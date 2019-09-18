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 Політика України
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Все про:Зеленський (2786) США (5412) Пенс (70)

 Зеленський по телефону обговорив із віце-президентом США Пенсом співробітництво у сфері енергетики та боротьбу з корупцією

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом США Майком Пенсом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент подякував Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми допомоги Україні у сфері безпеки і висловив сподівання, що наступного року обсяги такої допомоги з боку США тільки зростуть. Зеленський підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектора безпеки та оборони.

"Сторони констатували плідний розвиток українсько-американського співробітництва у сфері енергетики і висловилися за його подальше активне розширення. Президент України поінформував віцепрезидента Сполучених Штатів про реформи, спрямовані на викорінення корупції в нашій країні", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку Пенс відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цим зусиллям нової української влади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підтримка США залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, - Пенс

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149252
 
   
 Топ коментарі
 
непонятно только в чем таки прогресс этих реформ? кроме предстоящей продажи не ими приобретенной и завоеванной земли больше никаких "прогрессов" в рукаве у новой власти не осталось
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Зеленський чудово розуміє , що корупція - головний ворог України ! От саме тому його ненавидять і бояться "папереднікі" соєві ..
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До того ж зелені чоловічки такий сьогодні " антікорупційний" закон ухвалили.

https://censor.net.ua/news/3149095/rada_dekriminalizirovala_fiktivnoe_predprinimatelstvo
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непонятно только в чем таки прогресс этих реформ? кроме предстоящей продажи не ими приобретенной и завоеванной земли больше никаких "прогрессов" в рукаве у новой власти не осталось
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а для порохосвина своей была? то то он не раз пытался закон раде о продаже сельхозугодий ещё до зелебобы протолкнуть Зеленский по телефону обсудил с вице-президентом США Пенсом сотрудничество в сфере энергетики и борьбу с коррупцией - Цензор.НЕТ 7446
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От і Зеленському місце знайшлось у Пенса в смартфоні.
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Зеленський чудово розуміє , що корупція - головний ворог України ! От саме тому його ненавидять і бояться "папереднікі" соєві ..
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Клоун-наркоман понимает, что его хозяин враг Украины?

Понимает конечно. И ты понимаешь. И вы оба продолжаете сознательно работать на врага Украины.
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Шо, обсудили, сколько поимеют американские, а сколько наших богоизбраних?
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восьмипроцентним йовбакам такі новини не подобаються
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Якщо з корупцією будуть боротися по справжньому - їхнім господарям буде вже не до них ... де вони тоді будуть харчевацца ..?
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мда обидно петрушке..он же эту коррупцию с ног подымал ростил как родную,оберегал ее со своими порохосвиньями))а тут на тебе хотят с ней бороться...Цеж зрада))
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Зе пообещал отдать Приват Коломойскому , это он так борется с коррупцией , Гонтаревой дом сожгли , типа Беня наказал.
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а еще Беня приказал тебе в штаны насрать
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Тобі він не тільки нагадив у штани, так ти й ще з'їв що там було. Як, смачно було?🤔
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обсудил с вице-президентом США Пенсом сотрудничество в сфере энергетики

Он сможет объяснить Пенсу, как так вышло, что Коломойский в сфере энергетики вовсю сотрудничает с Роисей?
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Rad

@Rad_Mile
1 ч
Вова загрався в політику.))

Це новий Прем'єр сусідньої Молдови. Звать цю дівчину - Майя Санду. #АТОж вона стала Прем'єром рівно 100 днів назад, як і наш Вовік #Зеленський. За сто днів прем'єрства у Молдові посаджено - 68 корупціонерів. 13 прокурорів, 12 суддів, 17 митників, 4 екс-начальника поліції тощо.
а у нас как всегда бла бла бла

Зеленський по телефону обговорив із віце-президентом США Пенсом співробітництво у сфері енергетики та боротьбу з корупцією - Цензор.НЕТ 6649
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