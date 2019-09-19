 Ворог за добу 5 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Березового - зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Травневого - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Миколаївки зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Золотого зі стрілецької зброї.
Маніпуляції з громадською думкою, щоб у маси людей виникла ілюзія зе-перемир'я та потепління стосунків з рашкою.
https://censor.net.ua/news/3149235/odin_zaschitnik_ukrainy_pogib_i_dvoe_raneny_v_zone_operatsii_obedinennyh_sil_shtab
Більше мені не калякай.
Так що, гуляй...
Розмову завершено.
Нормандська змова - державна зрада!
Українська влада збирається погодитися на вимоги Росії та імплементувати Мінські угоди за формулою Штайнмаєра під час зустрічі у Нормандському форматі, яка відбудеться у найближчі тижні. Нагадаємо, згідно з формулою Штайнмаєра:
1. Україна спеціальним законом надає на 5 років політичну та економічну автономію Донбасу
2. Проводяться місцеві вибори без роззброєння бойовиків і виведення російських військ
3. Україна оголошує амністію всім бойовикам
4. Україна платить соціалку і відновлює зруйновану інфраструктуру за свої кошти
5. На наступний день після виборів Росія починає передавати Україні контроль над кордоном і виводити свої війська (ми розуміємо, що цього не відбудеться).
Результатом імплементації формули Штайнмаєра стане втрата Україною державного суверенітету. Вибори пройдуть під дулами російськими автоматів, а не за українським законодавством. Російські терористи стануть законною владою. 30-тисячна армія бойовиків розповзеться рештою території України. Як наслідок, бойові дії перенесуться з ОРДЛО на мирні українські міста. І як бонус, з Росії знімаються санкції.
Нагадаємо, що згідно з 111 статею Кримінального кодексу України державна зрада - це діяння, діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній недоторканності, обороноздатності або державній безпеці України: перехід на бік ворога у воєнний час або в бойовій обстановці, шпигунство, подання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України. Таким чином, імплементація формули Штайнмаєра владою є державною зрадою.
Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод з Путіним, за жодних обставин не імплементувати формулу Штайнмаєра, не погоджуватись на узаконення проросійської автономії Донбасу та амністію для бойовиків. Закликаємо дотримуватися такої послідовності врегулювання війни на Донбасі:
1. Повне і стале припинення бойових дій.
2. Виведення російських військ, роззброєння незаконних формувань.
3. Передача кордону Україні, або миротворцям ООН і ОБСЄ, з подальшою передачею Україні.
4. Лише після цього проведення виборів за українським законодавством.
19 вересня о 19:00 приходьте на попереджувальну акцію до Офісу Президента за адресою вул. Банкова, 11. Нагадаємо владі 111-ту статтю ККУ про державну зраду, яка карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
УВАГА! З собою брати лише державну та національну символіку!
Подія у ФБ: https://www.facebook.com/events/497554891025069
Здобулы.
Сергей Марченко
Ніби спеціально для тугодумів кожен день в Україні розривається інформаційна бомба, яка в нормальному суспільстві поховала б рейтинг влади. Але не в нас.
Позавчора наш міністр закордонних справ підтримав формулу окупації Донбасу ім. Путіна-Штайнмайєра.
Вчора підпалили будинок Гонтаревої.
Сьогодні з Інституту національної пам'яті звільнили В'ятровича.
Я розумію вас, якщо ви ватнік, совкодрочер, внєпалітікі і просто за мір ва всьом мірє. Але якщо ти підтримуєш владу і одночасно маєш на аватарці прапор чи тризуб, будь послідовним: або зніми хрестик, або одягни труси!
В'ятрович зробив для України і української нації більше ніж не просто Зеленський, а всі виборці Зеленського разом взяті. Поки ви ліпили на аватарки жовто-сині стрічки і репостили тупі агітки Вови Парасюка і Сьоми Семенченка, В'ятрович бився за мову, декомунізацію, знаходив у архівах нові і нові докази московського підступу і зради по відношенню до вашої батьківщини. Він день за днем, крок за кроком рвав і рвав московську пуповину, що досі приковує Україну до Москви. В'ятрович, як ніхто розуміє значення всіх цих церковних, культурних, мовних, світоглядних гачків, на які московити чіпляли нас століттями. І він методично рубав їх один за одним. Навіть наші опоненти визнають величезну роль і значення його праці.
Можливо, я надто по вченому зараз говорю, пани патріоти із влади. Так я скажу простіше, щоб було зрозуміло. За В'ятровичем мільйони ваших закатованих і вбитих предків. За Зеленським - їх вертухаї. Знімайте тризуби. Ви їх недостойні.
сватовскотов - устали от войны. Что ж. Их можно понять. Мыши братья близки им духовно и ментально. Вот они и хотят жить в дружбе с ордынским народом. А для этого нужно извиниться перед росисей за санкции и пустить воду в крым... ну и договориться по формуле штангенциркуля. Увы у нас в стране демократия, по этому прийдется жить по правилам 73 %