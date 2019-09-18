 Ключові напрямки роботи Інституту нацпам'яті будуть збережені, - Гончарук

Про це Олексій Гончарук написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Уряд підтримав рішення про звільнення Володимира В'ятровича з посади Голови Українського Інституту національної пам'яті. Дякую Володимиру і команді за всю зроблену за ці роки роботу і досягнення", - написав він.
Прем'єр-міністр пообіцяв, що ключові напрямки роботи Інституту залишаться незмінними.
"Ми добудуємо Меморіал Героїв Небесної Сотні і Музей Революції Гідності, продовжимо створення Архіву національної пам'яті. Європейське лідерство у сфері вільного доступу до архівів комуністичних спецслужб так само залишиться за Україною.
Інститут залишається в статусі органу держвлади. Слідкуйте за подіями! Все буде добре!"- запевнив Гончарук.
У середу, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив Володимира В'ятровича з посади голови Інституту національної пам'яті.
Партія "Європейська солідарність" заявила, що його звільнення є політично мотивованим. Сам В'ятрович сказав, що звільнення готувалося давно, і він обговорював це питання з прем'єром. Тепер В'ятрович збирається повернутися до занять історичною наукою.
Кроме того, для польской стороны будет важно устранить в Украине людей, которые в Польше воспринимаются как препятствие польско-украинской диалога - это глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович и секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Святослав Шеремета.Источник: https://censor.net.ua/n3148531
оцей?
Я так пишу завжди. Бо так правильно.
риговка Верещук публічно декларувала зміну політики слуг уродів в національному питанні.
Приватбанк?? Москалів зразу видно - у них чоловіки матом розмовляють , а жінки зазвичай плюються !!