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 Суспільство
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Все про:ЮНЕСКО (48) Білгород-Дністровський (11)

 Білгород-Дністровську фортецю внесли до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО офіційно підтвердив внесення об'єкта "Тіра - Білгород (Аккерман) - на шляху від Чорного до Балтійського морів" до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Постійне представництво України при ЮНЕСКО.

"Протягом тисячоліть вона відігравала значну роль міжнародного порту "ріка-море" в політичному та культурному житті декількох цивілізацій і була пов'язана з найважливішими історичними подіями Південно-Східної Європи", - зазначено в повідомленні.

На офіційному сайті ЮНЕСКО зауважують, що "Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця, збудована на місці стародавнього міста Тіри і поселення раннього середньовіччя, є унікальною пам'яткою середньовічної оборонної архітектури".

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Також там зазначено, що фортеця демонструє важливі культурні елементи культурного регіону і приклади застосування різноманітних і складних будівельних технологій.

"Таким чином, це видатний зразок укріпленої споруди і одна з найбільш представницьких і цікавих пам'яток військового зодчества та інженерного мистецтва не лише на території України, а й у всій Східній Європі", - пише представництво України при ЮНЕСКО.

Аккерманська фортеця є унікальним комплексом пам'яток, що поєднує залишки античного міста з видатною середньовічною фортифікаційною спорудою. Вона була важливим компонентом периферійних оборонних систем Молдавського князівства (з кінця XIV ст. до 1484 р.) і Османської імперії (з 1484 до кінця VIII ст.).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149272
 
 
 Топ коментарі
 
Главное, чтобы мокшанский мир туда не добрался.
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фортифікаційні споруди це спадщина не тільки архітектурна а і створена для захисту національної спадщини та культури людей які проживали понад тисячу років на даній землі. Подібні обєкти можна зустріти по всій Європі до якої відносится Україна. Нажаль мало хто з тих хто хатит гаваритць па рузге - не сприймають цього адже їхні "фортеці" - це максимум избушка на куриних ножках..... і про лелігію - тепер на рос. мові (языке) те кто ходят в российскую церковь не знают даже имени бога (иегова) - по Библии - где идёт речь о царстве Бога - который должен царствовать как на Небе так и на Земле - тоесть Единый Царь - Правитель - они ходят в церковь -маскальского патриархата который наводит обстрелы на наших воинов - и там в церкви вопреки канонам библии где Главный правитель Иегова - они всёравно ходят на выборы и голосуют как не люди от Бога а простые бомжи за того за кого им промыли мозги .... а именно за жопоблок или пох за кого лиш бы не за Украину.
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бывал там давненько, ничего так, не все конечно сохранилось.
экскурсовод рассказывала, что часть сооружений местные жители разобрали на свои нужды разобрали.
вообще удивлен, что не полностью...
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мы же не измаильчане, которые разобрали крепость полностью.
А вообще крепость разбирали после войны для восстановления города, а потом поцы для утверждения своего эго!
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Главное, чтобы мокшанский мир туда не добрался.
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Да пытались в виде Бпессарабской республики и даже нашли сторонников - местных болгар.
Токо болгары на словах за Рашу, но воевать ни-ни.
Их то некоторое время даже в армию не брали. Поэтому как бы повезло нам в некотором смысле.
Что касается крепости, хоть ее и в свое время разобрали немного, но в основном гражданские постройки, сама крепость пока держится и наверное одна из наибольших крепостей Украины
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фортифікаційні споруди це спадщина не тільки архітектурна а і створена для захисту національної спадщини та культури людей які проживали понад тисячу років на даній землі. Подібні обєкти можна зустріти по всій Європі до якої відносится Україна. Нажаль мало хто з тих хто хатит гаваритць па рузге - не сприймають цього адже їхні "фортеці" - це максимум избушка на куриних ножках..... і про лелігію - тепер на рос. мові (языке) те кто ходят в российскую церковь не знают даже имени бога (иегова) - по Библии - где идёт речь о царстве Бога - который должен царствовать как на Небе так и на Земле - тоесть Единый Царь - Правитель - они ходят в церковь -маскальского патриархата который наводит обстрелы на наших воинов - и там в церкви вопреки канонам библии где Главный правитель Иегова - они всёравно ходят на выборы и голосуют как не люди от Бога а простые бомжи за того за кого им промыли мозги .... а именно за жопоблок или пох за кого лиш бы не за Украину.
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Твой ник это венгерский писатель? Ну,я имею ввиду Кальман Миксат? И просто не знаю его имя в транскрипции. Доводилось читать. Понравилось
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Ка́льман Мі́ксат - один з найвідоміших угорських письменників XIX-XX століть, прозаїк, автор романів, а також безлічі оповідань і есе. Вікіпедія
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Дело в том,что он хоть и венгерский писатель,но сам словак и транскрипция написания его имени у всех по разному.
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где идёт речь о царстве Бога - который должен царствовать как на Небе
так и на Земле - тоесть Единый Царь - Правитель - они ходят в церковь
-маскальского патриархата который наводит обстрелы на наших воинов - и
там в церкви вопреки канонам библии где Главный правитель Иегова - они
всёравно ходят на выборы и голосуют как не люди от Бога\\\\\\\\\\\\\\\


Крикун, а ничего что ты идешь в спам со своим Яхве и воплями, а?

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шо сказать, так везде, депутаты отхватывают лучшие куски, строят заборы и
гоняют безоружный скот, в Кременчуге на центральной площади отгородили
угол забором и строят девятину, видимо военный сбор идёт им на пользу
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"В течение тысячелетий Аккерманская крепость играла значимую роль международного порта "река-море" в политической и культурной жизни нескольких цивилизаций и была связана с важнейшими историческими событиями Юго-Восточной Европы", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3149272\\\\\\

Слово Аллаху что не триллионолетий..... А то я уже подумал что ее основатель - Адам такой себе был, которого Яхве вылепил из..... ну, якутский скульптор знает)
И да, миру не 6000 лет, а(листает научный журнал) а 5 миллиардов, вот. Так сказано в Крепком Завете, кто не верит = "гореть вечно"

ДУРНЕСКО, а чего вы не осуждаете Рабсию за зах.ват Крысма? Дебилы .... дь.
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Ну крепость реально построена лет 500 назад, а вот город (естественно укрепленный) был построен за 500 лет до рождества Христова и существует до настоящего времени, так что укрепления на месте крепости, если считать с момента основания города и до 15 век, когда крепость взяли турки, реально существовали не одно тысячелетие, а два.
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