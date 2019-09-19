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Все про:міст (293) Крищенко (252) Олексій Белько (1)

 Бельку, що захопив міст Метро в Києві, може загрожувати довічне, - Крищенко

Зловмиснику, який захопив столичний міст Метро, ​​а згодом здався поліції, може загрожувати довічне ув'язнення.

Про це повідомив на брифінгу в Києві начальник поліції столиці Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наразі в нас порушено кримінальне провадження "Приготування до здійснення терористичного акту". Це залежно від наслідків навіть до довічного ув'язнення", - сказав Крищенко.

Попередньо, за його словами, є підозра, що чоловік щось вживав, але це має бути підтверджено відповідними аналізами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відео затримання мінера моста Метро бійцями КОРД. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати цю подію для очорнення бійців та ветеранів.

Читайте: Чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро, буде надано психологічну допомогу, - МВС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149267
 
 
 Топ коментарі
 
тоесть упырей кацапских откускают?а этого сразу пожизненное?
этот никого не убил...а вот упыри кацапские которые откупскуют суды убили многих украинцев!
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Страшна людина - пострілом підбив Аваківський аероплан.
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гадю савченко отпустили, а этому значит пожизненно?
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О, вже й фальшиві товарищі полізли - безликі ******* розгойдують ситуацію, відпрацьовуючи свою гімняну копійчину...
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лайкнул за характеристику человека, до этого места:

"те, що робить теперішня влада...",

с которого началась инспирированная порохоботами бредятина.


Собственно, вы подтверждаете мой тезис, что главные виновники
трагедии на мосту - порохоботные пропагандоны, аналогично тому,
как останкинские были главными виновниками крымнаша и лугандона.
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Это не капитуляция, а шиддовский саботаж.
Они строят снова свой СССР, где у них должна быть тотальная власть творить беспредел.
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а шакалам из корда направлявших «согласно присяге?э
калаши на безоружных полицейских и лозинскому с мусорами,
и и прочим врадиевским ГЕРОЕВ УКРАИНЫ
УРРРРЯ
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По твоему, всех, кто совершает преступления в тылу надо отпускать? Они ж, по твоему, "герои, идущие против мусоров"? У тебя дочки нет? Подложи ее под педофила. Он точно "мусоров" ненавидит, как и ты.
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пока тут обсасывается заурядное происшествие министерство капитуляции натерло ..опу вазелином и приготовилось "отводить войска".
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А Портнову- кацапу, хохол Крищенко какое ты пожизненное дал, смотри чтобы самому не сесть
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Алешка Триколорный,смотри сам не сядь по161 ст.
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Пожизненное не за угрозу подрыва моста,а за препятствие сдачи Украины х...йлу.
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Стріляєш в "укропів"- умовний строк. Приймав участь у масовому вбивстві у Маріуполі- 5 років. Виїхав на міст, збив дрона- пожиттєве.
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Не бзди. Говори всем, что стоял на блок-посту на мосту. Проверенно -отпустят
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А где ты был, когда Крищенко один против толпы сепаров украинский флаг защищал? Когда его эта толпа избивала? Наверное, сидел и строчил комменты на цензоре? Да если бы в Крыму все военные были бы такие, как Крищенко, то московиты там бы в первый день обгадились. Так что, не тебе своим поганым языком про Крищенко такое писать.
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За то тем, кто блокировал ВСУ на Донбассе грозит амнистия!
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Ідеальний кандидат для виконання операцій в тилу ворога, допомагати країнам Африки і т.д. Звільнивши його із спецназу ВСУ, психологи не справились , або взагалі не займались ним. Результат проявився зразу. Він в принципі не винуватий.
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Если бы этот чувак убил портнова либо шария, либо медведчука, либо коломойского, то получил бы значительно меньший срок при этом стал бы народным героем. А так низачто пожизненное
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Ах вот вы как запели.

Зелёная сопля тянет под Х.йла и подавляет всё, кроме сепаров...
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Как он хотел совершить теракт, обоссать опору, чтоб она сгнила, взрывчатка ведь не обнаружена)))? Говорить не значит жениться, наши клоуны для галочки будут вешать и грузить чувака по полной!!!
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Кстати интересно, посмотрим, гадя с Рубаном везли минометы в Киев, гуляют на свободе, Цемаха и прочих отпускают домой, а этому пожизненное, он покусился на святое, задержал в пробках уставших от войны, ребята опоздали на сериал сваты, и пожрать в кабаках...
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Порошенко "Зміни до Конституції потрібні Україні ".
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Какая подготовка теракта, если у него не нашли взрывчатки?
Максимум что там моно натянуть то это злостное хулиганство...
А скорее всего сдадут в дурку на перевоспитание...
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чтоб взорвать такой мост хотя бы один пролет , нужен саперный взвод и 2-3 грузовика тротила со всякими шнурами. И время установить взврывчатку - ну минимум полдня-это если в срочном темпе.Так что режиссеры спектакля как минимум некомпетентны.
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Так он ещё и обдолбаный был?! С оружием?!?!? Очень миленько. Это ещё хуже чем обезьяна с гранатой.
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Да, его Аваков понюхал, забило запах рюкзаков.
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Хреново Корд учился. Американские копы в 2018 году ушатали 1000 человек. Достал оружие -труп. А тут 5 часов жопу заносили обдолбанному АТОшнику. Всех требований- поговорить с телкой которая послала нафиг. Если оббирали на блокпостах проезжающие машины уже автоматически получают индульгенцию на все преступления.
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Реальних бойовиків які вбивали українців відпускають,а цьому пожиттєво??
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Очевидно ему хочется так думать о своём товарище, вот и выдаёт желаемое за действительное. А вообще все криминальные проблемы в стране из-за различных силовиков, бывших и настоящих. Это они организуют банды, похищают и убивают людей, это они киллеры, угонщики, грабители. Ну не ботаники же, на самом деле, это всё делают, не училки с воспиталками, не повара... Люди, которых государство научило обращаться с оружием, дало им это оружие чтобы они его защищали, со временем теряют разум от власти, которую даёт владение им. Надо усилить наказание за незаконное владение оружием и, тем более, за его применение, в любой ситуации, на мирной территории. Иначе Украина очень быстро превратится в филиал Сомали.
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Наступила эра Зеблагодати!!!

Один Зе-придурок поставил раком весь Киев...….
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Математика украинского правосудия. Обнюханная б@дь на машине убивает в Харькове 6 человек и получает какую-то мелочь (хотели даже условно дать). А тут у чувака нервы сдали (при этом жертв нет) и ему хотят впаять пожизненное.
В этой стране что-то не так...
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Угроза террактом должна наказываться по всей строгости. Или срок, или дурка.
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Конечно. Наркоман за рулем джипа в час пик в центре миллионика сбивающий людей на улице как кегли - это не угроза. Просто девочка решила покататься после дозы по дороге в клуб.
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Да, поэтому отпускают террористов типа Цемаха и тех сепаров что обстреливали Мариуполь, а угроза это серьезно...
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Какая по всей строгости. Подорвавших мосты на дамбасе выпустили на свободу. А здесь даже не было угрозы подрыва. Кроме того в Украине приняли закон что террористов можно выпускать под собственную ответственность, залог или домашний арест.
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Я просто ржу с порохоботов. Уволенный из ВСУ за синьку хрон, обожрался веществ, угрожал террактом... а порохоботы делают из него героя. Скажите, а вы из педофилов не пробовали героев делать? А что, вдруг он детей насилует, потому что вам Зеленский не нравится?
Дебила с моста надо сдать в дурку и не выпускать, пока он представляет хоть малейшую опасность для людей.
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Утырок, ты так много про него знаешь, где с ним познакомился, на Челябинской зоне?
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так журналюги уже ж все раскапали, так что тут Бельку, що захопив міст Метро в Києві, може загрожувати довічне, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3559 Аркан Ражнатович все правильно пишет
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В этой стране что-то не так... Так он же не бандит - коллаборант и не кремлевский террорист вот им то и дают домашний арест с последующим оправданием.. Тем более скоро вместе с капитуляцией Украины будет всеобщая амнистия для кровавых нелюдей убийц путлинских опричников. А он кто ? не сепаратист а так себе съехавший с катушек из за продажной власти капитулянтов ветеран АТО. Но неужели он представляет большую угрозу национальной безопасности Украины чем перечисленные выше наше лютые кровавые враги? Или он представляет реальную укгрозу нашей продажной власти капитулянтов, ну тогда конечно получит пожезненное заключение.
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Ефремову вчера отменили домашний арест, пущай гуляет.
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Интересно за что ему пожизненное? Он даже не взорвал его да и нечем было ему взорвать етот мост. Зато террористов взорвавших мосты на дамбасе выпускают на свободу. Вот такое у нас в Украине кривосудие.
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"Злоумышленнику, захватившему столичный мост Метро, а впоследствии сдавшемуся полиции, может грозить пожизненное заключение"??? Бл*ть это что вообще такое???
Сколько уже "гуманный" украинский суд отпустил реальних убийц и насильников???
Может пора уже к ответсвенности привлекать украинских судей???
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