 "Ми не дозволимо використовувати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів", - Міністерство у справах ветеранів про мінування моста Метро в Києві

Відповідну заяву опубліковано на сторінці Міністерства у справах ветеранів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністерство у справах ветеранів висловлює подяку силовикам, правоохоронцям та усім причетним до професійного, безпечного та безкровного вирішення ситуації", - йдеться в заяві
Команда міністерства запевнила в готовності надати будь-яку допомогу у комунікації між Олексієм Бельком та "тими, кого це може стосуватися на офіційному чи неофіційному рівні".
"Міністерство наголошує, що воно захищатиме інтереси Олексія Белька, як і будь-якого учасника російсько-української війни, зокрема його право на повагу, справедливий розгляд цієї справи та допомогу за потреби. Ми не дозволимо використати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів або для розколу між ними та рештою суспільства", - йдеться в заяві.
У міністерстві закликали громадян уважно перевіряти інформацію, а журналістів - спиратися на достовірні джерела. А також пообіцяли стежити за перебігом подій та інформувати суспільство, коли про все це з'явиться більше достовірної інформації.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.
Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.
Через кілька годин зловмисник здався поліції.
здесь перекрытым мостом киев настроен против ветеранов и бойцов...чтобы без майданов..
откуда у парня кабриолет?...почему кабриолет - понятно, чтобы постоянно оставаться на виду...а откуда он?)
Но в то же время из-за этого случая всех ветеранов никто не очерняет и не собирается.
Речь ведь совсем не в этом, а в том это используется для очернения ветеранов и вообще войной ВСУ. Количество преступлений совершаемых воинами и бывшими воинами, статистически, не больше преступлений совершаемых обычными гражданами, но если посмотреть какнал 1+1 то создается впечатление, что войны нет зато есть куча вояк, которые кроме как совершают преступления больше ничем не занимаются. Происходит обычная авария с наездом на человека (в день таких десятки в Украине) 1+1 даже не заикнется, но если виновником был военныей или бывший военный - это будет в ТОПе!!!
Общество настраивают против армии вырабатывая у него желание побыстрей закончить войну не считаясь с ценой которую придется заплатить, а вояк куда нибудь пораспихать (хотя эффект будят прямо противоположный - бездействующие вояки вовсе не в потолок плевать будут и количество преступлений наоборот возрастет)
И теперь срочно будут позорить ветеранов и настраивать общество против них,как подставляли националистов
судьи вата.
А на возмущения, патриотизм, жертвы этим днепровским ватным ублюдкам насрать.