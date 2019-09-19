 Міністри оборони України та США провели телефонну розмову

Про це Еспер написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Продуктивно поговорили з міністром оборони України Андрієм Загороднюком. Я з оптимізмом дивлюся на його бачення Міністерства оборони і прихильність оборонній та антикорупційній реформам. Я висловив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Еспер.
- добавил Марк Эспер.
Взял,обрезал наш х"ло провода,
К уху ракушку прибацал х"лов
Да и слушает "Шо ж там у хахлов?"
Телефон це супер, хоча скоро нова стаття, про те, як вони говорили по скайпу, вайберу...
(C)
@ukrainesinger
☹️