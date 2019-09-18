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Все про:міст (279) ССО (84) Олексій Белько (1)

 Мінера моста Метро Белька місяць тому звільнили з ССО

Чоловік, який увечері 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві раніше проходив службу за контрактом у підрозділі забезпечення командування Сил спеціальних операцій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У липні 2019 року за наказом було звільнено зі служби за невиконання умов контракту", - повідомили в пресслужбі командування ССО.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 18 вересня невідомий заблокував рух на мосту Метро і погрожував підірвати його і державні установи.

Пізніше зловмисник здався поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149256
 
   
 Топ коментарі
 
Не окажется. Сейчас его обильно обмажут говном и объявят психом.

Пока в Киеве не завяжутся уличные бои ветеранов с псами ЗЕлебобы, всем будут втирать, что эти АТО-ники просто единичные психи.
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В отличие от тебя, он был на фронте и защищал там Украину с оружием в руках.
Мінера моста Метро Белька місяць тому звільнили з ССО - Цензор.НЕТ 2069
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Що ж.Мєнти обісрали,хомчаківці відхрестились.Божевільний наркоман.Всьо ідьот по плану.Плану Штайнмаєра-путіна,звісно.Зараз правди не дізнаємось.

Roman Semysal
1 год ·

Олексій Белько...мій товариш.
Нас мобілізували в один день. Я помітив його одразу в Деснянському військоматі, бо він прийшов в камуфляжі з двома прапорами на рукавах - українським і татарським. Він помітив мій погляд і сказав, що воюватиме ще й за татар, раз вони в Криму за себе не воювали.
Він мені одразу сподобався. Він був рішуче налаштований на війну, багато не говорив, сказав, що служив у морській піхоті і тепер хоче бути снайпером. Запитав мене, чи не хочу я працювати з ним в снайперській парі. Я теж сподобався Олексієві, бо: по-перше - сказав, що у нього гарна дружина ( досі пам'ятаю, як вони цілувались перед відправкою ), а по-друге - з усього вагона не пиячили тільки двоє - Олексій і я...
На Яворівському полігоні, де нас готували до фронту, як гранатометників, Олексій дізнався, що десь поруч тренуються десантники, вийшов на потрібних людей, і через кілька днів його забрали в десантуру. Він був радий і гордий через це. Ми обнялись і побажали один одному удачі на фронті...
Я телефонував йому кілька разів і в АТО, і після демобілізації, але безрезультатно . Пару років тому надибав на його сторінку у ФБ, зрозумів, що Олексій живий, здоровий, порадів за нього, але так і зв'язався з ним...
А годину тому дізнався, що стрілець на мосту - це він...
Я не знав іще, які вимоги він висував, але здогадувався. Потім прочитав, що Олексій вимагає від нової влади припинити капітуляцію на Донбасі...
Я не схвалюю його вчинку, але на сто відсотків поділяю його позицію: те, що робить теперішня влада - відведення військ, формула Штайнмаєра, ганебний обмін полоненими, розмови про потепління стосунків з РФ, припинення співпраці з американськими військовими інструкторами - це капітуляція!
Не за це Олексій наражав себе на смерть на війні.
Я його не виправдовую, але розумію його відчай і біль. Біль солдата, якого зраджує Батьківщина.
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Пусть сходит к ниму завтра, а не догадки писать.
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Откуда Семисал узнал про требования минера, если нигде в СМИ их не публиковали?
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А может их просто не публиковали пока сверху не спустили "правильную" версию. Тебе такое в голову не приходило?
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Ну, телеграмм-канал "вести" может для кого-то и важное СМИ, но большинство его слышат первый раз!
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вот и наш недомерок начал увольнять людей задним числом и рассказывать про отпускников.
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Собаківський виводок обізвав людину терористом.ЗЄлупенська мразота підхопила.Сцикуниста наволоч обзиває людину психом.Тварюки,таких психів ще десятки тисяч.І якщо вони разом візьмуть знову зброю в руки і вийдуть спочатку на вулиці Києва,ви,********** ЗЄлупенські,не тільки обісцетесь,а ще і всеретесь.
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Згадалась книжка англійського розвідника Суворова (Різуна). Коли йому під час служби в ГРУ командування наказало намалювати щось на стіні будівлі КГБ Молдавської РСР.
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