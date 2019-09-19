 Я ніколи не визнаю Крим і Донбас частиною Росії. Про решту можна розмовляти, - Сенцов

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється навіть. Те ж саме - Донбаські республіки є штучними сателітами РФ, теж, відповідно, це частина України, я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії. Ми одна країна, ці території нас відторгнули, і ми ніколи з цим не погодимося", - сказав колишній політв’язень.

Водночас Сенцов додав, що "про все інше можна розмовляти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Як можна ворогувати один з одним, якщо у нас є Путін?" - Сенцов

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Однак, попри масштабний обмін, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами щонайменше 113 українців. Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар, на непідконтрольних територіях Донбасу утримують ще 227 українців.

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