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Все про:Ліга чемпіонів (112) футбол (756) Шахтар (82)

 "Шахтар" стартував у Лізі чемпіонів із домашньої поразки від "Манчестер Сіті"

У Харкові донецький "Шахтар" у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів програв англійському "Манчестер Сіті" з рахунком 0:3.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У гостей відзначилися Марез (на 24 хвилині), Гюндоган (38) і Габріел Жезус (76).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149263
 
   
 Топ коментарі
 
радостная новость, получили пинка, собаки ахметовские, сборище бразильских обезьян "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Манчестер Сити" - Цензор.НЕТ 3639
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радостная новость, получили пинка, собаки ахметовские, сборище бразильских обезьян "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов с домашнего поражения от "Манчестер Сити" - Цензор.НЕТ 3639
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украинская команда проиграла, разве это радостная новость?
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я сборище обезьян легионеров украинской командой не считаю, особенно когда этих обезьян содержат на деньги криминального украинофоба ограбившего страну и её граждан и сколотившем на этом состояние для содержания пришлых обезьян.
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І не буде їм спокою, ні на заході ні на сході, ні на півдні, ні на півночі...
І сміятимуться з них в кожному куточку планети... І блукатимуть по Україні шукаючи те, що точно знають де знаходиться, і зватимуть їх продані безхатченки... До тих пір, допоки, самі не повернуть свій дім...
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Зараз соєві зелебобіки почнуть зловтішатись з поразки наших клоунів.
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Тех клоунов шо по полю бегали, или тех кловунов шо у охвисе ***********??? Просто так добуя кловунов развелось шо прям сплошное Шапито 95...
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В офісі сидять видатні державники-патріоти. Що не чиновник, то Перікл та Епамінонд в одній особі. Плачу - розчулило.
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сравнил х.й с пальцем. у мансити состав в три раза дороже чем у байера
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Ну и что,что дороже. В прошлом туре МС а английской лиге проиграл Норвич сити, у которого состав в 30 раз дешевле манчестерского клуба
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это матч чемпионата. такое у всех бывает. я вообще помню только один случай - когда чемпион англии отыграл сезон без поражений в апл. арсенал в начале двутысячных.
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адмін,шо,абідна за розірване кротяче очелло?))))) чого пост видалив?)
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И хорошо,что проиграл! Нехрен жадничать и показывать единственную трансляцию только по ФУТБОЛ 2,которого у большинства людей нет. Раньше показывали по Украине,1+1 и т.д.
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