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Все про:Крим (7483) Аксьонов (86)

 Глави окупаційних адміністрацій міст і районів Криму подали у відставку

В окупованому Криму глави так званих адміністрацій міст і районів написали заяви про відставку за ініціативою Аксьонова.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook окупаційний "глава" Криму, маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

"Запропонував главам адміністрацій міст і районів Криму скласти свої повноваження. Таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю формування нової команди, зокрема і на місцях. Усі глави адміністрацій написали відповідні заяви до місцевих рад", - написав Аксьонов.

За його словами, незабаром новообрані "депутати" ухвалять рішення про терміни проведення конкурсів на заміщення посад "глав адміністрацій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я ніколи не визнаю Крим і Донбас частиною Росії. Про решту можна розмовляти, - Сенцов

На захопленому півострові 20 вересня має відбутися голосування за нового главу окупаційної адміністрації та за так званого главу кримського парламенту.

Керівника окупаційної адміністрації так звані депутати кримського парламенту обирають з-поміж трьох кандидатур, внесених президентом сусідньої Росії.

Володимир Путін вніс на розгляд три кандидатури: нинішнього окупаційного "главу" Криму Сергія Аксьонова, главу "кримської організації КПРФ" Сергія Богатиренка, депутата нижньої палати російського парламенту з Криму Павла Шперова.

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Глави окупаційних адміністрацій міст і районів Криму подали у відставку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149268
 
 
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Тобто у Криму відбувається гра російської "демократії", де зомбовані кацапи повинні обрати необхідних чиновників. Ця росія вже навіть не СРСР, а щось на кшталт лепразорію у психічній лікарні🧐
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Є тільки одне питання! Чому Аксьонов досі живий?
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Тому, що Аксьонов точно виконує вказівки *****.
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Та все ж крісло під ним захиталося. Схоже, що путін вже визначився з наступником, але хоче цей цирк зробити *демократичним*. Лапша мусить звисати з вух плебсу.
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Бо маріонетка - відсутня політична суб'єктність. Один чешський набій 5.45 за 20 гривень - вартісніший за нього.
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