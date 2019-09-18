 Профільний комітет Ради пропонує депутатам проголосувати за контрактну форму державної служби

Таке рішення було прийнято сьогодні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.



Законопроектом пропонується спростити порядок прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищити відповідальність державних службовців за досягнення результатів їх діяльності, а також запроваджується можливість контрактної державної служби.



Як зазначив голова комітету Андрій Клочко, законопроект щодо перезавантаження влади, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським та визначений ним, як невідкладний для розгляду, допоможе Україні підвищити професійність державних службовців та посилити ефективність роботи виконавчої гілки влади, як на центральному, так і на регіональному рівні.



"Світовий Банк оцінив ефективність діяльності виконавчої влади в Україні на рівні 35 балів зі 100. А це рівень таких країн, як Гондурас, Уганда. Для прикладу у Румунії – 46 балів, Польщі - 74 бали, Литви – 80 балів, США – 93 бали, Німеччини – 94 бали. Тому, наше ключове завдання сьогодні – оновлення державної служби, оцінювання діяльності державних службовців та їх матеріальне стимулювання, і головне – створення можливостей для переведення державної служби на контрактну основу, що посилить ефективність діяльності держслужбовців", - резюмував Андрій Клочко.

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