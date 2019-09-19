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Все про:обстріл (5520) штаб (1045) Донбас (13047) операція Об'єднаних сил (1585)

 Ворог за добу 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

18 вересня збройні формування РФ та її найманці 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Березового - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Травневого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один захисник України загинув і двох поранено в зоні Операції Об'єднаних сил, - штаб

"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Золотого зі стрілецької зброї.

Ворог за добу 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149273
 
 
 Топ коментарі
 
Втрат начеб то немає, а потім з'являються "новини" - сьогодні поховали чергового бійця..
Маніпуляції з громадською думкою, щоб у маси людей виникла ілюзія зе-перемир'я та потепління стосунків з рашкою.
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Враг за сутки 5 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 603

Нормандська змова - державна зрада!

Українська влада збирається погодитися на вимоги Росії та імплементувати Мінські угоди за формулою Штайнмаєра під час зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться у найближчі тижні. Нагадаємо, згідно з формулою Штайнмаєра:

1. Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2. Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3. Україна оголошує амністію всім бойовикам
4. Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5. На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не відбудеться).

Результатом імплементації формули Штайнмаєра стане втрата Україною державного суверенітету. Вибори пройдуть під дулами російськими автоматів, а не за українським законодавством. Російські терористи стануть законною владою. 30-тисячна армія бойовиків розповзеться рештою території України. Як наслідок, бойові дії перенесуться з ОРДЛО на мирні українські міста. І як бонус, з Росії знімаються санкції.

Нагадаємо, що згідно з 111 статею Кримінального кодексу України державна зрада - це діяння, діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Таким чином, імплементація формули Штайнмаєра владою є державною зрадою.

Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків. Закликаємо дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:

1. Повне і стале припинення бойових дій.
2. Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.
3. Передача кордону Україні, або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.
4. Лише після цього проведення виборів за українським законодавством.

19 вересня о 19:00 приходьте на попереджувальну акцію до Офісу Президента за адресою вул. Банкова, 11. Нагадаємо владі 111-ту статтю ККУ про державну зраду, яка карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

УВАГА! З собою брати лише державну та національну символіку!

Подія у ФБ: https://www.facebook.com/events/497554891025069
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смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!! Гори у пекоі клята масковія!!!!
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Втрат начеб то немає, а потім з'являються "новини" - сьогодні поховали чергового бійця..
Маніпуляції з громадською думкою, щоб у маси людей виникла ілюзія зе-перемир'я та потепління стосунків з рашкою.
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скажи, прахобот, как ты умудряешься круглосуточно на сайте сидеть? или вас там несколько пишет под женским ником. будто разные люди, то женского, то мужского полу. И второй вопрос: знаешь, что все ваши участники троллефермы, схемы финансирования давно известны компетентным органам и дело шьётся?
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Фантазіями психічно нездорової особини не цікавлюсь.
Більше мені не калякай.
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про "сетку" предвыборную тоже дело сшито и фамилии названы. никак соевым ботам не отвертеться. кстати, я совершенно здоровенький. а там среди вас, тролликов, здоровых нету какой же здоровый будет за копейки родину предавать.
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Мені про вашу тролячу сітку нічого не відомо.
Так що, гуляй...
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это потому, что тебе про петину предвыборную "сетку" знать не положено. тебе положено строчить за соевую похлебку. так, что не я, а ты гуляй пока дают.
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Мені набрид твій флуд.
Розмову завершено.
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це точно. я свою розмову з тобой завершив. тебе та інших тролляк викличуть на розмову у встановленому порядку.
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тобі в двері подзвонять уповноважені законом особи. а поки що тримай Ворог за добу 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6709 Ворог за добу 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6709
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дякую. давай еще срелочку. да, и вещички необходимые собери заранее и держи тревожный рюкзачок наготове, а то впопыхах, такой стресс, все позабываешь.
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Ксения ну согласны с тем что войну ихтамнетов с потерьнетами можно решить только дипломатическим путем на данный момент?
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Нормандська змова - державна зрада!

Українська влада збирається погодитися на вимоги Росії та імплементувати Мінські угоди за формулою Штайнмаєра під час зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться у найближчі тижні. Нагадаємо, згідно з формулою Штайнмаєра:

1. Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2. Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3. Україна оголошує амністію всім бойовикам
4. Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5. На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не відбудеться).

Результатом імплементації формули Штайнмаєра стане втрата Україною державного суверенітету. Вибори пройдуть під дулами російськими автоматів, а не за українським законодавством. Російські терористи стануть законною владою. 30-тисячна армія бойовиків розповзеться рештою території України. Як наслідок, бойові дії перенесуться з ОРДЛО на мирні українські міста. І як бонус, з Росії знімаються санкції.

Нагадаємо, що згідно з 111 статею Кримінального кодексу України державна зрада - це діяння, діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Таким чином, імплементація формули Штайнмаєра владою є державною зрадою.

Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків. Закликаємо дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:

1. Повне і стале припинення бойових дій.
2. Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.
3. Передача кордону Україні, або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.
4. Лише після цього проведення виборів за українським законодавством.

19 вересня о 19:00 приходьте на попереджувальну акцію до Офісу Президента за адресою вул. Банкова, 11. Нагадаємо владі 111-ту статтю ККУ про державну зраду, яка карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

УВАГА! З собою брати лише державну та національну символіку!

Подія у ФБ: https://www.facebook.com/events/497554891025069
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Что я могу сказать уже с уверенностью: Особый статус Донбасса будет, как и автономные республики. Крым уже устно признан росийским. Впереди референдумы по курсу в ТС и русскому государственному. А еще впереди аресты АТОшников сотрудниками милиции ;республик;.
Здобулы.
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Алілуя. Слава Україні!Ворог за добу 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2984
Сергей Марченко
Ніби спеціально для тугодумів кожен день в Україні розривається інформаційна бомба, яка в нормальному суспільстві поховала б рейтинг влади. Але не в нас.
Позавчора наш міністр закордонних справ підтримав формулу окупації Донбасу ім. Путіна-Штайнмайєра.
Вчора підпалили будинок Гонтаревої.
Сьогодні з Інституту національної пам'яті звільнили В'ятровича.
Я розумію вас, якщо ви ватнік, совкодрочер, внєпалітікі і просто за мір ва всьом мірє. Але якщо ти підтримуєш владу і одночасно маєш на аватарці прапор чи тризуб, будь послідовним: або зніми хрестик, або одягни труси!
В'ятрович зробив для України і української нації більше ніж не просто Зеленський, а всі виборці Зеленського разом взяті. Поки ви ліпили на аватарки жовто-сині стрічки і репостили тупі агітки Вови Парасюка і Сьоми Семенченка, В'ятрович бився за мову, декомунізацію, знаходив у архівах нові і нові докази московського підступу і зради по відношенню до вашої батьківщини. Він день за днем, крок за кроком рвав і рвав московську пуповину, що досі приковує Україну до Москви. В'ятрович, як ніхто розуміє значення всіх цих церковних, культурних, мовних, світоглядних гачків, на які московити чіпляли нас століттями. І він методично рубав їх один за одним. Навіть наші опоненти визнають величезну роль і значення його праці.
Можливо, я надто по вченому зараз говорю, пани патріоти із влади. Так я скажу простіше, щоб було зрозуміло. За В'ятровичем мільйони ваших закатованих і вбитих предків. За Зеленським - їх вертухаї. Знімайте тризуби. Ви їх недостойні.
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смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Гори у пекоі клята масковія!!!!
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Просто малороссы смотря квартал и сватов скотов - устали от войны. Что ж. Их можно понять. Мыши братья близки им духовно и ментально. Вот они и хотят жить в дружбе с ордынским народом. А для этого нужно извиниться перед росисей за санкции и пустить воду в крым... ну и договориться по формуле штангенциркуля. Увы у нас в стране демократия, по этому прийдется жить по правилам 73 % Ворог за добу 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2343
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Час відходити ще далі щоб не стріляли.
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