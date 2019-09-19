 Сенцов дав Гаазькому трибуналу свідчення про катування в Росії: "Зло має бути каране"

Про це Сенцов розповів в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

Серед іншого українець розповів про тортури з боку ФСБ - він передав пояснення своєму адвокату, щойно прибув у "Лефортово", а також заявляв про це в російському суді. "Зло має бути каране", - наголосив Сенцов.

Він зазначив, що серед садистів були не тільки працівники ФСБ, а й кілька колишніх співробітників СБУ, які переметнулися до окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не визнаю Крим і Донбас частиною Росії. Про решту можна розмовляти, - Сенцов

"Є люди, які пережили значно більше приниження - моральне і фізичне - це Карпюк, Клих і ті, хто досі сидять у тюрмах на окупованих територіях Донбасу. Те, що там відбувається, - страшні речі. Тому те, що відбувалося зі мною, - це невеликий епізод, який не варто згадувати", - зауважив Сенцов.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Однак, попри масштабний обмін, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами щонайменше 113 українців. Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар, на непідконтрольних територіях Донбасу утримують ще 227 українців.