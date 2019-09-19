 Бельку, що захопив міст Метро в Києві, може загрожувати довічне, - Крищенко

Про це повідомив на брифінгу в Києві начальник поліції столиці Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наразі в нас порушено кримінальне провадження "Приготування до здійснення терористичного акту". Це залежно від наслідків навіть до довічного ув'язнення", - сказав Крищенко.

Попередньо, за його словами, є підозра, що чоловік щось вживав, але це має бути підтверджено відповідними аналізами.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

У Міністерстві у справах ветеранів заявили, що не дозволять використовувати цю подію для очорнення бійців та ветеранів.

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