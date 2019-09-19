 Бельку, що захопив міст Метро в Києві, може загрожувати довічне, - Крищенко

Про це повідомив на брифінгу в Києві начальник поліції столиці Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Наразі в нас порушено кримінальне провадження "Приготування до здійснення терористичного акту". Це залежно від наслідків навіть до довічного ув'язнення", - сказав Крищенко.
Попередньо, за його словами, є підозра, що чоловік щось вживав, але це має бути підтверджено відповідними аналізами.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.
Через кілька годин зловмисник здався поліції.
У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати цю подію для очорнення бійців та ветеранів.
"те, що робить теперішня влада...",
с которого началась инспирированная порохоботами бредятина.
Собственно, вы подтверждаете мой тезис, что главные виновники
трагедии на мосту - порохоботные пропагандоны, аналогично тому,
как останкинские были главными виновниками крымнаша и лугандона.
Они строят снова свой СССР, где у них должна быть тотальная власть творить беспредел.
калаши на безоружных полицейских и лозинскому с мусорами,
и и прочим врадиевским ГЕРОЕВ УКРАИНЫ
УРРРРЯ
Зелёная сопля тянет под Х.йла и подавляет всё, кроме сепаров...
Максимум что там моно натянуть то это злостное хулиганство...
А скорее всего сдадут в дурку на перевоспитание...
Один Зе-придурок поставил раком весь Киев...….
В этой стране что-то не так...
ну не совсем мелочь, а этому чувачку явно дадут меньше, так как никого не убил, и может еще немного шизанулся
Дебила с моста надо сдать в дурку и не выпускать, пока он представляет хоть малейшую опасность для людей.
Сколько уже "гуманный" украинский суд отпустил реальних убийц и насильников???
Может пора уже к ответсвенности привлекать украинских судей???