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 Політика України
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Все про:ВР (5740) контракт (168) держслужбовці (116)

 Профільний комітет Ради пропонує депутатам проголосувати за контрактну форму державної служби

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіональної політики та містобудування розглянув на своєму засіданні прийнятий у першому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади, р. №1066 та ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти його у другому читанні та в цілому.

Таке рішення було прийнято сьогодні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Законопроектом пропонується спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їх діяльності, а також запроваджується можливість контрактної державної служби.

Як зазначив голова комітету Андрій Клочко, законопроект щодо перезавантаження влади, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським та визначений ним, як невідкладний для розгляду, допоможе Україні підвищити професійність державних службовців та посилити ефективність роботи виконавчої гілки влади, як на центральному, так і на регіональному рівні.

"Світовий Банк оцінив ефективність діяльності виконавчої влади в Україні на рівні 35 балів зі 100. А це рівень таких країн, як Гондурас, Уганда. Для прикладу у Румунії – 46 балів, Польщі - 74 бали, Литви – 80 балів, США – 93 бали, Німеччини – 94 бали. Тому, наше ключове завдання сьогодні – оновлення державної служби, оцінювання діяльності державних службовців та їх матеріальне стимулювання, і головне – створення можливостей для переведення державної служби на контрактну основу, що посилить ефективність діяльності держслужбовців", - резюмував Андрій Клочко.

Читайте також: Масових звільнень з держслужби не буде. Це популістський підхід, - глава Нацагентства з питань держслужби Ващенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149254
 
   
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Упростить порядок принятия на государственную службу нужно, а то это уже похоже на цирк.
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как упростят, прямо из цирка набирать начнут
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Вадим, из цирка уже набрали. Клованов в том числе.
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Це лише напівреформа, справжня реформа це віддавати посади чиновників приватним підприємцям разом з бюджетом установи! Замість того щоб годувати чиновників в районних державних адміністраціях потрібно укладати договор з приватним підприємцем який має відповідний дозвіл на надання послуг державного управління! Приватний підприємець, який виграв тендер на управління РДА отримує бюджет РДА і сам вирішує скільки і яких працівників йому потрібно! Якщо він надасть потрібну кількість послуг населенню сам, або разом з дружною і родичами - хай надає! Так ми позбудемось кумовства! Все одно на посади беруть своїх людей, так хай вони працюють ці свої люди! Підприємець отримує гроші на функціонування РДА з бюджету і сам розподіляє кому і скільки має платити зарплати! Підприємець може надавати платні послуги населенню, але офіційно по договору - так ми переможемо корупцію! Тепер люди не будуть носити хабарі чиновникам, а будуть офіційно укладати з ними договори на допомогу в оформленні землі, власності, майна, на допомогу в вирішенні тих чи інших питань і у разі невиконання умов договору - можна буде подати в суд і відсудити гроші! Достатньо лише замінити чиновників приватними підприємцями і держава запрацює як швейцарський годинник - без корупції і без зловживань! Для тих хто хоче надавати послуги державного управління будемо продавати ліцензії а потім на тендерах продавати посади! Все одно платять гроші за призначення, то чому ж ці гроші не збирати в бюджет! Хай цей процес призначення на посади буде відкритим та прибутковим для держави!
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ну хоть что то зебилы нормальное родили))) только еще конкурс должен быть на должности
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Какой еще конкурс при тех зарплатах, туда и так никто не идет.
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без повышения з.плат ничего не будет. председатель отг получает 20-25 тыс. и я считаю это мало
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Я не о председателях говорю, а о обычных служащих, на которых держится работа.
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Дебил наш черниговский, конкурс и так существует...
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первым пунктом внесите, что теперь премьер - министром может быть каждый продавец трюселей со средним образованием, чтобы потом не возникало юридической коллизии почему володька сбрил усы
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Приймають різну хрень, під міфічну парезагрузку влади, а перегружати будуть права властності одних на другіх, з одних на другіх. Ми на порозі вилткого перерозподілу капіталу.
А бидломаса мріє, що ім щось перепаде.)
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Отвечать будет ваш зелений бох.
Если не успеет улететь в аеропорт им. Бен Гуриона.
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може він просто не може фізично витримати твою безграмотність?
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З цього само дня рядовий служака перетвориться на покірного кріпака... Накажуть стріляти, стрілятиме, накажуть фабрикувати - фабрикуватиме... Тільки от Лержаву обкрадають президенти, депутати і міністри... Служаки лише знаряддя, а з прийняттям цього закону - покірне знаряддя..

Запам'ятайте... Раб.. з зарплатнею 3910 гривень, пістолетом в кобурі тупо залежний від начальника... Це дорога в нікуди.
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Все таки гарне рішення. Хто там у вас такий розумний? Путін?
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Порохоботи! Мінстець створює новий елітний (суперелітний) загін порохоботів - могутніх інтернет-воїнів

Профильный комитет Рады предлагает депутатам проголосовать за контрактную форму государственной службы - Цензор.НЕТ 4270
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Valar *********‏ @wowkulakka 16 сент.


Юля настіки лузер, що навіть Настя "Криве дуло" від неї з'їбала
Приходько отказывается работать с Тимошенко и возвращается на сцену
https://focus.ua/politics/440187-prikhodko_otkazyvaetsia_rabotat_s_timoshenko_i_vozvrashchaetsia_na_stsenu

Профільний комітет Ради пропонує депутатам проголосувати за контрактну форму державної служби - Цензор.НЕТ 6723
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