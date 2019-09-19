 Сенцов дав Гаазькому трибуналу свідчення про катування в Росії: "Зло має бути каране"

Про це Сенцов розповів в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
Серед іншого українець розповів про тортури з боку ФСБ - він передав пояснення своєму адвокату, щойно прибув у "Лефортово", а також заявляв про це в російському суді. "Зло має бути каране", - наголосив Сенцов.
Він зазначив, що серед садистів були не тільки працівники ФСБ, а й кілька колишніх співробітників СБУ, які переметнулися до окупантів.
"Є люди, які пережили значно більше приниження - моральне і фізичне - це Карпюк, Клих і ті, хто досі сидять у тюрмах на окупованих територіях Донбасу. Те, що там відбувається, - страшні речі. Тому те, що відбувалося зі мною, - це невеликий епізод, який не варто згадувати", - зауважив Сенцов.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Однак, попри масштабний обмін, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами щонайменше 113 українців. Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар, на непідконтрольних територіях Донбасу утримують ще 227 українців.
Об этом стало известно на сайте Министерства обороны РФ.
По данным ГУР Минобороны, командование вооруженных сил РФ усиливает подразделения российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях за счет назначения на первичные офицерские должности выпускников российских ВУЗов», - сообщили в ведомстве.
Известно, что переброс военныx элитных подразделений спецназа осуществляется для повышения уровня подготовки вражеских диверсионно-разведывательных групп и снайперов на Донбассе. Это происxодит на участках границы, которые не контролируются Украиной.
Новоприбывшие на оккупированную территорию кадровые российские военнослужащие отличаются крайне негативным отношением к местному населению, особенно к так называемым «новым гражданам России», работающим в системе тылового обеспечения противника», - говорят в Минобороны.
Также известно, что в ходе подобных конфликтов увеличилось количество фактов применения оружия. Так, 15 сентября во время инцидента с представителями «местных правоохранительных органов», был тяжело ранен кадровый военный РФ.
Подразделения Объединенных сил готовы к коварным и провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск», - резюмировали в ведомстве.
Напомним, ранее войска Путина внезапно активизировались в Черном море.https://hvylya.net/news/exclusive/putin-otpravil-v-ldnr-moshhnye-okkupacionnye-vojska.html
- Сёма, я слышал хуже. Террорист захватил Украину и требует Приватбанк.
(C)
@Anakoyher
🤔
"Представители Киева отказались подписать "формулу Штайнмайера", то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса", - заявил Грызлов.
Представитель боевиков Дейнего выразил негодование по поводу того, что представители Украины не поставили свою подпись под документом.
"Сегодня мы можем констатировать, что Украина сорвала саммит "нормандской четверки", - сказал боевик.
По его словам, текст "формулы Штайнмайера" уже был согласован, но Украина отказалась его подписать. Также боевик заявил, что трехсторонней группе не удалось договориться о графике разведения сил.
Вместе с тем, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма надчеркнул, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений против т.н. формулы Штайнмайера относительно местных выборов.
Но реализация этого плана возможна лишь при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательствами и минскими соглашениями.
План Штайнмайера - формула, согласно которой оккупированная часть Донбасса должна получить временный особый статус во время выборов на этих территориях, которые будут проводиться в соответствии с минскими соглашениями по украинскому законодательству.
После доклада ОБСЕ, если выборы признают демократическими и соответствующими стандартам организации, Верховная Рада закрепит особый статус на постоянной основе. Также этот план предусматривает постепенное снятие санкций с России в случае прогресса в исполнении минских соглашений.
Кстати о предлоге...эти лапотные свиньи только и ждут casus belli для воплощения ************** плана. А для чего, скажите, вдоль харьковских границ строятся в/ч? Да и сей афуительный зеленоватый проект как-то не вписывается в план примирения украинцев... Я допускаю, что еврейский мальчик используется за четвертого в преферансе, и дел его - только раздать, когда играют другие. Но можно ж и не раздавать...Да, но как тогда сидеть на прикупе???
ПыСы зебильня, не для вас...
"Мы осознаем, что Россия фактически объявила борьбу с украинской независимостью. И мы принимаем этот вызов. Мы как Украинские Граждане и мы как украинское государство, которое сделала первый чрезвычайно серьезный шаг к обретению полноправного членства Украины в ЕС"
Перед тим як писати, що всьо пропало, ви хоч почитайте, що таке формула Штайнмаєра. Її ж не існує в усталеному вигляді. Кожна зацікавлена сторона нею наразі грає як хоче. Судячи з усього, у Зеленського вирішили кавалерійським наскоком використати позицію РФ проти самої РФ. Тобто, всім пообіцяли, що на все готові заради миру. Підняли ставки через інформшум. Змусили всі сторони втягнутися й наробити купу обнадійливих заяв. А тепер намагаються змусити Путіна, який вже пообіцяв зустріч у нормандському форматі, погодитися-таки на "формулу Штайнмаєра". Не підписуючи її й, за великим рахунком, на тих само умовах, що й при Порошенку. Правда, тепер ще на рашку тисне та ж таки Франція, адже Макрон дуже хоче отримати лаври "умиротворювача Донбасу" і багато поставив на майбутню зустріч у нормандському форматі, на тлі неуспіхів вдома. Плюс позиція США.
Якщо я правильно розумію, мета в тому, що або рашка піде на поступки, або всі побачать, що Путін не хоче ніяких компромісів. Що Путіну дуже не треба, враховуючи транзит влади в Кремлі, який невдовзі почнеться. Абсолютно всі найбільш проблемні для нас позиції допускаються лише після того, як рашка виконає безпекові умови й передасть кордон. А, і ще забезпечить проведення виборів за стандартами ОБСЄ.Пруф: "Українська делегація під час зустрічі контактної групи в Мінську відмовилася закріплювати на папері й підписувати "формулу Штайнмайєра", мотивуючи це тим, що цей документ не передбачено мінським комплексом заходів", - поінформувало джерело "Інтерфакс". - Київ наполягає на першорядному переданні йому під контроль ділянки кордону з Росією на Донбасі, а також роззброєнні формувань "ДНР/ЛНР". Лише після цього Київ пропонує провести вибори", - заявило джерело.
Богдан Буткевич
так зачем чьито подписи ?
Ты кацапстан по телевизору видиш?
Ты когда там последний раз был???
Ты пробовал сожрать что-нибуть из ихнего магазина?!
Ох и зарядил бы я щас тебе в твое гнилое свиномордое рыло
Если это хорошо - то твое любимое занятие пассивный аннальный секс