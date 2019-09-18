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 Новий посол Грузії Шарашенідзе почав роботу в Києві

Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе вручив копії вірчих грамот заступнику глави Міністерства закордонних справ України (МЗС) Василю Боднарю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Під час зустрічі новий посол Грузії в Україні запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України.

Під час спілкування сторони наголосили на готовності до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва в усіх напрямках, що становлять взаємний інтерес.

Також відбувся обмін думками в контексті протидії триваючої російської агресії проти України і Грузії.

Зазначимо, Теймураз Шарашенідзе раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані. Він став наступником посла Гели Думбадзе, якого МЗС Грузії відкликав з України з метою призначення на іншу посаду.

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Новий посол Грузії Шарашенідзе почав роботу в Києві 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149258
 
 
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