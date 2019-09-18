Редактор Цензор.НЕТ 18.09.19 23:5718.09.19 23:58 "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів із домашньої поразки від "Манчестер Сіті" У Харкові донецький "Шахтар" у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів програв англійському "Манчестер Сіті" з рахунком 0:3.Про це інформує Цензор.НЕТ. У гостей відзначилися Марез (на 24 хвилині), Гюндоган (38) і Габріел Жезус (76). Читайте також: "Динамо" в Києві зіграло внічию з "Брюгге" і не потрапляє до Ліги ЧемпіонівИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3149263 x Мені подобається 2
І сміятимуться з них в кожному куточку планети... І блукатимуть по Україні шукаючи те, що точно знають де знаходиться, і зватимуть їх продані безхатченки... До тих пір, допоки, самі не повернуть свій дім...