 "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів із домашньої поразки від "Манчестер Сіті"

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У гостей відзначилися Марез (на 24 хвилині), Гюндоган (38) і Габріел Жезус (76).

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