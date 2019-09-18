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 Суспільство
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Все про:Інститут нацпам'яті (127) відставка (553) В'ятрович (167)

 Моє звільнення готувалося давно, і я обговорював це питання з прем'єром, - В'ятрович

Глава Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прокоментував своє звільнення, зазначивши, що це не було для нього несподіванкою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі LB.ua.

"Звільнення готувалося заздалегідь, і я особисто обговорював це питання з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, з яким добре знайомий з часів Майдану. Він також мене особисто запевнив, що Інститут збереже всі свої напрямки роботи, які було закладено і розроблено впродовж цих п'яти років", - сказав В'ятрович.

Він також зазначив, що наступного року у бюджеті Інституту передбачено ті ж кошти, що і в попередні роки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Хочу зайнятися більш творчою роботою, - В'ятрович після звільнення з посади голови Інституту нацпам'яті

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149251
 
 
 Топ коментарі
 
И даже тут зрада накрылась, ну е-мае, какой плохой день сегодня у порохоботов.
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От сука Вятрович - испортил всю зраду порохоскоту...
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Эх очередная зрада и №палитические"преследования от 8 процентных убежали.Да опять,сами себя в минуса загнали Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4961.Не останавливайтесь на достигнутом.
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От **** Вятрович - испортил всю зраду порохоскоту...
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Вятровичу спасибо хоть и не все сразу позитивно воспринималось.Видно что уходит с легким сердцем и с чувством выполненого что намечал.Хотелось что б была преемственность
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випередили ...))
одразу те ж саме подумалось
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и шо,даже палитическай мативации не будэ?
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Не надо было трогать 8 марта. Женщины же повсюду.
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И даже тут зрада накрылась, ну е-мае, какой плохой день сегодня у порохоботов.
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вятровича сдуло ветром, институт остался, теперь в нем новые сотрудники будут изучать память о самом вятровиче Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович - Цензор.НЕТ 1832
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Подай жалібну петицію Гончаруку. Поплач у нього на колінах - він тобі знайде місце в команді. Скажи, зо в душі ти кацап, як і Гончарук - ви знайдете один одного.
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Ти грамотний?
«"Увольнение готовилось заранее, и я лично это обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - сказал Вятрович. Источник: https://censor.net.ua/n3149251»
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Гочеш сказати, що Вятрович вже плакався, але Гончарук виявився виродком безсердечним? Ну, звичайний український виродок. Прости його.
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Та зебилы расскажут как они всё сохранят и приумножат. зачем тогда нужно было его увольнять ? у кацапов уже праздник - Зеленский уволил русофоба Вятровича который искажал историю в пользу украинцев и против русских - практически дословно с кацапских сайтов . ну то понятно кацапские лишние хромосомы в головах гудят. а у здешних дебилов откуда радости столько
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дак завтра же и закроют...а не как Бохатырёву... Моє звільнення готувалося давно, і я обговорював це питання з прем'єром, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 6068
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Эх очередная зрада и №палитические"преследования от 8 процентных убежали.Да опять,сами себя в минуса загнали Мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером, - Вятрович - Цензор.НЕТ 4961.Не останавливайтесь на достигнутом.
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А что разве не политическое ? ведь эти укороченные поувольняли всех кто был с проукраинской позицией и набирают Менделей
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Хороший, умный, интересный историк был во главе института.
Опять какого нибудь клоуна назначат?
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может Луценко? Такой матерый алкаш пребывающий постоянно беспаместве, как раз подошел бы для должности руководителя института памяти
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Ты почитай заявление Жопоблока по поводу отставки Вятровича - там праздник, прямо день победы!
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Національна пам'ять нашого народу Зеленському непотрібна! Взагалі.
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вату он сильно достал,боты аж пищат...моллюски.главное,что возврат к рабским вымиратам ботокс карлика уже невозможен.
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Пусть уходит, большинство сожалеть не будет.
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Твое ЗЕБІЛЬНЕ больштнство точно не буде жалкувати - твоему зебільному большинству не потрібна НАЦІОНАЛЬНА пам"ять - їм треба свати , клован з пісюном по роялю, ковбаса по 2. 2 дешевий газ та евробляхи !! ,
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да им открыли доступ в вк и аднакласники...от ани и радуются ,комики ... Моє звільнення готувалося давно, і я обговорював це питання з прем'єром, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 5321
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Институт по сути стал Институтом национального траура, переводя победы в поражения и призывая украинцев не праздновать, а плакать.
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а шо -есть повад уже для радости...? более 13 тыс погибших-вам зебилам это повод для радости...?!!! Моє звільнення готувалося давно, і я обговорював це питання з прем'єром, - В'ятрович - Цензор.НЕТ 1252
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Придурок Дубинский пиарит на эту должность придурка Бужанского.
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а когда уже минстэць разгонят? хоть неадекватных порохоботов меньше на сайте станет
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та закройте нахрен "Цензор","Обоз" и канал "Еспрессо" и "Прямой"...и будет вам ззедебилам полный камфорт и благаденствие...а когда пу Украину нагибать станет-не говорите шо вас не предупреждали..."патриёты" 95...
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Зеблики,а скажите,на кой Вятровича было увольнять...?! человек был на своём месте...не иначе-очередной этап "дагаварённастей" пана Президента с пу...как и открытый теперь доступ к "ВК" и "аднакласснимам"...оце мля переможна рехворма...95...
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Народ хочет, чтоб второсортность всего украинского, стала основной идеологией правящей партии! Эта идеология позволяет ему выполнять любые фантазии не украинцев.

Кроме того, для польской стороны будет важно устранить в Украине людей, которые в Польше воспринимаются как препятствие польско-украинской диалога - это глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович и секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Святослав Шеремета.Источник: https://censor.net.ua/n3148531
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Гроші ті самі, а от чи буде тий самий зміст, дуже сумніваюсь. Тому чергова зрада зебілів.
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Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал свое увольнение /Вятрович для Коломойского и его слуг зеленских- шефиров человек чужой. Их идеология обслуживает цель-продать Украину и свалить на историческую родину. Путин умный человек, можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/ "Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" . /Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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