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Все про:ВР (5740) держбюджет (219)

 Державний бюджет планують ухвалити до 1 грудня

Верховна Рада планує до 1 грудня ухвалити проєкт Державного бюджету на 2020 рік як закон.

Про це йдеться в орієнтовному графіку розгляду проєкту Держбюджету, опублікованому на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"У разі ухвалення Верховною Радою відповідного рішення не пізніше 1 грудня відбудеться розгляд і ухвалення проєкту закону про державний бюджет України на 2020 рік у третьому читанні і в цілому як закону на пленарному засіданні Верховної Ради", - повідомляє інформаційне управління апарату ВР.

Водночас зазначається, що розгляд і затвердження Держбюджету-2020 на першому читанні відбудеться 18 жовтня на пленарному засіданні Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет-2020: фінансування ДБР збільшиться на 71%, НАБУ - на 19,7%, ГПУ - на 5,5%

Далі, протягом 21 жовтня - 3 листопада, Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників Комітету ВР з питань бюджету займатиметься його підготовкою до другого читання, яке заплановане на 15 листопада.

Орієнтовний графік розгляду проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік схвалено на засіданні Комітету з питань бюджету 6 вересня 2019 року.

Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149265
 
 
 Топ коментарі
 
ну наконец то - єпока бідності прекратиться ..... учителя получат свои первые 4 тыс. баксов зарплаты. Ура товарис4и ура!!!! 95-му кварталу - Слава Слава Слава !!!!!.... Богдану за работу - отпуск в Сен Тропе ! Зеле - отпуск на 4 месяца ! Почему у Коломойского досихпор две руки ? .... почему Свинарчуки при Зеленском не сидят ???
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сначала должен сесть батя порохохряк - мародер, а потом и о его младших подельниках вести разговор можно, а то сиротливо будет свинарчуку на нарах, без кучерявого будкостроителя Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 1816
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ты о ком сейчас написал червь соевый? я про тебя скотину тупорпылую хоть строчку написал? Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 1194 Судя по твоим истетическим воплям, той соеый пердак пылает как дом лерки гонтаревой Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 4179
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а свадебный фотограф и няня тоже будут участвовать в рассмотрении бюджета или доверятся старшим и более опытным товарищам по партии?
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ну наконец то - єпока бідності прекратиться ..... учителя получат свои первые 4 тыс. баксов зарплаты. Ура товарис4и ура!!!! 95-му кварталу - Слава Слава Слава !!!!!.... Богдану за работу - отпуск в Сен Тропе ! Зеле - отпуск на 4 месяца ! Почему у Коломойского досихпор две руки ? .... почему Свинарчуки при Зеленском не сидят ???
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сначала должен сесть батя порохохряк - мародер, а потом и о его младших подельниках вести разговор можно, а то сиротливо будет свинарчуку на нарах, без кучерявого будкостроителя Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 1816
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а чего зебильня - не выйдет с плакатами под АП и не заставит саплю посадить Свинарчуков ??? ... возможно потому что вы - безхребетные дауны ???
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ты о ком сейчас написал червь соевый? я про тебя скотину тупорпылую хоть строчку написал? Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 1194 Судя по твоим истетическим воплям, той соеый пердак пылает как дом лерки гонтаревой Государственный бюджет планируют одобрить до 1 декабря - Цензор.НЕТ 4179
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я тебе мальчик могу поведать одну истоию ... ты канечно же не поймёшь ... ибо твой максимум - это первый клас и десятая чать задействованного сегоро вещества в твоей черепной коробке но история такая ..... я последние много лет плачу за интернет в месяц 100 грн ... и мне недавно звонят и присылают смс что мол - теперь надо платить 130 в месяц (абонплата) ... и тут я вспоминаю эпоху бидности зелёной коМанды и то что доллар стал меньше а цены растут (*вместо зарплаты) и я ясен пень уверен что они зебальнутые как и много кто тут ... прихожу к ним в офис и что я вижу ?" ?" А?А?...у них стоит телек а там показывает студия квартал 95 - по ходу целый день крутят....мммм пацаны повелись но денег что то не хватает ... то кто виноват - Шмаркля или Порох ??? ... можешь не отвечать ... зебила ответ и так понятен.Допобачення.
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не обольщайся мальчик .... я ничего не потерял мой доход на потраченные часы времени лучше чем ты себе можешь представить .... я просто удивляюсь интелекту имбецилов с которыми приходиться жить .... но абстрагировацца я умею .... просто видимо ты никогда за границей небыл ... не знаешь как люди живут ... а я могу себе позволить видеть и путишествовать и я точно знаю за кого нужно голосовать .... так что не обольщайся мальчик ..... у тебя никогда гореть не будет дом Гонтарёвой ... у тебя никогда такого не будет ... может быть сгорит шапито своего клоуна или уже горит даунбас с которого ты родом сюда перевалил .... чмошник ватный)
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Виноват порох и порохоботы! Обьяснять не буду серого вещества не хватит понять .
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Ждем посты от порохоботов о не компетентности сегодняшних депутатов. Они даже ни разу не заблокировали трибуну и не подрались пока делили бюджет. Толи было раньше...
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Премьер-министр Украины заявил в интервью газете Financial Times , что роли в налаживании отношений с олигархом Коломойским играть не будет.
«Мы с самого начала понимали, что это особый вопрос, поэтому я за него никогда не отвечал. Господин Богдан и президент лично занимались этим вопросом с самого начала… Я рассчитываю на то, что они найдут правильный способ его решения, потому что они знают ситуацию намного лучше»

И ЗЕ с Бохданом успешно налаживают отношения государства с Коломойским. Их господин Коломойский пригласил их на обсуждение "каких-то" энергетических вопросов, хотя он не является собственником основных активов энергетических в стране. Его интерес - это низкая цена электроэнергии для его предприятий. После этой встречи по решению судов (конечно Бохдан непричём, он случайно бухал с судьями в Сен-Тропе) только для предприятий Коломойского действует тариф на электроэнергию 1,3 грн. квт. в час. Для населения основной тариф 1,68 грн. квт в час.
Тем временем Фонд государственного имущества продал Первомайскую гидроэлектростанцию. Да, да, Коломойский непричём
Согласно проекту Закона " О бюдлт" «Слуга народа» получит 114,6 млн грн для расчётов за телерекламу на "1+1" Да, да, Коломойский непричём . Чисто случайно Первомайская ГЕС преобретена за 108 млн. грн

Ну да, бюджет тут непричём
Улыбаемся и машем руками
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Нет, это ПОБЕДА, ПОБЕДА, ПОБЕДА. Гордись этим
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