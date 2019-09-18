 "Капітуляція перед Кремлем не принесе Україні мир", - Супрун

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Трагедія Іловайська повинна була навчити нас, що не можна довіряти Кремлю. Домовленості з агресором тоді коштували нам сотень життів. Сьогодні ж чуємо, що українська влада погодилася на реалізацію плану Штайнмаєра. Цей план - не універсальна таблетка, після якої настане мир", - пише Супрун.
Колишня в.о. Міністра охорони здоров'я вважає, що Україні не потрібен мир за всяку ціну, мир без перемоги.
"Що б не говорили політики на камеру, на війні бувають тільки переможець і переможений. Навіть коли цивілізовано укладають мир - за столом не буває рівних сторін. І ми не маємо права бути переможеними. Не маємо права поступатися своїми інтересами, тому що це - не "конфлікт на сході України", це - війна, яка почалася з зухвалої агресії Російської Федерації. На цій війні ми вже втратили понад 13 тисяч осіб", - написала вона.
Супрун нагадує, що вибори можна проводити тільки після того, як останній російський солдат залишить нашу територію. А реалізація плану Штайнмаєра означає зняття санкцій з РФ.
"Закінчення війни можливе лише тоді, коли Росія виведе свої війська з наших територій, поверне всіх українських бранців, Україна відновить контроль над своїм державним кордоном і буде дотримано статтю Конституції про суверенну й унітарну державу. Все інше - це капітуляція, якої не можна допустити", - підсумувала вона.
Может Супрун не в курсе, но мы уже побеждены. Да, Киев не захвачен. Но враг захватил наши земли, и за последние 3 года не было ни одной попытки что-то отбыть (тактические перемещения в серой зоне не в счёт).
От того что мы не признаём этот факт, реальность не меняется.
Он все прекрасно знает. Достаточно посмотреть его высеры про Украину, Майдан, АТО до выборов, когда он еще не стеснялся говорить, то, что думает.