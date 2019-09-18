 Чоловікові, який погрожував підірвати міст Метро, буде надано психологічну допомогу, - МВС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці МВС.

"Візуально він був під дією якихось речовин, але докладніше можна буде сказати тільки після експертизи", - заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко.

При затриманні чоловік опору не чинив, постраждалих немає.

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Прес-служба МВС також повідомляє, що затриманому нададуть первинну медичну та психологічну допомогу.