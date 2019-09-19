 Глави окупаційних адміністрацій міст і районів Криму подали у відставку

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook окупаційний "глава" Криму, маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.
"Запропонував главам адміністрацій міст і районів Криму скласти свої повноваження. Таке рішення ухвалено у зв'язку з необхідністю формування нової команди, зокрема і на місцях. Усі глави адміністрацій написали відповідні заяви до місцевих рад", - написав Аксьонов.
За його словами, незабаром новообрані "депутати" ухвалять рішення про терміни проведення конкурсів на заміщення посад "глав адміністрацій".
На захопленому півострові 20 вересня має відбутися голосування за нового главу окупаційної адміністрації та за так званого главу кримського парламенту.
Керівника окупаційної адміністрації так звані депутати кримського парламенту обирають з-поміж трьох кандидатур, внесених президентом сусідньої Росії.
Володимир Путін вніс на розгляд три кандидатури: нинішнього окупаційного "главу" Криму Сергія Аксьонова, главу "кримської організації КПРФ" Сергія Богатиренка, депутата нижньої палати російського парламенту з Криму Павла Шперова.