 Я ніколи не визнаю Крим і Донбас частиною Росії. Про решту можна розмовляти, - Сенцов

Про це він сказав в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
"Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється навіть. Те ж саме - Донбаські республіки є штучними сателітами РФ, теж, відповідно, це частина України, я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв або бажання приєднатися до Росії. Ми одна країна, ці території нас відторгнули, і ми ніколи з цим не погодимося", - сказав колишній політв’язень.
Водночас Сенцов додав, що "про все інше можна розмовляти".
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Однак, попри масштабний обмін, за даними українського омбудсмена Людмили Денісової, у Росії та на окупованих нею територіях залишаються за ґратами щонайменше 113 українців. Також російська влада не припиняє переслідування кримських татар, на непідконтрольних територіях Донбасу утримують ще 227 українців.
10-го сентября двое нардепов попадаются на оном и просто извиняются, пряча мандаты обратно в карман. Но не все так однозначно.
Весной Зеленский словами через рот пообещал учителям сказочное повышение зарплат. В новом бюджете под это дело нет ни копейки. Но все не так однозначно.
Пять лет лишайные ховрахи носятся по интернету и вопят о том, как Порох душит свободу слова.
Сегодня Богдан требует чистки в среде журналистов и на тайном заседании Рады по свободе слова выбирает в совет Наташу Влащенко с ЗИКа. Но опять же не все так однозначно.
Какая-то говорящая гениталия - зам главы АПешечки - рассказывает АТОвцам с донбасской пропиской о том, что это ОНИ виноваты в войне, и приходит к палаткам несколько раз за ночь, провоцируя ветеранов на конфликт.
Но не все так однозначно, завтра она извинится. Или напишут, что она не это имела в виду.
А ночью сжигают дом Гонтаревой. Но не всё… вы поняли.
Зе и сотоварищи потеряли берега настолько, что заявляют вслух о том, что в Слуге народа есть сумасшедшие, больные люди.
И это помимо людей с 9-ю классами образования. Но по-прежнему не всё так однозначно.
Весна придет - сажать будем. А. Нет. Извините. Будем компенсировать Бене и Ринату издержки, связанные с войной, которую учинили донецкие АТОвцы.
Видите систему? Я - вижу. Им надо максимально быстро и по беспределу.
И тут я перестаю понимать.
Судя по скорости о3,14денения и зашкваров, им глубоко плевать, взбунтуется народ или нет. Т.е. они готовы к этому сценарию. Что косвенно подтверждают слова Богдана «поработаем до нового года и все».
Причем готовность эта почти наверняка связана с нашим северным соседом, который не играет по мелочи.
Это не будет Майдан 14-го, что-то принципиально иное.
Но с другой стороны, постоянно забрасываются месседжи «на проверку», и в случае громкого негодования вылазит говорящая голова с рассказами, что мы все не так поняли.
Т.е. где-то они всё же сцут, или пока еще не пришло время Ч.
Одно мне лично понятно абсолютно: если мы все замолчим - нам 3,14да.
Нам не позволят жить свободными людьми, а может и вовсе не позволят жить.
Сожженные дома, доносы, бесконечное наглое вранье с отмороженными е*альниками, кураж безнаказанности и абсолютной власти.
Мальчики решили поиграться в маленького такого, криворожского путина.
Мы же не позволим ему вырасти?
Татьяна Худякова
порошенко досі не перебуває в санкційному списку кремля, співпадіння?
Коли петя плюси захопити хотів, а виявилось, що в приват банку контрольного пакета нема... Це наступ на свободу слова чи ні?
Гонтарєва? Підпал чи страховий випадок?) Дім застрахований на мільйони...
Пєтя обіцяв війну за два тижні... Нічо?
Кучми ахметови медведчуки януковичі це не разуючи діючих кримінальних авторитетів депутатів - реальні вбивці, які при владі були десятиліттями... Вам не мішали ні? А клоунів боїтесь? Логіка де?
Багато маніпуляції... І я думаю у пацанів вийде... Просто не треба тупити... І навчитись відповідати за слова...
Але, можете бути впевнені, про стадіон гонгадзе скрябіна чорновола ніхто не забув...
По перше і основне мислимо критично... Закон 1066 ще навіть не прийнято... Там контракти... Жоден керівник не призначений і не може бути призначений... Атже у нас конкурси.. будуть... Можливо...
Про збирати гроші ви теж обманюєте... Для чого? Вам подобається коли ціна вашим словам нуль?
Ви апріорі переконані в своїй правоті...
Я б також вже сьогодні до стінки поставив не один десяток... Не можна...
В одному будьте впевнені, Україна виживе, і зеленський зіграє в цьому процесі позитивну роль...
Бгг
https://www.youtube.com/watch?v=8SqTaE4-5a4