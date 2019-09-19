Про це йдеться в орієнтовному графіку розгляду проєкту Держбюджету, опублікованому на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
"У разі ухвалення Верховною Радою відповідного рішення не пізніше 1 грудня відбудеться розгляд і ухвалення проєкту закону про державний бюджет України на 2020 рік у третьому читанні і в цілому як закону на пленарному засіданні Верховної Ради", - повідомляє інформаційне управління апарату ВР.
Водночас зазначається, що розгляд і затвердження Держбюджету-2020 на першому читанні відбудеться 18 жовтня на пленарному засіданні Ради.
Далі, протягом 21 жовтня - 3 листопада, Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників Комітету ВР з питань бюджету займатиметься його підготовкою до другого читання, яке заплановане на 15 листопада.
Орієнтовний графік розгляду проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік схвалено на засіданні Комітету з питань бюджету 6 вересня 2019 року.
Нагадаємо, 15 вересня уряд передав проєкт Державного бюджету на 2020 рік до Верховної Ради.
«Мы с самого начала понимали, что это особый вопрос, поэтому я за него никогда не отвечал. Господин Богдан и президент лично занимались этим вопросом с самого начала… Я рассчитываю на то, что они найдут правильный способ его решения, потому что они знают ситуацию намного лучше»
И ЗЕ с Бохданом успешно налаживают отношения государства с Коломойским. Их господин Коломойский пригласил их на обсуждение "каких-то" энергетических вопросов, хотя он не является собственником основных активов энергетических в стране. Его интерес - это низкая цена электроэнергии для его предприятий. После этой встречи по решению судов (конечно Бохдан непричём, он случайно бухал с судьями в Сен-Тропе) только для предприятий Коломойского действует тариф на электроэнергию 1,3 грн. квт. в час. Для населения основной тариф 1,68 грн. квт в час.
Тем временем Фонд государственного имущества продал Первомайскую гидроэлектростанцию. Да, да, Коломойский непричём
Согласно проекту Закона " О бюдлт" «Слуга народа» получит 114,6 млн грн для расчётов за телерекламу на "1+1" Да, да, Коломойский непричём . Чисто случайно Первомайская ГЕС преобретена за 108 млн. грн
Ну да, бюджет тут непричём
Улыбаемся и машем руками