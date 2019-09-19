 Білгород-Дністровську фортецю внесли до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Постійне представництво України при ЮНЕСКО.
"Протягом тисячоліть вона відігравала значну роль міжнародного порту "ріка-море" в політичному та культурному житті декількох цивілізацій і була пов'язана з найважливішими історичними подіями Південно-Східної Європи", - зазначено в повідомленні.
На офіційному сайті ЮНЕСКО зауважують, що "Білгород-Дністровська (Аккерманська) фортеця, збудована на місці стародавнього міста Тіри і поселення раннього середньовіччя, є унікальною пам'яткою середньовічної оборонної архітектури".
Також там зазначено, що фортеця демонструє важливі культурні елементи культурного регіону і приклади застосування різноманітних і складних будівельних технологій.
"Таким чином, це видатний зразок укріпленої споруди і одна з найбільш представницьких і цікавих пам'яток військового зодчества та інженерного мистецтва не лише на території України, а й у всій Східній Європі", - пише представництво України при ЮНЕСКО.
Аккерманська фортеця є унікальним комплексом пам'яток, що поєднує залишки античного міста з видатною середньовічною фортифікаційною спорудою. Вона була важливим компонентом периферійних оборонних систем Молдавського князівства (з кінця XIV ст. до 1484 р.) і Османської імперії (з 1484 до кінця VIII ст.).
экскурсовод рассказывала, что часть сооружений местные жители разобрали на свои нужды разобрали.
вообще удивлен, что не полностью...
А вообще крепость разбирали после войны для восстановления города, а потом поцы для утверждения своего эго!
Токо болгары на словах за Рашу, но воевать ни-ни.
Их то некоторое время даже в армию не брали. Поэтому как бы повезло нам в некотором смысле.
Что касается крепости, хоть ее и в свое время разобрали немного, но в основном гражданские постройки, сама крепость пока держится и наверное одна из наибольших крепостей Украины
так и на Земле - тоесть Единый Царь - Правитель - они ходят в церковь
-маскальского патриархата который наводит обстрелы на наших воинов - и
там в церкви вопреки канонам библии где Главный правитель Иегова - они
всёравно ходят на выборы и голосуют как не люди от Бога\\\\\\\\\\\\\\\
Крикун, а ничего что ты идешь в спам со своим Яхве и воплями, а?
гоняют безоружный скот, в Кременчуге на центральной площади отгородили
угол забором и строят девятину, видимо военный сбор идёт им на пользу
Слово Аллаху что не триллионолетий..... А то я уже подумал что ее основатель - Адам такой себе был, которого Яхве вылепил из..... ну, якутский скульптор знает)
И да, миру не 6000 лет, а(листает научный журнал) а 5 миллиардов, вот. Так сказано в Крепком Завете, кто не верит = "гореть вечно"
ДУРНЕСКО, а чего вы не осуждаете Рабсию за зах.ват Крысма? Дебилы .... дь.