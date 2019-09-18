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Все про:Зеленський (2786) книги (197) Львів (1091)

 Гаджети не витіснять книжку: вона щороку здобуває нових прихильників, - Зеленський

У Львові відкрився 26-й Міжнародний BookForum. Від імені президента Володимира Зеленського його учасників і гостей привітав голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу ЛОГА.

"Нинішній форум уже - 26-й, і щороку він збирає дедалі більше учасників і відвідувачів. Це ще раз доводить, що прогнози скептиків, які зазначають, що гаджети витіснять книжку, не виправдалися. Вона не втрачає своїх позицій, а щороку здобуває нових прихильників", - зачитав Мальський слова Зеленського.

У привітанні наголошується, що читати вітчизняних авторів "не просто цікаво, а й модно".

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"І хоча, на жаль, проблем у книжковій галузі чимало, я обіцяю всіляко підтримувати українських письменників і видавців", - пообіцяв Зеленський.

Цього року в програмі Львівського форуму - понад 1000 літературних, художніх, освітніх та соціальних заходів, 250 дискусій на суспільно-політичну тематику, 700 подій і понад 30 локацій у центрі міста.

Цього року участь у форумі візьмуть понад 1000 авторів, видавців, громадських активістів, перекладачів, культурних менеджерів, художників та інших представників культурної, мистецької та інтелектуальної еліти України і світу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149261
 
 
 Топ коментарі
 
Та яка зрада? Тобі скільки років? Де мешкаєш? Багато книжкових крамниць у місті? Коли останній раз купляв паперову книгу за шалені гроши? Та і судячи з твого коментарю, коли читав останній раз??? Ну і для зебілів відкрою таємницю, електронні книги вже досить давно витисули паперові!
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Та яка зрада? Тобі скільки років? Де мешкаєш? Багато книжкових крамниць у місті? Коли останній раз купляв паперову книгу за шалені гроши? Та і судячи з твого коментарю, коли читав останній раз??? Ну і для зебілів відкрою таємницю, електронні книги вже досить давно витисули паперові!
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ЗЕлемойский не читает книг.

ЗЕлемойский читает исключительно сценарии.

Разницы ЗЕлемойский не понимает
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я перед 21 апреля специально снимал на видео сторонников.

Я знал, что так будет.
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Зовсім ні! Всі книги будуть оцифровані! Замість літер будуть нулі та одиниці!
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ага, не вытесния. конечно. давно в книжный магазин заходил? при цене за одну книгу в 400-500 гривен, ну его нах. по цене 10 книг - можно планшет купить, и читать сколько влезет
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sledaknm 345f6f04
ага, не вытесния. конечно. давно в книжный магазин заходил?



На форумі вже писали про те, що фото блазня з книжкою в інтернеті немає - лише в спортзалі, на пляжі, з пивом та шаурмою... Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2439

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порошенко как бы тоже "читал" в основном вискари и потом бухой на публике выступал. зеленский хоть в спорт зале
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был бы порошенко умным, для начала сына украинскому языку научил бы, а не как в футболках с надписью "россия" ходить.
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и когда это он у януковича в ногах валялся?
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так при правлении Януковича и валялся
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ЗЕБІЛ - у Пороха діабет - він НЕ П"є ! А чи НЕ вживає твій ЗЕ препіздент наркотикив - він так ДОКУМЕНТАЛЬНО не заперечив ! Значить вживає !!
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в эти бредни может верить только соевый сектант из минстэця
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соевые в Кацапии.

Они верят.

В Украине шоколад из какао
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Ну да. Зелюк не бухой,а только унюханный бывает
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бухает - как любой стреднестатистический человек. когда то даже похмелялись с ним вместе. наркоты у него не видел
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- Ты откуда ?
- Из Мааасквы.
- Не трынди, был я в Москве, а тебя там чё-то не видел.

Ты уверено, что настолько дорого и близко Зелемойскому, шо он при тебе дорожку всосёт ?
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Ну от, а Луценко купив в Італії книжки (про історію Італії) - і все одно звільнили. Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1646
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...и на людей,которые умеют только срать на цензоре сутками не вставая с дивана.
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Dnipro 75ed19bb
...и на людей,которые умеют только срать на цензоре сутками не вставая с дивана.

Я завжди вважав виборців блазня дебілами, які навіть не здатні до елементарного самообслуговування... Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 674
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забавно. вот у меня несколько знакомых тоже начало активно топить за порошенко и называть голосовавших за зеленского дебилами. когда я спросил их, почему они тогда ко мне бегают советоваться по многим служебным вопросам - то тихо закрыли рты и больше не выделывались
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А я вот зебилам их ноуты ремонтирую
Вот и вся разница.
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Думаете поможет?) Я знаю что не поможет, может переубедите
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Не потрібно писати про себе такі особисті деталі.
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не только вытеснит, а и сама книга попадет в "Красную книгу", как вымирающий вид Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1959
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Печатные книги уже стали чем-то вроде предметов исскуства - как картины
Это развитие цивилизации.
Плохо это или хорошо каждый решает сам
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... і не просто впаде! А прищемить піаністу... Гаджети не витіснять книжку: вона щороку здобуває нових прихильників, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4002
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О гарант что то сказал. А что на счёт отвода войск по формуле штангенциркуля?
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Країна в смартфоні: Верховная рада закупит 80 тонн бумаги (UBR)
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Вы его кумир, или по службе положено цитаты записывать ?
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Гаджеты не вытеснят книгу: она из года в год приобретает новых сторонников, - Зеленский

Так уже вытеснили.
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Ещё расскажите, что Вы мангал гаджетами распаливаете.
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Судя по картинкам, порохоботы бесятся в бессильной злобе, потому, что понимают, что их время ушло навсегда.
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Книгу, как источник информации, уже давно вытеснил Интернет. Книга сегодня это штучное произведение искусства и качественно иллюстрированный статусный аксессуар.
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Сейчас идут важные переговоры по Донбассу, принимаются исторические решения, а Зеленский на книжный форум поехал...
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