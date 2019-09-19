 Білгород-Дністровську фортецю внесли до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Постійне представництво України при ЮНЕСКО.

"Протягом тисячоліть вона відігравала значну роль міжнародного порту "ріка-море" в політичному та культурному житті декількох цивілізацій і була пов'язана з найважливішими історичними подіями Південно-Східної Європи", - зазначено в повідомленні.

На офіційному сайті ЮНЕСКО зауважують, що "Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця, збудована на місці стародавнього міста Тіри і поселення раннього середньовіччя, є унікальною пам'яткою середньовічної оборонної архітектури".

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Також там зазначено, що фортеця демонструє важливі культурні елементи культурного регіону і приклади застосування різноманітних і складних будівельних технологій.

"Таким чином, це видатний зразок укріпленої споруди і одна з найбільш представницьких і цікавих пам'яток військового зодчества та інженерного мистецтва не лише на території України, а й у всій Східній Європі", - пише представництво України при ЮНЕСКО.

Аккерманська фортеця є унікальним комплексом пам'яток, що поєднує залишки античного міста з видатною середньовічною фортифікаційною спорудою. Вона була важливим компонентом периферійних оборонних систем Молдавського князівства (з кінця XIV ст. до 1484 р.) і Османської імперії (з 1484 до кінця VIII ст.).