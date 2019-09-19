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Все про:міст (293) Міністерство у справах вереранів (49) Олексій Белько (1)

 "Ми не дозволимо використовувати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів", - Міністерство у справах ветеранів про мінування моста Метро в Києві

Міністерство у справах ветеранів обіцяє захищати інтереси Олексія Белька, який захопив міст Метро, так само, як захищає інтереси будь-якого учасника російсько-української війни.

Відповідну заяву опубліковано на сторінці Міністерства у справах ветеранів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство у справах ветеранів висловлює подяку силовикам, правоохоронцям та усім причетним до професійного, безпечного та безкровного вирішення ситуації", - йдеться в заяві

Команда міністерства запевнила в готовності надати будь-яку допомогу у комунікації між Олексієм Бельком та "тими, кого це може стосуватися на офіційному чи неофіційному рівні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народився в Криму, служив під Києвом, сидів на гауптвахті, здав кіло вибухівки, - що відомо про захоплювача моста Метро в Києві

"Міністерство наголошує, що воно захищатиме інтереси Олексія Белька, як і будь-якого учасника російсько-української війни, зокрема його право на повагу, справедливий розгляд цієї справи та допомогу за потреби. Ми не дозволимо використати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів або для розколу між ними та рештою суспільства", - йдеться в заяві.

У міністерстві закликали громадян уважно перевіряти інформацію, а журналістів - спиратися на достовірні джерела. А також пообіцяли стежити за перебігом подій та інформувати суспільство, коли про все це з'явиться більше достовірної інформації.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Через кілька годин зловмисник здався поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149264
 
   
 Топ коментарі
 
Эпический зашквар ольгинца. Товарищ майор полтора года косил под зрадофила, нагнал себе 3,5К подписчиков, но, как обычно бывает у свинособак, спалил его Гугл Транслейт. Эх, столько работы коту под хвост"Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов", - Министерство по делам ветеранов о минировании моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 8343
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Минер метро только сдался, а Портнов с Трубой уже думают как привязать его к Порошенко.
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хотя и без смертей, событие намного масштабнее караванского стрелка....там одним махом ударили по кличкам(мазурок боксер) и по кандидатам западной украины(мазурок львовской области)...
здесь перекрытым мостом киев настроен против ветеранов и бойцов...чтобы без майданов..
откуда у парня кабриолет?...почему кабриолет - понятно, чтобы постоянно оставаться на виду...а откуда он?)
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Статус ветерана не может давать индульгенции такому деянию. И никакие политические мотивы не могут.
Но в то же время из-за этого случая всех ветеранов никто не очерняет и не собирается.
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Надо понимать , что такое ветеран , если не было насилие , то не то что можно его отпустит , но и нужно его с Богом отпустит . В данном случае он никому вреда не причинил , и судить его не надо , как ветерана . Ветераны должны имеет в некоторых случаях смягчения закона .
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і транспортний колапс в час пік не залишить рубця в душах киян))))
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Конечно не может! Но разве кто то говорит о том что он не должен отвечать!???
Речь ведь совсем не в этом, а в том это используется для очернения ветеранов и вообще войной ВСУ. Количество преступлений совершаемых воинами и бывшими воинами, статистически, не больше преступлений совершаемых обычными гражданами, но если посмотреть какнал 1+1 то создается впечатление, что войны нет зато есть куча вояк, которые кроме как совершают преступления больше ничем не занимаются. Происходит обычная авария с наездом на человека (в день таких десятки в Украине) 1+1 даже не заикнется, но если виновником был военныей или бывший военный - это будет в ТОПе!!!
Общество настраивают против армии вырабатывая у него желание побыстрей закончить войну не считаясь с ценой которую придется заплатить, а вояк куда нибудь пораспихать (хотя эффект будят прямо противоположный - бездействующие вояки вовсе не в потолок плевать будут и количество преступлений наоборот возрастет)
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Эпический зашквар ольгинца. Товарищ майор полтора года косил под зрадофила, нагнал себе 3,5К подписчиков, но, как обычно бывает у свинособак, спалил его Гугл Транслейт. Эх, столько работы коту под хвост"Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов", - Министерство по делам ветеранов о минировании моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 8343
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все правильно написал,только я не знаю людей.которые бы ненавидили АТОшников
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те кто голосуют за Жопоблок - 11% - уверен что они *************** настроены - за любоффь с расийай ... Ленина Свалили .... укропы фашыстЕ !!!!! руске йазыг ! хунта ! трусики в снигерях ! ни забудим ни прастим дедофф каторыйе файавалЕ! Праваславыйе путен файска!!!! введи нам пенсию халяву и калбасу па 2.20!
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посмотри сообщением ниже - "министерство по делам ветеранов затявкало". Вопросы про ненависть к ветеранам еще есть?
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министерство сразу затявкало, нужно показать обществу, что не зря бюджетные деньги просерает "Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов", - Министерство по делам ветеранов о минировании моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 5040
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Конєшно Порошенко!"Мы не позволим использовать этот инцидент для очернения бойцов и ветеранов", - Министерство по делам ветеранов о минировании моста Метро в Киеве - Цензор.НЕТ 565
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Посты малограмотных зебилов не отличить от друг друга ... все на одно зёлёное лиццО!
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В тюрьме ему место.
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А это звонок Зеленскому, если будет продолжать сливать Украину *****, получит Зе по полной программе. Малотне покажется
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Дзвінок Поросенкові-ще раз "Капітуляція"-його арештують та посадять,як він саджав за розірваного свого портрета на 4.5 роки.
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Минер метро только сдался, а Портнов с Трубой уже думают как привязать его к Порошенко.
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Так. Два видатних борцуни за справедливість. Причому один з них - екс-проХВесор університету Шевченка.

"Ми не дозволимо використовувати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів", - Міністерство у справах ветеранів про мінування моста Метро в Києві - Цензор.НЕТ 5799
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Сами ветераны тоже хороши. Вчера сотника Майдана против Зеленского использовали.
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А ВДРУГ НОВУЮ ВЛАСТЬ ЗАЦЕПИЛА ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ НА ДЕНЬ НЕЗААИСИИОСТИ?
И теперь срочно будут позорить ветеранов и настраивать общество против них,как подставляли националистов
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Навіть воду в решеті носити можна-достатньо розумно заморозити,але який розум у порохоботів?Спровокувати та тікати на раду жалітися- "Зрада"От ваша ЗРАДА вже 8%-ку на колесі порохові зробила-зробить і мягку йому посадку коло параші,бо хто грав ним на роялі-завдяки вам ,вже по губам порошенкам водить. Пишайтеся!
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Я теж вчора їхав у метро з правого на лівий берег. Люди на Хрещатику виходили і змушені були сідати у маршрутки, таксі... При цьому ніякої паніки не було.
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Это фигня ... чувак "заминировал мост" ... а тут у 73% - заминированы мозги ватными зелёными соплями ...
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Рюкзаков действительно сделал постановочное и показательное задержание не понятно кого. Еще на БТР нацепили украинский флаг 3-х метровый как будто бравые мусора в атаку на врага идут и смело его побеждают. Ето млять смех сквозь слезы такой спектакль смотреть для лохов организованный
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Вам смішно, а для ментів це як Сталінград. А раптом когось би з флобера підстрелив.
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Вспомнилось "Лежать, бендеры!"... И ведь таких среди ментов полно, как то сомневаюсь что они пойдут "в атаку" под украинским флагом, скорее уж под шевроном "беркута"...
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Они в атаку идут только на безоружных или если знают что не получат сдачи.
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защищать интересы бойца будут а не тех кто с работы на метро ездит, премию ему добиваться будут, квартиру новую а льготы у них и так есть, ни за что не платят, народ должен терпеть, платить и не сметь
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А ты хотел, чтобы ветеранские организации защищали тех, кто от повесток в подвалах прятался ?
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А ты вместо теплой квартирки посиди в грязи в окопах под ГРАДом и снайперскими пулями - и тебя защищать будут
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Ta... Это министерство просто выпускает пар, чтобы АТОшники не похватались за винтари.
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А кажуть нічого не міняєтся,трапилося б таке при пороху,то міністерство в кращому випадку промовчало,ну а мінстець змішав би цього хлопця в найкращих традиціях з чим тільки можливо.Скільки ветеренів зганьбили і обплювали порохоботи,тільки за те що висловлювалися проти режиму.Ох нелегка жисть в задрота рошенівського,одно перевзувайся та сідай на шпагат
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Тебе откуда знать,уацарылому мексикосу?Иди кактусы в засрансуе из гомна лепи.
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почему кабриолет - понятно...чтобы постоянно оставаться на виду...не все посвящены в тонкости "операции"...но, чей кабриолет, откуда он?...а ружье опять женщина под халатом унесла, как в переяславе
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Сабаков і його оточення влаштуваши постанову для відбілювання самого сабакова. ЦИРК,,,!!!!
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Любой инцидент или очерняет или обеляет. Но украинцам не привыкать - в цивилизованной стране инцидент, например, с рюкзаками "утопил" бы любого министра, а тут "как с гуся вода". Так шо ничего с ветеранами не случится, ну подумаешь, один "с катушек соскочил". А разве не ветераны не соскакивают?
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сепары получают условно.
судьи вата.
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Это просто глупость. Никто ветеранов и не собирается очернять.
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Это просто глупость, никогда человек называющий Украину порноактриссой не станет ее президентом.
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Позволяй, не позволяй, а факт есть факт! Вся преступность это либо силовики, либо военные! И 90%, если не больше, тяжких преступлений, убийства- это их рук дело. Министерство что в связи с этим делает? Разговаривает?
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Если вы хотите чего-то не позволить, берите в руки оружие и валите Зелемойского.

А на возмущения, патриотизм, жертвы этим днепровским ватным ублюдкам насрать.
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Это часть программы партии СЛУГИ НАРОДА: капитуляция и параллельно демонизация ветеранов. Не забывайте слова трёхдневной давности заступницы керівника Офісу президента України Анна Коваленко, яка заявила, що війна на Донбасі почалася "через АТО і ВПО"
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