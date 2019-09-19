 Болгарія будує газопровід в обхід України, - АР

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Associated Press.

Контракт між державним оператором "Булгартрансгаз" і консорціумом Arkad із Саудівської Аравії передбачає прокладення трубопроводу протяжністю 474 км від південного кордону Болгарії з Туреччиною до її західного кордону із Сербією.

Планується, що він як відгалуження від газопроводу "Турецький потік" поставлятиме газ у Сербію, Угорщину та Австрію в обхід України.

Болгарія дуже залежить від російського газу. Партнери на Заході неодноразово закликали країну диверсифікувати свої джерела енергії. Як зазначає агентство, вона була однією з європейських країн, які зазнали найбільших втрат унаслідок організованого Росією газового шантажу в 2006 і 2009 роках.

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