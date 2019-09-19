 "Ми не дозволимо використовувати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів", - Міністерство у справах ветеранів про мінування моста Метро в Києві

Відповідну заяву опубліковано на сторінці Міністерства у справах ветеранів у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство у справах ветеранів висловлює подяку силовикам, правоохоронцям та усім причетним до професійного, безпечного та безкровного вирішення ситуації", - йдеться в заяві

Команда міністерства запевнила в готовності надати будь-яку допомогу у комунікації між Олексієм Бельком та "тими, кого це може стосуватися на офіційному чи неофіційному рівні".

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"Міністерство наголошує, що воно захищатиме інтереси Олексія Белька, як і будь-якого учасника російсько-української війни, зокрема його право на повагу, справедливий розгляд цієї справи та допомогу за потреби. Ми не дозволимо використати цей інцидент для очорнення бійців та ветеранів або для розколу між ними та рештою суспільства", - йдеться в заяві.

У міністерстві закликали громадян уважно перевіряти інформацію, а журналістів - спиратися на достовірні джерела. А також пообіцяли стежити за перебігом подій та інформувати суспільство, коли про все це з'явиться більше достовірної інформації.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше стало відомо, що це - уродженець Криму, ветеран Олексій Белько. Місяць тому він був звільнений із Сил спеціальних операцій.

Через кілька годин зловмисник здався поліції.