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 Політика України
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Все про:Штайнмаєр (181) Супрун Уляна (536)

 "Капітуляція перед Кремлем не принесе Україні мир", - Супрун

Колишня голова МОЗ Уляна Супрун нагадує: вірити Кремлю не можна, а війна може бути закінчена, тільки якщо Росія виведе свої війська з нашої території і звільнить полонених.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагедія Іловайська повинна була навчити нас, що не можна довіряти Кремлю. Домовленості з агресором тоді коштували нам сотень життів. Сьогодні ж чуємо, що українська влада погодилася на реалізацію плану Штайнмаєра. Цей план - не універсальна таблетка, після якої настане мир", - пише Супрун.

Колишня в.о. Міністра охорони здоров'я вважає, що Україні не потрібен мир за всяку ціну, мир без перемоги.

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"Що б не говорили політики на камеру, на війні бувають тільки переможець і переможений. Навіть коли цивілізовано укладають мир - за столом не буває рівних сторін. І ми не маємо права бути переможеними. Не маємо права поступатися своїми інтересами, тому що це - не "конфлікт на сході України", це - війна, яка почалася з зухвалої агресії Російської Федерації. На цій війні ми вже втратили понад 13 тисяч осіб", - написала вона.

Супрун нагадує, що вибори можна проводити тільки після того, як останній російський солдат залишить нашу територію. А реалізація плану Штайнмаєра означає зняття санкцій з РФ.

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"Закінчення війни можливе лише тоді, коли Росія виведе свої війська з наших територій, поверне всіх українських бранців, Україна відновить контроль над своїм державним кордоном і буде дотримано статтю Конституції про суверенну й унітарну державу. Все інше - це капітуляція, якої не можна допустити", - підсумувала вона.

Капітуляція перед Кремлем не принесе Україні мир, - Супрун 01
Капітуляція перед Кремлем не принесе Україні мир, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149253
 
   
 Топ коментарі
 
Мудра жінка. Справжня украінка.
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Она повторила это другими словами.
"Капитуляция перед Кремлем не принесет Украине мир", - Супрун - Цензор.НЕТ 7686
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Хуйло ваше, шавка.
А це, Уляна Супрун.
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Мордякою в зеленому лайні вони після першего сезону "Слуги народа".
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Вам бы зелебобскому нариду определиится бы ,какую медицину вы хотите...А то от вас только дерьмо слышать можно...Вот сейчас вам новый министр сделает так,как вы хотите...просьба потом не скулить...
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Після "дохтора Смерть" - хоч би яку-небудь ... Бо та відьма вщент знищила медицину.
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"И мы не имеем права быть побежденными. Не имеем права поступаться своими интересами"

Может Супрун не в курсе, но мы уже побеждены. Да, Киев не захвачен. Но враг захватил наши земли, и за последние 3 года не было ни одной попытки что-то отбыть (тактические перемещения в серой зоне не в счёт).
От того что мы не признаём этот факт, реальность не меняется.
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эти слова да зелеНой падале в бошку!
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Думаешь, он не знает, что делает?

Он все прекрасно знает. Достаточно посмотреть его высеры про Украину, Майдан, АТО до выборов, когда он еще не стеснялся говорить, то, что думает.
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Власть КалоЗея должна быть уничтожена вместе с теми, кто попытается ее защитить.
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Давай уже выходи,уничтожай.А то пока только диваны и клавы зря стираешь.
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Господи, если ты есть, дай мне терпения не убить этих ****** 😟
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Супрун гражданка США.Говоря о "нашей" территории, она о какой говорит? А так согласкн, поможет подорожник
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ЗЕ, как предатель, должен быть публично казнен.

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