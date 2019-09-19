EN|RU|UK
Теми дня: Замінування моста Метро в Києві Нова Рада Агресія Росії проти України Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  13685  105
Матеріали за темою:
Все про:ОБСЄ (2251) Донбас (13047)

 Найманці РФ поспіхом риють траншеї та облаштовують позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського, - ОБСЄ

Найманці РФ активно риють траншеї та облаштовують позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляється в останньому звіті ОБСЄ.

"15 вересня на основі доступних СММ даних повітряного спостереження у житловому районі Петрівського виявлено нову траншею з північного сходу на південний захід (не зафіксована на зображеннях від 2 вересня 2019 року) протяжністю приблизно 240 м, орієнтовно за 400 м на схід від східного краю ділянки розведення", - йдеться у звіті.

Водночас орієнтовно за 900 м на північний схід від зазначеної траншеї виявлено нову 70-метрову траншею, вириту вздовж лісосмуги, а орієнтовно за 1 км далі на схід - ще дві нові траншеї (протяжністю близько 200 м і 660 м).

"Приблизно за 900 м на північний захід від зазначених двох траншей за даними повітряного спостереження виявлено нещодавно споруджену позицію з двох траншей (обидві протяжністю приблизно 300 м)", - повідомили у місії.

Також читайте: Я бачу великі зміни, - керівник Луганської команди СММ ОБСЄ Туононен про розведення сил

Окрім того, 17 вересня спостерігачі ОБСЄ виявили "майже збудоване укриття і близько 20 осіб у камуфляжному одязі, а також орієнтовно 12 вантажівок, одну землерийну машину і декілька кранів, які рили траншеї та виконували напівприховані земляні роботи біля дороги між Петрівським і н. п. Стила (непідконтрольний урядові, 34 км на південь від Донецька)".

Уточнюється, що це відбувалося на північний схід від ділянки розведення в районі Петрівського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149274
 
 
 Топ коментарі
 
Готують плацдарм для захоплення нових територій.
ЗСУ ж відступає.
 показати весь коментар
 
Без паники... Это обустраиваются избирательные участки...
Выборы ж на носу.
 показати весь коментар
 
Ну да. Пусть роют. До Киева пусть роют - может сдохнут, а может и дороют - какая разница?
Мысли припизженного зедебила!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
нехай собі ще домовин заготовлють, ці виродки кацапські!!!!
 показати весь коментар
 
 
а ще в нас є хенерал хомчак-Іловайський
 показати весь коментар
 
 
зачем пацанов столько легло???что бы просто так отдать территории?
 показати весь коментар
 
 
"И тут я такой Зеленскому: мы выведем свои войска и прекратим войну"
Найманці РФ поспіхом риють траншеї та облаштовують позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 7925
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору