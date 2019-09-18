 Зеленський по телефону обговорив із віце-президентом США Пенсом співробітництво у сфері енергетики та боротьбу з корупцією

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент подякував Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми допомоги Україні у сфері безпеки і висловив сподівання, що наступного року обсяги такої допомоги з боку США тільки зростуть. Зеленський підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектора безпеки та оборони.
"Сторони констатували плідний розвиток українсько-американського співробітництва у сфері енергетики і висловилися за його подальше активне розширення. Президент України поінформував віцепрезидента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції в нашій країні", - йдеться в повідомленні.
Зі свого боку Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цим зусиллям нової української влади.
https://censor.net.ua/news/3149095/rada_dekriminalizirovala_fiktivnoe_predprinimatelstvo
Понимает конечно. И ты понимаешь. И вы оба продолжаете сознательно работать на врага Украины.
Он сможет объяснить Пенсу, как так вышло, что Коломойский в сфере энергетики вовсю сотрудничает с Роисей?
Rad
@Rad_Mile
1 ч
Вова загрався в політику.))
Це новий Прем'єр сусідньої Молдови. Звать цю дівчину - Майя Санду. #АТОж вона стала Прем'єром рівно 100 днів назад, як і наш Вовік #Зеленський. За сто днів прем'єрства у Молдові посаджено - 68 корупціонерів. 13 прокурорів, 12 суддів, 17 митників, 4 екс-начальника поліції тощо.
а у нас как всегда бла бла бла