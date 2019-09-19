 Міністри оборони України та США провели телефонну розмову

Про це Еспер написав у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Продуктивно поговорили з міністром оборони України Андрієм Загороднюком. Я з оптимізмом дивлюся на його бачення Міністерства оборони і прихильність оборонній та антикорупційній реформам. Я висловив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України", - написав Еспер.

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