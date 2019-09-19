 Болгарія будує газопровід в обхід України, - АР

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Associated Press.
Контракт між державним оператором "Булгартрансгаз" і консорціумом Arkad із Саудівської Аравії передбачає прокладення трубопроводу протяжністю 474 км від південного кордону Болгарії з Туреччиною до її західного кордону із Сербією.
Планується, що він як відгалуження від газопроводу "Турецький потік" поставлятиме газ у Сербію, Угорщину та Австрію в обхід України.
Болгарія дуже залежить від російського газу. Партнери на Заході неодноразово закликали країну диверсифікувати свої джерела енергії. Як зазначає агентство, вона була однією з європейських країн, які зазнали найбільших втрат унаслідок організованого Росією газового шантажу в 2006 і 2009 роках.
В Днепре на Игрени построят СЭС
На проект выделили 90 млн евро, а мощность станции составит 85 МВт.
Продление срока эксплуатации является весьма экономически эффективной мерой; так, для реактора ВВЭР-1000 затраты на продление срока службы на 10 (20) лет оцениваются в 76 (89) млн долларов, тогда как прибыль от эксплуатации в течение этих сроков составляет 970 (1300) млн долларов.
Водо-водяной энергетический реактор (ВВЭР-1000) - ядерный реактор серии реакторов ВВЭР с номинальной электрической мощностью 1000 МВт, тепловой - 3000 МВт.
«Получается, что Азербайджан с одного месторождения будет качать газ в Европу, а проблемы на других месторождениях решать за счет России, закупая для внутреннего потребления российский газ. Возникает резонный вопрос: кто же в итоге поставляет газ в Европу - Россия или Азербайджан?» - говорит эксперт ФНЭБ.
"Туреччина простягається із заходу на схід приблизно на 1450 км, а з півночі на південь - на 480 км. Сухопутний кордон має довжину 2628 км, а берегова лінія - 7168 км. Європейська частина країни, площею 23,764 тис. км², межує на півночі з Болгарією, омивається водами Чорного моря та протоки Босфор на сході Мармурового моря та протоки Дарданелли на півдні, а на заході межує з Грецією й має вихід до Егейського моря." Wikipedia
Лидером в структуре газового импорта в Соединенное Королевство является Норвегия.
В 2016 году британское правительство оценивало, что таким образом из России в Соединенное Королевство может импортироваться около 1% потребляемого в Британии газа.
Британия импортировала три танкера российского сжиженного газа компании "Ямал-СПГ", находящейся Сибири
"По нашим оценкам, из России поступает менее 1% газа, и мы совершенно от него не зависим", - утверждают в ведомстве .консалтинговой компании Wood Mackenzie,
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Так испанские инструкторы по лыжному плаванью во главе с
Каськивым все идеи одесского терминалаумножили ,как успешные бизнесмены на "о" и активы вывели в оффшоры .
Вы ещё испанцев цыганами обзовите. А сколько их живёт на юге Франции, в некоторых районах Болгарии, да много где по Европе.
С цыганами есть проблемы, немалые, но европейцы не могут себе позволить решать их так же радикально, как в свое время австриец Гитлер, кстати, при рождении гражданин того же государства, что и многие тогдашние украинцы, ведь часть украинских земель были тогда частью Австро-Венгрии, аж до самого 1918 года, то есть совсем недавно по историческим меркам.)
Они видят что в Украине, через которую они получают газ, 5 лет идет война.
Пуйло весь ЕС запугал тем что поставки газа через Украину в любой момент могут прекратится изза боевых действий (что правда). Тем более, действительно в 2009 г Болгария на 100% сидела без газа, когда рф перекрыла вентиль на российско -украинской границе...
Так что ....
А проложить 400 км трубы в Турцию-- это по нынешним временам пустяки....
купіть собі глобус, Болгарія та Туреччина мають спільний кордон, куди 400км?
А также свободу бизнеса .....
Где будет система в плюсе для своих Граждан (вопрос).
Несебр, Болгария, Nessebar - город счастливых пенсионеров.