. Вибори пройдуть під дулами російськими автоматів, а не за українським законодавством. Російські терористи стануть законною владою. 30-тисячна армія бойовиків розповзеться рештою території України. Як наслідок, бойові дії перенесуться з ОРДЛО на мирні українські міста. І як бонус, з Росії знімаються санкції.

Нагадаємо, що згідно з 111 статею Кримінального кодексу України державна зрада - це діяння, діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Таким чином, імплементація формули Штайнмаєра владою є державною зрадою.

Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків. Закликаємо дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:

1. Повне і стале припинення бойових дій.
2. Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.
3. Передача кордону Україні, або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.
4. Лише після цього проведення виборів за українським законодавством.

19 вересня о 19:00 приходьте на попереджувальну акцію до Офісу Президента за адресою вул. Банкова, 11. Нагадаємо владі 111-ту статтю ККУ про державну зраду, яка карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

УВАГА! З собою брати лише державну та національну символіку!

Подія у ФБ: https://www.facebook.com/events/497554891025069
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Пора садить -- уже осень !!! С конфискацией и надолго всех воров попередников !!! Вот тог да єто будут смелые действия !!!
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"Садить" россиянин, ты будешь по весне горох да репу, а сейчас для россиян самое время дикоросы собирать да валежник.
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Не хочу с утра обращать внимания на мудаков но с (россиянином ) ты явно не в тему Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 5117
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Спионерили деньги на новом мосту в Днепре -- за ухо и в СИЗО !!! Блин весь город мучали нихрена неделали пилили лаве твари
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Россиянин, зачем тебе мост?
Хватит с вас и автобуса советских времен, что возит якутских детей в школу в Оймяконе.
Одного я не пойму, вроде Якутия земля то богатая, алмазы там, а денег на школьный автобус современный не найдут. Парадокс.
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Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 3347 OA-- ПНХ вместе с ****** и такими как ты *************** Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 2885
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Почем нынче лиственная подстилка для лахтинцев?
Скидку то хоть дают?
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Качкодзьобе кастромькой, а тепер спробуй хоч щось написати українською
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Зачем?
С какого буя мне выдавать себя за того, кем я не являюсь?
Да ты что, убогое, считаешь, что это я к таким тварям как ты или твои хозяева тут обращаюсь, что ли?
Совсем вы с глузда съехали, поцы.
Если российская илитка - чисто уголовники, то украинская илитка - чисто дебилы.
Дебилы, как есть олигофрены, студентам мед. ВУЗов показывать можно.
Иди, убогое, Бог подаст.
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Убогое, поцы...Завали вафельник, кацапудало всранное. И отвечай на вопрос. С какого города кацапии ты дрыснуло в австралию? Мордой не крутить. хвостом тоже
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Уголовник, я на вашей сучей речи не разговариваю.
Ты ее со своими веди, на Банковой да на Лахте,
Вешать вас будут.
Или стрелять.
Как сепара в Мариуполе. Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 5555
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джумаева вбило фсб тому що він для них ходяча зрада повернувся на Україну бізнес відкрив навіть знижки атошникам пропонував і нічого йому за його злочини не було поганий приклад для інших а тепер бомбасяо будуть думати що іх там "фашисти" замочать,справжні патріоти вбили б кирсанова
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Это ты украинский язык сучей речью назвало, тварыно козлокопытное? Мальдивский мародер так и не понял почему просрал выборы так сокрушительно. А все из-за того, что набирал квакать за себя всякую сволочь и сброд без флага, без языка, без совести. Тьху
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Нет, уголовник, потомок ВОХРы, это я твою матерную речь так назвала.
Вы с Ла-ла-ла, "уроженкой города Жданова" тут беседы ведите.
Эй, урка, скажи, а правду говорят (сами то ме не местные)а, что Портнов за тем сепаром мариупольским в очереди "на расход" следующий и потому сегодня выпустили под честное слово Ефремова, чтобы не Портнова к сепару на свиданку отправить а Ефремова вместо него? Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 8253
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Меньше букв, козломордый. Рожей не крутить. Глазками не бегать. Отвечать прямо. В каком городе ты вылупилось? Почему на предложение написать что-либо по-украински ты в ответ гавкнуло:"Зачем?
С какого буя мне выдавать себя за того, кем я не являюсь?
Да ты что, убогое, считаешь, что это я к таким тварям как ты или твои хозяева тут обращаюсь, что ли?"
Отвечать по сути! На посторонний гавкот не отвлекаться!
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Спасибо за ответ. Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 8278
Значит Ефремов будет принесен в жертву вместо Портнова.

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Обратите внимание, панове
Вопрос австралийскому порохоботу:
- Напиши хоч щось українською
Ответ!!!!!)
- С какого буя мне выдавать себя за того, кем я не являюсь?
Да ты что, убогое, считаешь, что это я к таким тварям как ты

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ты шо, это ж россиянка. Переехала из Рф в Австралию, живет до сих пор с российским гражданством, никогда не была в Украине, но такая ярая патриотка. Не то шо украинцы.
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Самое смешное то, что оно тут всех, кто не петераст, называет кацапами, а оно вон как обернулось..
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Надеюсь скоро наступит национальный праздник в Украине.
Пенс обсудил с Зеленским его визит в США и встречу с Трампом, а также поблагодарил ОП "за смелые действия в борьбе с коррупцией", - Белый дом - Цензор.НЕТ 3186
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Посадить Порошенка- одно из основных требований Кремля, сразу после денацификации.
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Посадить Порошенка- одно из основных требований Трампа!
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Да, конечно.
Я вот думаю, сколько гривна стоить будет?
Как только закон о продаже черноземов примут, так гривну в отвесное падение и пустят.
Какую красивую "вилку" поставило Кварталу, этим уголовным дебилам, прогрессивное мировое человечество: и не принять закон о продаже черноземов нельзя, потому то денег нет, и принять нельзя, потому что из-за инфляции денег не будет. Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 3852
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слово ДУМАЮ, порохоботам как ты, явно не идет.
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Скажите, кого следующего стрельнут/с моста или из окна сбросят/ после того сепара в Мариуполе?
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"Вєсна прідьот - садіть будєм." Ви там вже якось визначайтесь коли садіть
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Да спичку Квартал короткую тянуть будут. Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 2588
Или монетку кидать: если "орел" - то Владимира Александровича, если "решка' - то Богдана, если на ребро встанет - то Портнова, а если в воздухе зависнет - то Беню. Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 2588
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Да что там обсуждать, я уже устал повторять, что встреча состоится в том случае, если наш Вентура Зеленский подкараулит Трампа возле туалета:
Пенс обсудил с Зеленским его визит в США и встречу с Трампом, а также поблагодарил ОП "за смелые действия в борьбе с коррупцией", - Белый дом - Цензор.НЕТ 9136

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Біля кабінки. А де ж фотожаби з цього приводу? Про Юльку намалювали відразу, а тут заціпило.
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таки вы Какцап Тувалетович с видом на звизду эстрады
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То все пусте. Головне, що нарешті обидві сторони погодили програму виступу Великого Кон Чен Ина перед трампушкою з авторським виконанням хітів на роялі в супроводі хору малчіков з опи
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А Пете пришлось платить Трампу из наворованных у нас денег, только за одно фото.
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Поменяй поставщика методичек. Может буква Д будет восприниматься началом фамилии я не диагнозом
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Нормальная такая "борьба с коррупцией" у бениного клоуна - на все ключевые посады назначил кумовей, друзей и бизнес партнеров.
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Людина, яка зробила найбільше для відновлення національної пам'яті українського народу, цій владі не потрібна.
У влади коломойських, зеленських, шефірів, бородянських, рябошапкок, стефанчуків і мєндєлєй своя пам'ять свого народу. І потрібна їм не нація, а тупе населення, що пускає слину від казок наталі мосєйчук і битви екстрасенсів, і радісно плеще в долоні новій епосі у вигляді компенсації Коломойському за вкрадений ним ПриватБанк.
Тепер поляки можуть будуть раді. В'ятровича, який не дозволяв їм глумитися з могил українських борців за незалежність, шлємазл прибрав.

Алілуя. Слава Україні!Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім - Цензор.НЕТ 8763Сергей Марченко
Ніби спеціально для тугодумів кожен день в Україні розривається інформаційна бомба, яка в нормальному суспільстві поховала б рейтинг влади. Але не в нас.
Позавчора наш міністр закордонних справ підтримав формулу окупації Донбасу ім. Путіна-Штайнмайєра.
Вчора підпалили будинок Гонтаревої.
Сьогодні з Інституту національної пам'яті звільнили В'ятровича.
Я розумію вас, якщо ви ватнік, совкодрочер, внєпалітікі і просто за мір ва всьом мірє. Але якщо ти підтримуєш владу і одночасно маєш на аватарці прапор чи тризуб, будь послідовним: або зніми хрестик, або одягни труси!
В'ятрович зробив для України і української нації більше ніж не просто Зеленський, а всі виборці Зеленського разом взяті. Поки ви ліпили на аватарки жовто-сині стрічки і репостили тупі агітки Вови Парасюка і Сьоми Семенченка, В'ятрович бився за мову, декомунізацію, знаходив у архівах нові і нові докази московського підступу і зради по відношенню до вашої батьківщини. Він день за днем, крок за кроком рвав і рвав московську пуповину, що досі приковує Україну до Москви. В'ятрович, як ніхто розуміє значення всіх цих церковних, культурних, мовних, світоглядних гачків, на які московити чіпляли нас століттями. І він методично рубав їх один за одним. Навіть наші опоненти визнають величезну роль і значення його праці.
Можливо, я надто по вченому зараз говорю, пани патріоти із влади. Так я скажу простіше, щоб було зрозуміло. За В'ятровичем мільйони ваших закатованих і вбитих предків. За Зеленським - їх вертухаї. Знімайте тризуби. Ви їх недостойні.
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Политика это тонкое...и грязное дело и низы берут пример....Росія не забороняла в'їзд 24 українським морякам - а чому їм забороняти вони свiй долг не виконали. Президенту нужно быть решительным украинцем,тогда и военные моряки будут брать пример с него. Конечно угадать кто будет следующим Президентом ,это тяжело но прогнозируемо
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Кто такой этот Трамп? Да нихто! Вот Петрлексеевич - это да! Столб! Камень! Идол! Мы тут без мови и віри бродили акт слепые. Он нам все это дал! А ведь мог и не давать! Так что Зеленскому (и Трампу кстати) надо встречаться с ПАПом! По отдельности.
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Не вполне понятно, о каких-таких "смелых действиях в борьбе с коррупцией" ведет речь Пенс и за что хвалит Зеленского, который де-факто до сих пор представляется украинцам "темной лошадкой" и не удосужился ни разу выступить перед гражданами Украины со своей программой, но необходимо понимать то, что Пенс - вице-президент при Трампе, его правая рука. Отношения Трампа с Путиным для украинцев уже более, чем наглядны. Автоматически напрашивается вывод, что команда Зеленского из "слуг народа" призвана отмыть грязь с кремляди, подготовить информационную почву о "внутреннем гражданском конфликте" в Украине, организовать весенние выборы в ОРДЛО с последующим втюхиванием этого быдлоотстойника Украине на условиях московитов и, как следствие, создать условия для полного снятия санкций с России, сохранив для них статус-кво с Крымом. Такой себе "мирный план" от зе-реформаторов.
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Интересно, а что это. За смелые действия? Вернуть Приват банк Бене? Оплатить не счастной МАУ Коломйского затраты за пять лет на облет России? Начать дерибан майна и земель Украины под руководством Бени и Кучмы,? Я так понимаю по типу рапила УкрРудПрома Кучмой, Пинчуком, Ахметовым и Коломойским?!
Или ввод в Раду бурштинову мафию во главе с Верещак????
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Порох изо всех сил раскачивает лодку, армия порохоскота истерит о капитуляции, хотят сделать из Зеленского предателя, агента кремля, пишут что под НГ готовят протесты, на которые не пожалеют бабла, наворованное не жалко, у Потроха навязчивая идея-реванш.
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вот не думал, что Пенс окажется фаном примитивного сериала "Слуга народа" и неглубокого творчества "квартала"
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Ну что вы, не раскачивайте пианино! Мальчиш-плохиш Зеклоун делает всё, что требуют капиталисты. А народ, да зачем ему народ, если кошерные уже пообещали теплое местечко на жидовской родине.
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"Клоун" за два месяца имел контактов с представителями США больше чем великий незаменимый солнцеликий за всю каденцию. Вот так траур у сои...опять клоуны их переиграли. Стоп...если тебя переигрывает клоун, то кто ты и твои шавки?
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