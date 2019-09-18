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Все про:побиття (466) марш (238) напад (659) Харків (1508) ЛГБТ-спільнота (187)

 Суд відправив одного підозрюваного в побитті учасників маршу рівності в Харкові під домашній арешт

Дзержинський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для одного з трьох підозрюваних у напад на учасників Маршу рівності.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

"Обрано запобіжний захід для першого з трьох підозрюваних у справі про сутичку з полцією на вулиці Римарської після ХарківПрайду: тримання під вартою строком на 60 днів без права на заставу", - зазначили у суді.

Адвокат заарештованого вже заявив, що подаватиме апеляцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будемо влаштовувати прайди, поки ЛГБТ не отримають "базові права", - активіст

Водночас відділ комунікації поліції Харківської області повідомляє, що ще одному підозрюваному обрано запобіжний захід - домашній арешт з 20:00 до 06:00.

Суд відправив одного підозрюваного в побитті учасників маршу рівності в Харкові під домашній арешт 01

Перед засіданням до суду прийшли активісти громадських організацій "Фрайкор" та "Традиції і порядок" з вимогою відпустити затриманих.

Нагадаємо, в Харкові 15 вересня вперше відбувся Марш рівності в рамках "ХарківПрайд". Паралельно проходила акція на підтримку традиційних цінностей. Після завершення Маршу рівності праворадикали почали ловити і бити його учасників. В результаті в Шевченківський відділ поліції доставили 17 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149257
 
 
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Активисты требовали опустить задержанных.
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ветеринарная служба Украин предупреждает, гонение петухов чревата для здоровья орнитологов Суд отправил одного подозреваемого в избиении участников марша равенства в Харькове под домашний арест - Цензор.НЕТ 5410
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Проблемами гомосексуалистов озабочены обычно латентные *********
Пускай гоняют в любую дыру и даже в замочную скважину
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журнашлюхи, какой "марш ривности"?
Это название в Большой Советской Энциклопедии нашли?

Почему шествие ********** называют "марш ривности"?
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нагла брехня!!! заголовок не відповідає змісту статті.... хлопцю інкримінують сутичку з поліцією на вул. Римарській через декілька годин після закінченя маршу, а не побиття учасників прайду. Цензор маніпулятори і брехуни!!!
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