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 Політика України
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Все про:Інститут нацпам'яті (127) звільнення (661) В'ятрович (167) Гончарук_Олексій (90)

 Ключові напрямки роботи Інституту нацпам'яті будуть збережені, - Гончарук

Глава уряду подякував колишньому керівникові Інституту Національної пам'яті Володимиру В'ятровичу та пообіцяв, що інституція продовжить свою роботу.

Про це Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Уряд підтримав рішення про звільнення Володимира В'ятровича з посади Голови Українського Інституту національної пам'яті. Дякую Володимиру і команді за всю зроблену за ці роки роботу і досягнення", - написав він.

Прем'єр-міністр пообіцяв, що ключові напрямки роботи Інституту залишаться незмінними.

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"Ми добудуємо Меморіал Героїв Небесної Сотні і Музей Революції Гідності, продовжимо створення Архіву національної пам'яті. Європейське лідерство у сфері вільного доступу до архівів комуністичних спецслужб так само залишиться за Україною.

Інститут залишається в статусі органу держвлади. Слідкуйте за подіями! Все буде добре!"- запевнив Гончарук.

Ключові напрямки роботи Інституту нацпамяті будуть збережені, - Гончарук 01

У середу, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив Володимира В'ятровича з посади голови Інституту національної пам'яті.

Партія "Європейська солідарність" заявила, що його звільнення є політично мотивованим. Сам В'ятрович сказав, що звільнення готувалося давно, і він обговорював це питання з прем'єром. Тепер В'ятрович збирається повернутися до занять історичною наукою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149259
 
 
 Топ коментарі
 
Т.е. институт национальной памяти останется. А вот национальность изменится. Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4127
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Т.е. институт национальной памяти останется. А вот национальность изменится. Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4127
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"Следите за событиями! Все будет хорошо!" (с) Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 671
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Поляки поставили условие Зе - убрать Вятровича.
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Меньшовартість -- нова-стара ідеологія нової влади. Ідеологія,яка дозволяє втілювати будь-які бажання сусідів.

Кроме того, для польской стороны будет важно устранить в Украине людей, которые в Польше воспринимаются как препятствие польско-украинской диалога - это глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович и секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Святослав Шеремета.Источник: https://censor.net.ua/n3148531
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і не тільки поляки. Рашисти - також. І навіть румуни.
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Премьер-министр пообещал, что ключевые направления работы Института останутся неизменными...Следите за событиями! Все будет хорошо!" - заверил Гончарук. Источник: https://censor.net.ua/n3149259

Ключевые направления работы Института нацпамяти будут сохранены, - Гончарук - Цензор.НЕТ 178
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всі роки я не розумів, що робить неосвітчена людина на чолі такого органу, який мусить будувати підвалини Держави.
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)) робить безглузді спроби переконати всіх, що вона освічена. А що роблять освічені люди, дивлячись на таку людину?
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Я тобі не забороняю. Пиши так, як тобі вважається правильним.
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Украї́нський інститу́т націона́льної па́м'яті - центральний орган виконавчої влади з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури. Вікіпедія
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я не вірю.
риговка Верещук публічно декларувала зміну політики слуг уродів в національному питанні.
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100 млн.грв. Институт национальной памяти не будет получать и это очень хорошо, все детям или онкобольным. Я плюну в рожу тому, кто против этого.
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Слухай зебіл - а де ГАРАНТІЯ що саме ці гроші підуть онкохворим а не Коломойському за
Приватбанк?? Москалів зразу видно - у них чоловіки матом розмовляють , а жінки зазвичай плюються !!
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Гончарук, теперь будем изучать память другого народа!?
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Или есть знакомий историк, которому нужен оклад директора института, для зеленой жизни?
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Да нет. Все намного проще: кучка невменяемых идиотов на сайте "Цензор" нашли друг друга и пишут бредни в адрес граждан Украины.
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Тепер Інститут почне розвивати ідею "триєдиного народу" та поборювати український націоналізм. Ну і перед поляками обов'язково треба покаятись - за те що наші зухвалі предки надумали захищати власне життя та майно від кримінальних банд.
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Ревізоре,згоден з Вами. Недарма є українське прислів"я - "Обіцянка- цяцянка- дурневі радість"
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