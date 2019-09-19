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Все про:Болгарія (122) газ (1033) газопровід (216) Росія (19921) Саудівська Аравія (36)

 Болгарія будує газопровід в обхід України, - АР

Державний газовий оператор Болгарії підписав контракт з групою із Саудівської Аравії на будівництво газопроводу, яким газ із Росії має потрапляти в Європу в обхід України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Associated Press.

Контракт між державним оператором "Булгартрансгаз" і консорціумом Arkad із Саудівської Аравії передбачає прокладення трубопроводу протяжністю 474 км від південного кордону Болгарії з Туреччиною до її західного кордону із Сербією.

Планується, що він як відгалуження від газопроводу "Турецький потік" поставлятиме газ у Сербію, Угорщину та Австрію в обхід України.

Болгарія дуже залежить від російського газу. Партнери на Заході неодноразово закликали країну диверсифікувати свої джерела енергії. Як зазначає агентство, вона була однією з європейських країн, які зазнали найбільших втрат унаслідок організованого Росією газового шантажу в 2006 і 2009 роках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погроза Росії перекрити газ значить все менше, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149270
 
 
 Топ коментарі
 
Да пусть строят Деньги наверное кацапотваари дали, не угомонятся никак Еще газопроводов! Штук 50-70 Может хоть тогда попустит? Расцеянские рабы при получении пенсий и зарплат наверняка оценят Их еще в эти газопроводы и бздеть заставят
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Наивная вера местных форумчан, что "чем меньше строишь, тем лучше живёшь", меня всегда забавляла.
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Не совсем Казань,все-таки в сторону Астахани.
Я немного халтурю в соседнем институте.Они жд автоматику для Болгарии разрабатывают Общаюсь с ними Как раз турками их и прикалывал Обижаются жутко Я им обьяснил,что войска на перевале Шипки были хоть и из кацапской империи,но на 90 процентов украинцы. Долго чесали репу. Такие же невигласы ,как и среднестатистический кацап. Собственной истории нихера не знают
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И строят солнечные э/с.
В Днепре на Игрени построят СЭС
На проект выделили 90 млн евро, а мощность станции составит 85 МВт.

Продление срока эксплуатации является весьма экономически эффективной мерой; так, для реактора ВВЭР-1000 затраты на продление срока службы на 10 (20) лет оцениваются в 76 (89) млн долларов, тогда как прибыль от эксплуатации в течение этих сроков составляет 970 (1300) млн долларов.

Водо-водяной энергетический реактор (ВВЭР-1000) - ядерный реактор серии реакторов ВВЭР с номинальной электрической мощностью 1000 МВт, тепловой - 3000 МВт.
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Ох и дятлы эти болгары... Сперва отказались от, крайне экономически выгодного им, "Южного потока" (при котором Болгария получала бы газ напрямую и транзитировала его в Грецию, Италию, Сербию, Венгрию и Австрию) в пользу Турции, а теперь хотят присоединится к "Турецкому потоку". Ну не дураки ли ?...
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Звісно ні. Для Южпотока ЄК не давала винятків і оскільким він мав бути наапряму з рашки, то наполовину пустував би. А труба з Туреччини - потенційне джерело не лише кацапського газу, але й азійського трубного (Азербайджан, Іран, потенційно - Туркменістан, EastMed), а також поставок із ЗПГ-терміналів Туреччини та Греції.
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Східний газ для ТАНАП, а не для Південного потоку. Бачу, що це тобі невідомо.
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TANAP закінчується в Туреччині. Бачу, це тобі невідомо Болгария строит газопровод в обход Украины, - АР - Цензор.НЕТ 2457
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Трансанатолі́йський газогі́н - газогін з Азербайджану через Туреччину до Європи. Призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз. Планована потужність газогону в початковій стадії становить 16 млрд кубометрів природного газу на рік з подальшим збільшенням до 23 млрд на 2023 рік. Вікіпедія
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С ноября 2017 года Азербайджан возобновил закупку российского газа, которая была прекращена в 2006 году в связи с запуском азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Судя по всему, у Азербайджана возникли сомнения, что собственных запасов газа хватит для увеличения поставок в третьи страны. Тогда как контракт с Турцией и европейскими потребителями жесткий - поставить 16 млрд кубов он обязан вне зависимости от собственных проблем.

«Получается, что Азербайджан с одного месторождения будет качать газ в Европу, а проблемы на других месторождениях решать за счет России, закупая для внутреннего потребления российский газ. Возникает резонный вопрос: кто же в итоге поставляет газ в Европу ­­- Россия или Азербайджан?» - говорит эксперт ФНЭБ.
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"Трансанатолі́йський газогі́н - газогін з Азербайджану через Туреччину до Європи. "
"Туреччина простягається із заходу на схід приблизно на 1450 км, а з півночі на південь - на 480 км. Сухопутний кордон має довжину 2628 км, а берегова лінія - 7168 км. Європейська частина країни, площею 23,764 тис. км², межує на півночі з Болгарією, омивається водами Чорного моря та протоки Босфор на сході Мармурового моря та протоки Дарданелли на півдні, а на заході межує з Грецією й має вихід до Егейського моря." Wikipedia


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Там евросоюз не дал построить, а точнее германия в позу встала
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Болгары с "Южным потоком" сильно нагрели рашку, они трубу подвели к Черному морю и на это втюхали почти лярд зелени, а Болгары в отказку, так что доверия к ним никакого и про прокладку "Южного потока" можно забыть, хорошо хоть так для них все кончилось, а то могло быть и хуже. Так что по этой теме на будущее есть о чем подумать и другим игрокам пока не поздно - нельзя все яйца складывать в одну корзину.
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Южпотік скасував путєн. Тому що не домовився з ЄК про його повне завантаження.
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Знову ти дебілоїд прийшов рекламувати свій маразм?
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Залишається залежною від російського газу лише Україна, бо за 5 років державою не було побудовано жодної свердловини. За ті ж 5 років завдяки Ахметову і Порошенку Україна стала залежною від Раші ще й по вуглю марки А. То на чому ще тримається решта популярності Порошенка? На платних тролях тримається. Яким Петро платить тролям з накрадених разом з Гонтаревою мільярдах баксів.
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Абсолютно независимыми в ЕС остались только Норвегия и Голландия, т.к. добывают свой собственный газ. Относительно независимая от рашкинского газа Италия, Франция, Испания, Португалия, Греция и Германия, которая покупает газ в Ливии,Алжире, Норвегии и Голландии, а остальные страны и даже Великобритания так или иначе но зависят от газпромовского газа. Кстати Украина не такая уж и зависимая страна - менее 50%, Польша, Словакия, Венгрия, Чехия, Болгария, Румыния и Австрия гораздо больше зависимы от 60 до 100%.
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В Великобританию самая большая часть газа поступает из Норвегии, Нидерландов и Бельгии.
Лидером в структуре газового импорта в Соединенное Королевство является Норвегия.
В 2016 году британское правительство оценивало, что таким образом из России в Соединенное Королевство может импортироваться около 1% потребляемого в Британии газа.
Британия импортировала три танкера российского сжиженного газа компании "Ямал-СПГ", находящейся Сибири
"По нашим оценкам, из России поступает менее 1% газа, и мы совершенно от него не зависим", - утверждают в ведомстве .консалтинговой компании Wood Mackenzie,
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В Одесі можна було б хочаб якийсь термінал LNG побудувати? Американці готові нам газ вести.
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https://operkor.wordpress.com/2012/12/06/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81/
*****

Так испанские инструкторы по лыжному плаванью во главе с

Каськивым все идеи одесского терминалаумножили ,как успешные бизнесмены на "о" и активы вывели в оффшоры .
Болгария строит газопровод в обход Украины, - АР - Цензор.НЕТ 2791
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Щось там з Каськівим не все просто. Його в Панамі навіть заарештували, щоб видати Україні, але українська сторона не проявила бажання його забирати і він знову став вільною людиною. Мабуть хтось не дуже хоче, щоб пан Каськів давав в Україні свідчення. Щось і влада Вовіка не дуже поспішає притягувати колишніх крадунів до відповідальності. Мабуть сидіти на потоках краще, ніж якась міфічна "успішна Україна"
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sulima ivan Смысл их строить если Турция выеживается не будет пропускать танкеры с сжиженным газом? Мотивируя что это опасно через Стамбул проход громадных кораблей с газом.
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Норвегія не входить в ЄС. Газ та нафта їх роблять незалежними від цього колхозу.
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Norvegija zavysyt ot EC.Ucastvyjet vo mnogix obcix programax v EC.Platyt dengi za eto v EC.Oni silno zavysyt ot EC
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Беруть участь в чому їм вигідно, а не аби глитнути черговий брюсельський пряник в обмін на суверенітет.
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Nu da 85% program oni ucastvujet sto i EC strani.Pocti vezde.Interesno sto ne Briusel iniciator,a oni prosyt ucastvovat v tex programax.Oni 85% deneg platyt sto i drugyje EC strany v biudzet jesly socytat na celoveka.Trudno skazat pro suverinitete jesly oni priderzyvajetsia obcyx pravil EC
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Da Litva zavisit ot gaza gazproma to jest 4% ot nix pokupajet v etom godu Болгария строит газопровод в обход Украины, - АР - Цензор.НЕТ 507791% gaza pokupajet s norvegiji zyzeny gaz
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Ага где-то я уже такое слышал... Ты, придурок, забыл упомянуть Свинарчуков, оффшоры, бизнес на крови....
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Я как то был в Болгарии и пересекал границу с Турцией на пункте "Капитан Андреево", что в Болгарии, что в Турции - одни и те же люди, только языки разные...... удивительно!
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Как говорил мой знакомый "там где птицы не летают" только вот область для этой фразы становится всё больше ((
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ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗЫВАЯ СВОЕ ЦЫГАНСКОЕ, А НЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ !!!
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Не знал, чтр этническая принадлежность определяется по тому, кто и как нравится/не нравится украинцам. )))
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Цыгане это румыны и молдоване, а болгары полутурки
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Цыгане - это цыгане, выходцы из северной Индии, при чем здесь румыны, молдоване, те же румыны то есть, и прочие европейские народы? Что за бред вы пишете?
Вы ещё испанцев цыганами обзовите. А сколько их живёт на юге Франции, в некоторых районах Болгарии, да много где по Европе.
С цыганами есть проблемы, немалые, но европейцы не могут себе позволить решать их так же радикально, как в свое время австриец Гитлер, кстати, при рождении гражданин того же государства, что и многие тогдашние украинцы, ведь часть украинских земель были тогда частью Австро-Венгрии, аж до самого 1918 года, то есть совсем недавно по историческим меркам.)
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разве можно осуждать болгар?
Они видят что в Украине, через которую они получают газ, 5 лет идет война.
Пуйло весь ЕС запугал тем что поставки газа через Украину в любой момент могут прекратится изза боевых действий (что правда). Тем более, действительно в 2009 г Болгария на 100% сидела без газа, когда рф перекрыла вентиль на российско -украинской границе...
Так что ....
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тем более что рф не намерена заключать с Украиной долгосрочный транзитный контракт. Что в такой ситуации делать Болгарии?
А проложить 400 км трубы в Турцию-- это по нынешним временам пустяки....
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" проложить 400 км трубы в Турцию"
купіть собі глобус, Болгарія та Туреччина мають спільний кордон, куди 400км?
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Це транзитний газогін, який непотрібен для газопостачання Болгарії.
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ну значит Болгария тоже хочет зарабатывать немножко денег на транзите газа. Кто ей запретит, Вы ?
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Болгарія в будь-якому разі заробила б на транзиті, адже там наявний Трансбалканський газогін. Основна причина появи цієї труби - бажання сербів заробити на транзиті.
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Сравните стоимость жизни в Болгарии и в Украине .
А также свободу бизнеса .....
Где будет система в плюсе для своих Граждан (вопрос).
Несебр, Болгария, Nessebar - город счастливых пенсионеров.

Болгария строит газопровод в обход Украины, - АР - Цензор.НЕТ 6187
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Чем раньше страны послали Рашу куда подальше - тем лучше живут. А наши совки все ностальгируют по колбасе по 2.20 и по "приятным" разговорах с мордобоем в вечных очередях и не дают стране нормально развиваться.
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