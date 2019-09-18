 Моє звільнення готувалося давно, і я обговорював це питання з прем'єром, - В'ятрович

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі LB.ua.

"Звільнення готувалося заздалегідь, і я особисто обговорював це питання з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, з яким добре знайомий з часів Майдану. Він також мене особисто запевнив, що Інститут збереже всі свої напрямки роботи, які було закладено і розроблено впродовж цих п'яти років", - сказав В'ятрович.

Він також зазначив, що наступного року у бюджеті Інституту передбачено ті ж кошти, що і в попередні роки.

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