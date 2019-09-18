 Моє звільнення готувалося давно, і я обговорював це питання з прем'єром, - В'ятрович

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів у коментарі LB.ua.
"Звільнення готувалося заздалегідь, і я особисто обговорював це питання з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, з яким добре знайомий з часів Майдану. Він також мене особисто запевнив, що Інститут збереже всі свої напрямки роботи, які було закладено і розроблено впродовж цих п'яти років", - сказав В'ятрович.
Він також зазначив, що наступного року у бюджеті Інституту передбачено ті ж кошти, що і в попередні роки.
одразу те ж саме подумалось
«"Увольнение готовилось заранее, и я лично это обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - сказал Вятрович. Источник: https://censor.net.ua/n3149251»
Опять какого нибудь клоуна назначат?
Кроме того, для польской стороны будет важно устранить в Украине людей, которые в Польше воспринимаются как препятствие польско-украинской диалога - это глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович и секретарь украинской Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти Святослав Шеремета.Источник: https://censor.net.ua/n3148531