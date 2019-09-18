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Все про:МВС (1340) Олексій Белько (1)

 Чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро, буде надано психологічну допомогу, - МВС

Чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, буде надано психологічну допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці МВС.

"Візуально він був під дією якихось речовин, але докладніше можна буде сказати тільки після експертизи", - заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

При затриманні чоловік опору не чинив, постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотів поговорити зі своєю дівчиною, інших вимог не було, - Крищенко про затриманого мінера моста Метро. ФОТО

Прес-служба МВС також повідомляє, що затриманому нададуть первинну медичну та психологічну допомогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149255
 
 
 Топ коментарі
 
Добре хоть вже не тероризм і не довічне ув'язнення... Відправте хлопа на лікування...
І йдіть працюйте, Україну потрібно повертати з заслання... І якщо це мета, а не маніпуляція і не картинка... То шоу і кінокомедію потрібно вимикати з екрану...
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Будут помогать прямой канал из головы выкуривать?
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Для начала сою изнутри вылить
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Радуцький знає унікальну методику медичної допомоги! Спосіб, яким він допомагає пацієнтам і новому міністру МОЗ.
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Радуцький-радник Зєлєнского,а радник нової міністерки МОЗ,цей дядя :
Чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро, буде надано психологічну допомогу, - МВС - Цензор.НЕТ 3171
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Будут помогать прямой канал из головы выкуривать?
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Пресс-служба МВД также сообщает, что задержанному окажут первичную медицинскую и психологическую помощь

Влить ему внутрь пару литров зеленки.
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Скорее игру на рояле хером посмотрел. Вот и не выдержал человек. Он же не дерьмо. Если был в ССО, скорее довели парня.
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Добре хоть вже не тероризм і не довічне ув'язнення... Відправте хлопа на лікування...
І йдіть працюйте, Україну потрібно повертати з заслання... І якщо це мета, а не маніпуляція і не картинка... То шоу і кінокомедію потрібно вимикати з екрану...
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Вот уже и он не террорист, а попавший "под действием каких-то веществ"... "Новичок"???
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Как раз наоборот..отсутсвие алкоголя в крови более 2-х суток
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Машина сгорела, сарай сгорел, метро хлопушкой хотели взорвать. Что дальше? Главсвиня сама себя в заложники возьмёт?
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а фонд мародера-будкостроителя, тот, что он организовал украв деньги из бюджета Украины путем голосования его посипак у зраде не будет помогать этому несостояшимуся борцуну с внешней политикой зелебобы? бочка варенья и корзина печенья наверняка поднимет его стойкость и моральный дух Чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро, буде надано психологічну допомогу, - МВС - Цензор.НЕТ 1811
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В дурку упрячут, а через несколько лет окажется, что ,,психологическую помощь,, надо было оказывать не ему, а тем, кто дорвался порулить страной
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Хм..цікаво , від чого відволікали увагу ? Бо , все це , якась дешева постановка.
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При найменших спробах застосовувати терористичні методи потрібно просто вбивати терористів на місці. Навіть якщо потім зясується що то був просто "обдолбаний" ідіот ... ну стане на одного неадеквата менше, але його смерть застереже десятки та сотні інших. Вартість оперпації, матеріальні втрати громадян міста і суспільний хаос викликаний такими діями вчсе одно називається тероризмом. Покидьок тероризував все місто. Якщо навіть решту свого жалюгідного життя це падло проведе на промці в колонії, він все одно не зможе відшкодувати втрати які понесли сотні тисяч людей...
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Судя по тому как с ним вежливо обходятся, будет оказана помощь и т.д. это больше похоже на шоу от "зе-манды". И наверное случайно его сдача/задержание было в тот момент когда на плюсах начался выпуск новостей.
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