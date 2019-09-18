 Гаджети не витіснять книжку: вона щороку здобуває нових прихильників, - Зеленський

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЛОГА.
"Нинішній форум уже - 26-й, і щороку він збирає дедалі більше учасників і відвідувачів. Це ще раз доводить, що прогнози скептиків, які зазначають, що гаджети витіснять книжку, не виправдалися. Вона не втрачає своїх позицій, а щороку здобуває нових прихильників", - зачитав Мальський слова Зеленського.
У привітанні наголошується, що читати вітчизняних авторів "не просто цікаво, а й модно".
"І хоча, на жаль, проблем у книжковій галузі чимало, я обіцяю всіляко підтримувати українських письменників і видавців", - пообіцяв Зеленський.
Цього року в програмі Львівського форуму - понад 1000 літературних, художніх, освітніх та соціальних заходів, 250 дискусій на суспільно-політичну тематику, 700 подій і понад 30 локацій у центрі міста.
Цього року участь у форумі візьмуть понад 1000 авторів, видавців, громадських активістів, перекладачів, культурних менеджерів, художників та інших представників культурної, мистецької та інтелектуальної еліти України і світу.
ЗЕлемойский читает исключительно сценарии.
Разницы ЗЕлемойский не понимает
Я знал, что так будет.
ага, не вытесния. конечно. давно в книжный магазин заходил?
На форумі вже писали про те, що фото блазня з книжкою в інтернеті немає - лише в спортзалі, на пляжі, з пивом та шаурмою...
...зеленский хоть в спорт зале
Они верят.
В Украине шоколад из какао
- Из Мааасквы.
- Не трынди, был я в Москве, а тебя там чё-то не видел.
Ты уверено, что настолько дорого и близко Зелемойскому, шо он при тебе дорожку всосёт ?
...и на людей,которые умеют только срать на цензоре сутками не вставая с дивана.
Я завжди вважав виборців блазня дебілами, які навіть не здатні до елементарного самообслуговування...
Вот и вся разница.
Это развитие цивилизации.
Плохо это или хорошо каждый решает сам
Так уже вытеснили.