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Все про:Росія (19921) Чорногорія (78)

 Поліція Чорногорії затримала двох лідерів проросійської партії

Поліція Чорногорії затримала 18 вересня двох лідерів опозиційної партії "Справжня Чорногорія" Марко Мілачіча і Владислава Дайковіча при спробі протестувати біля будівлі прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час затримання Мілачічу зламали палець, у нього також гематоми і подряпини. Керівництво партії засудило затримання Мілачіча.

Партія "Справжня Чорногорія" була заснована в січні 2018 року. Вона бореться за нейтральний статус країни, що має спричинити вихід Чорногорії з НАТО. Лідери партії також оголошували, що боротимуться за відновлення відносин з Росією і скасування санкцій Чорногорії проти Москви.

У травні 2019 Високий суд в Чорногорії засудив 14 осіб у справі про спробу державного перевороту і силового повалення влади в жовтні 2016 року. Серед засуджених - два лідери проросійської опозиційної партії Чорногорії Андрій Мандич і Мілан Кнежевич. Їх засудили до п'яти років ув'язнення кожного за звинуваченням у сприянні спробі повалення влади, метою чого було запобігання вступу Чорногорії в НАТО.

Також серед засуджених - двоє ймовірних представників російської розвідки Едуард Шішмаков і Володимир Попов. Їх засудили заочно до 15 і 12 років ув'язнення відповідно - за звинуваченням в організації спроби перевороту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох росіян засудили до 12 та 15 років ув'язнення за спробу перевороту в Чорногорії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149260
 
   
 Топ коментарі
 
русофобию вот эту вот затевают..
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Лавруша, а ну заржи про русофобию.
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Наверное боятся проросийского большенства в парламенте. И правильно учатся на чужих ошибках.
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а наші поліцаї - мертвечука повяжуть?
Навряд чи... навіть не подумають...
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Когда у нас такое будет?
"Полиция Украины задержала двух лидеров оппозиционной партии за жизнь Медведчука и Бойко при попытке протестовать возле здания прокуратуры.
Во время задержания Медведчуку сломали нос, у него также гематомы и царапины".
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Николай Владимирович, про бутылку забыл...у него торчала бутылка в жопе...забыл вынуть после эксерсизов по усаживанию на...
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Наверное боятся проросийского большенства в парламенте. И правильно учатся на чужих ошибках.
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как же он теперь со сломанным пальцем носу ковыряться будет?
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Оригинально! Захотел представить, но мозг заклинило. На данный момент перезагружаюсь.
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Машка Захерова "Калинку" будет плясать?
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