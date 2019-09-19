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Все про:Загороднюк (20) Еспер Марк (9)

 Міністри оборони України та США провели телефонну розмову

Глава оборонного відомства Андрій Загороднюк провів телефонну розмову з керівником Пентагону Марком Еспером.

Про це Еспер написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продуктивно поговорили з міністром оборони України Андрієм Загороднюком. Я з оптимізмом дивлюся на його бачення Міністерства оборони і прихильність оборонній та антикорупційній реформам. Я висловив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Еспер.

Також читайте: Було б чудово, якби Росія могла поводитись як більш нормальна країна, - глава Пентагону Еспер

Міністри оборони України та США провели телефонну розмову 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149269
 
 
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Министры обороны Украины и США поговорили по телефону - Цензор.НЕТ 3260

- добавил Марк Эспер.
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Та америкос тоже буру сбуровил:*..было бы прекрасно если бы РФ себя вела как более нормальная....*. Было бы прекрасно если бы удалось бы подглядывать как переодеваются балерины в театре----они даже трусы снимают танцуя при этом лебедей-********... Слово *прекрасно и россия---ну не стёб!?
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Не звонит х"лу никто вот беда,
Взял,обрезал наш х"ло провода,
К уху ракушку прибацал х"лов
Да и слушает "Шо ж там у хахлов?"
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Министры обороны Украины и США поговорили по телефону🧐
Телефон це супер, хоча скоро нова стаття, про те, як вони говорили по скайпу, вайберу...
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Начальник генштабу, міністр оборони та глава держави прийняли рішення про відведення військ по всій лінії розмежування. Пропоную їх родини переселити в сіру зону, щоб вони на всі 100% відчували мирність і безпечність процесу. 😡😡😡
(C)
@ukrainesinger
☹️
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ГУМАНИТАРНЫЕ РАЗГОВОРЫ ВЕДУТ ЛИЧНО, А ВОПРОСЫ ОБОРОНЫ ПО ТЕЛЕФОНУ !!!??? ВОНЯЕТ КГБЭЩЕНОЙ !!!
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....a Глава Госдепартамента США Майк Помпео прокомментировал информацию о том, что американская система ПВО Patriot не смогла отбить атаку на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.....
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...a Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Соединенных Штатов не ведет речь о войне с Ираном.
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