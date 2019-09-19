 Пенс обговорив із Зеленським його візит до США і зустріч із Трампом, а також подякував ОП "за сміливі дії в боротьбі з корупцією", - Білий дім

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це повідомляє пресслужба Білого дому.
У рамках телефонної розмови сторони говорили про майбутню зустріч американського президента Дональда Трампа із Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
"Віцепрезидент подякував адміністрації президента Зеленського за її сміливі дії із боротьби з корупцією за допомогою законодавчих реформ і запропонував повну підтримку цих зусиль у США", - йдеться в повідомленні.
Також Пенс нагадав про продуктивну зустріч із Зеленським 1 вересня у Варшаві і підтвердив незмінну прихильність США суверенітету і територіальній цілісності України.
Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа має відбутися після Генасамблеї ООН, між 23-26 вересня. На зустрічі буде порушуватися тема ситуації на Донбасі.
"Я - банкир, который работает по Базельским принципам, который для всех банков делал одинаковый стресс-тест, одинаковые критерии, всех одинаково заставлял докапитализировать их структуры. Программа рекапитализации была одинаковой для всех, подчеркиваю", - заявила Гонтарева, отвечая на вопрос, пытались ли бывшие собственники с ней договориться еще на этапе национализации Привата.
"Я не знаю, как так можно, когда в банк внесли 155 миллиардов - там даже не дыра в капитале была, там не было активов. Помните он говорил, что Порошенко хотел отобрать у него "1+1"? После этого выходит Ткаченко и говорит, что канала "1+1" никогда не было в залоге "ПриватБанка". Так вот, в этом банке не то что "1+1" не было, там даже элементарно ни одной заправочной станции не было! Не было активов вообще. Это была "пирамида". А теперь в новом интервью он уже рассказывает, что Гонтарева - мессия, которая вошла в сговор с американцами и решила убить олигархов", - рассказала экс-глава НБУ.
Уже писал, повторюсь лично для тебя: Коломойский изначально говорил, что Петя с Лерой лоханулись, и плюсов в залоге не было, была продакшн плюсов в залоге, а Лера с похмелья не разобралась. И тут же жаба палится высказыванием про заправки: с чего она решила, что они должны были там быть? А залогов там было до фига: Арлан (Биола), Днипро-Арена, База Днепра, Буковель, Никопольский ферросплавный, самолёты и т.д. Другое дело, так как всё это отжималось по беспределу, как и сам банк (Коломойский, когда его отдавал, прекрасно знал, что нет закона о национализации), то Коломойский бОльшую часть отжатого или отсудил, или через суд наложил арест, чтобы это имущество не могли продать.
Так что, нужно думать иногда, прежде чем копипастить. И да, банк - это пирамида по определению!
Твой дом - Сибир!?
Нормандська змова - державна зрада!
Українська влада збирається погодитися на вимоги Росії та імплементувати Мінські угоди за формулою Штайнмаєра під час зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться у найближчі тижні. Нагадаємо, згідно з формулою Штайнмаєра:
1. Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2. Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3. Україна оголошує амністію всім бойовикам
4. Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5. На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не відбудеться).
Результатом імплементації формули Штайнмаєра стане втрата Україною державного суверенітету. Вибори пройдуть під дулами російськими автоматів, а не за українським законодавством. Російські терористи стануть законною владою. 30-тисячна армія бойовиків розповзеться рештою території України. Як наслідок, бойові дії перенесуться з ОРДЛО на мирні українські міста. І як бонус, з Росії знімаються санкції.
Нагадаємо, що згідно з 111 статею Кримінального кодексу України державна зрада - це діяння, діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Таким чином, імплементація формули Штайнмаєра владою є державною зрадою.
Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків. Закликаємо дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:
1. Повне і стале припинення бойових дій.
2. Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.
3. Передача кордону Україні, або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.
4. Лише після цього проведення виборів за українським законодавством.
19 вересня о 19:00 приходьте на попереджувальну акцію до Офісу Президента за адресою вул. Банкова, 11. Нагадаємо владі 111-ту статтю ККУ про державну зраду, яка карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
УВАГА! З собою брати лише державну та національну символіку!
Подія у ФБ: https://www.facebook.com/events/497554891025069
Хватит с вас и автобуса советских времен, что возит якутских детей в школу в Оймяконе.
Одного я не пойму, вроде Якутия земля то богатая, алмазы там, а денег на школьный автобус современный не найдут. Парадокс.
Скидку то хоть дают?
С какого буя мне выдавать себя за того, кем я не являюсь?
Да ты что, убогое, считаешь, что это я к таким тварям как ты или твои хозяева тут обращаюсь, что ли?
Совсем вы с глузда съехали, поцы.
Если российская илитка - чисто уголовники, то украинская илитка - чисто дебилы.
Дебилы, как есть олигофрены, студентам мед. ВУЗов показывать можно.
Иди, убогое, Бог подаст.
Ты ее со своими веди, на Банковой да на Лахте,
Вешать вас будут.
Или стрелять.
Как сепара в Мариуполе.
Вы с Ла-ла-ла, "уроженкой города Жданова" тут беседы ведите.
Эй, урка, скажи, а правду говорят (сами то ме не местные)а, что Портнов за тем сепаром мариупольским в очереди "на расход" следующий и потому сегодня выпустили под честное слово Ефремова, чтобы не Портнова к сепару на свиданку отправить а Ефремова вместо него?
С какого буя мне выдавать себя за того, кем я не являюсь?
Да ты что, убогое, считаешь, что это я к таким тварям как ты или твои хозяева тут обращаюсь, что ли?"
Отвечать по сути! На посторонний гавкот не отвлекаться!
Значит Ефремов будет принесен в жертву вместо Портнова.
Вопрос австралийскому порохоботу:
- Напиши хоч щось українською
Ответ!!!!!)
- С какого буя мне выдавать себя за того, кем я не являюсь?
Да ты что, убогое, считаешь, что это я к таким тварям как ты
No comments!
Я вот думаю, сколько гривна стоить будет?
Как только закон о продаже черноземов примут, так гривну в отвесное падение и пустят.
Какую красивую "вилку" поставило Кварталу, этим уголовным дебилам, прогрессивное мировое человечество: и не принять закон о продаже черноземов нельзя, потому то денег нет, и принять нельзя, потому что из-за инфляции денег не будет.
Или монетку кидать: если "орел" - то Владимира Александровича, если "решка' - то Богдана, если на ребро встанет - то Портнова, а если в воздухе зависнет - то Беню.
...
У влади коломойських, зеленських, шефірів, бородянських, рябошапкок, стефанчуків і мєндєлєй своя пам'ять свого народу. І потрібна їм не нація, а тупе населення, що пускає слину від казок наталі мосєйчук і битви екстрасенсів, і радісно плеще в долоні новій епосі у вигляді компенсації Коломойському за вкрадений ним ПриватБанк.
Тепер поляки можуть будуть раді. В'ятровича, який не дозволяв їм глумитися з могил українських борців за незалежність, шлємазл прибрав.
Алілуя. Слава Україні!Сергей Марченко
Ніби спеціально для тугодумів кожен день в Україні розривається інформаційна бомба, яка в нормальному суспільстві поховала б рейтинг влади. Але не в нас.
Позавчора наш міністр закордонних справ підтримав формулу окупації Донбасу ім. Путіна-Штайнмайєра.
Вчора підпалили будинок Гонтаревої.
Сьогодні з Інституту національної пам'яті звільнили В'ятровича.
Я розумію вас, якщо ви ватнік, совкодрочер, внєпалітікі і просто за мір ва всьом мірє. Але якщо ти підтримуєш владу і одночасно маєш на аватарці прапор чи тризуб, будь послідовним: або зніми хрестик, або одягни труси!
В'ятрович зробив для України і української нації більше ніж не просто Зеленський, а всі виборці Зеленського разом взяті. Поки ви ліпили на аватарки жовто-сині стрічки і репостили тупі агітки Вови Парасюка і Сьоми Семенченка, В'ятрович бився за мову, декомунізацію, знаходив у архівах нові і нові докази московського підступу і зради по відношенню до вашої батьківщини. Він день за днем, крок за кроком рвав і рвав московську пуповину, що досі приковує Україну до Москви. В'ятрович, як ніхто розуміє значення всіх цих церковних, культурних, мовних, світоглядних гачків, на які московити чіпляли нас століттями. І він методично рубав їх один за одним. Навіть наші опоненти визнають величезну роль і значення його праці.
Можливо, я надто по вченому зараз говорю, пани патріоти із влади. Так я скажу простіше, щоб було зрозуміло. За В'ятровичем мільйони ваших закатованих і вбитих предків. За Зеленським - їх вертухаї. Знімайте тризуби. Ви їх недостойні.
Или ввод в Раду бурштинову мафию во главе с Верещак????