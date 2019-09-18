 Мінера моста Метро Белька місяць тому звільнили з ССО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У липні 2019 року за наказом було звільнено зі служби за невиконання умов контракту", - повідомили в пресслужбі командування ССО.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше зловмисник здався поліції.