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Все про:Метрополітен (376) міст (279)

 Рух мостом Метро в Києві повністю відновлено після затримання на ньому терориста Белька

Рух мостом Метро в Києві, який раніше перекривали через загрозу підірвати його, відновлено.

Як передає Цензор.НЕТ, у пресслужбі метрополітену повідомили, що метро працює в звичайному режимі.

Метро працює у звичайному режимі. Рух транспорту спочатку відкрили в одному напрямку - з лівого на правий.

Близько 21:00 його відкрили повністю, повідомляє патрульна поліція Києва.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149250
 
   
 Топ коментарі
 
Суд уже был, что его называют терористом, или мы уже в рашке?
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А почему он террорист, он разве кого то убил, взорвал, расстрелял, взял в заложники?
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"Террорист" взял в "заложники" мост...
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я бы взял в заложники его яйца... и отпустил бы...

террориста в одну сторону... яйца в другую...
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Суд уже был, что его называют терористом, или мы уже в рашке?
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а кто он, если угрожал взорвать мост, представляя опасность для окружающих людей..
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ну прям так угрожал взорвать, ага Рух мостом Метро в Києві повністю відновлено після затримання на ньому терориста Белька - Цензор.НЕТ 7409
Это тебе менты сказали?
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Когда прийдет чел,даже пусть с с какими то там взглядами в ваш дом,возьмет автомат и начнет угрожать взорвать ваш дом,вы надеюсь,тоже не будете его называть террористом и ждать суда будете?
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Это мосейчук на Г+Г озвучила .Террорист,твари донбасские убивающие наших солдат у них повстанцы,а этот уже террорист.Без суда и следствия!!
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теперь когда по мосту Метро буду проезжать, все время этикетку от конфетки бросать на мост буду, в память о порохнявом герое, который единолично выступил с протестом против бесчинства зеленой сопли
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А почему он террорист, он разве кого то убил, взорвал, расстрелял, взял в заложники?
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Возможно это хулиганство но не терроризм...
Вон, каждый день есть звонки, что заминирован вокзал где-то, школа, стадион, итд...
Ну и что, тысячи террористов выходит у нас, которые звонят о заминировании...
Даже дети этим балуются....
Так, что это обычная хулиганка... но на терроризм не тянет.
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статья 258 Террористический акт: 1. Террористическим актом называется убийство или применения к потерпевшим жестоких пыток с целью достижения политических целей, а также совершение с такой же целью взрывов, поджогов, захватов или иных действий, опасных для жизни или здоровья людей, а также угроза совершить такие действия.

2. Состав преступления образуют:

а) применение оружия (убийство или угроза совершить убийство);

б) совершение взрыва, поджога, затопления;

в) совершение иных действий, создающих опасность для жизни или здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий - телесных повреждений значительном количестве пострадавших, разрушения важных хозяйственных или культурных объектов и т.д..
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Це стара редакція, звідки ви це виколупали? Ось нова: "1. Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків ..." і т.д.
Як бачите, "терорист" терору не чинив.
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С какого перепугу он - террорист?


Он заложил взрывчатку под мост? - НЕТ.


Он взял кого-то в заложники? - НЕТ.


ТАК С КАКОГО ПЕРЕПУГУ ОН "ТЕРРОРИСТ"?
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Так это был флешмоб ???
Акция, организованная через Интернет или иные современные средства коммуникации, в которой большая группа людей внезапно собирается в общественном месте, в течение нескольких минут выполняет заранее оговоренные действия, и затем быстро расходится.
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статья 258 Террористический акт: 1. Террористическим актом называется убийство или применения к потерпевшим жестоких пыток с целью достижения политических целей, а также совершение с такой же целью взрывов, поджогов, захватов или иных действий, опасных для жизни или здоровья людей, а также угроза совершить такие действия.

2. Состав преступления образуют:

а) применение оружия (убийство или угроза совершить убийство);

б) совершение взрыва, поджога, затопления;

в) совершение иных действий, создающих опасность для жизни или здоровья людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий - телесных повреждений значительном количестве пострадавших, разрушения важных хозяйственных или культурных объектов и т.д..
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Не смійте патріота називати терористом! Терористи це клоуни які захопили владу і здають Україну рашці!
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"Не смійте патріота називати терористом!"_________ПОРОХНЯВЫЙ ДУРДОМ!
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ага, именно так бойцы Торнадо тогда и говорили о ушастом клоуне Матиосе и порохнявом - будкостроителе Движение по мосту Метро в Киеве полностью восстановлено после задержания на нем террориста Белько - Цензор.НЕТ 7754
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порохнявые успокойтесь! в нашей стране никому не разрешено захватывать мосты!
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А кто захватил мост?
Мост не возможно захватить, его можно взорвать повредить, но не захватить.
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Достаточно просто позвонить по телефону и сказать о ложном минировании, это уже считается телефонный терроризм, а тут куда похлеще, стрельба, прямые угрозы взрыва без анонимности, и что, это называть подвигом, пойдет по статье терроризм по полной.
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недавно тут было, что вычислили школьника, который якобы "заминировал" школу, позвонив в ментовку...
ну и что? И ничего ему не было... Ибо все понимают, что это баловство.
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Тут не школьник и это не анонимный звонок по телефону, что касается школьника, так в этом случае штрафуют родителей, ребенка ставят на учет и так далее, просто вот так ничего не было не бывает, а если ловят взрослого, он несет уголовную ответственность даже за телефонное хулиганство, а тут все куда прозаичнее.
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щас КОРД извинится и отпустит "патриота"...может еще и взрывчатку вернут "ветерану"!
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мост ЗАХВАТЫВАЮТ что бы потом "взорвать повредить"!
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В Вашей сратне? А че за пшековский флажок прячешься?
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Движение по мосту Метро в Киеве полностью восстановлено после задержания на нем террориста Белько





аваков аслабанил моостт!!!

слава аваковууу!!

урра

очередной спектакель для быдла киевскаго.

ахаха





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Авакова давно уже пора гнать... Понасобирал в ментовке одних дибилов, воров, коррупционеров и клоунов, подстать себе.
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Чоловік повторно їхав здавати зброю та вибухівку в міліцію. Але менти його заздалегідь вистежили та взяли.
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раньше был Йовбак
теперь Йовбак и Белько...
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Гражданина а не терориста. Может он был против сдачи Крыма и Донбасса врагу? Или Украина уже часть роССии, Малороссия, что Граждане объявлены Террористами?
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Крищенко сообщил, что личность мужчины установлена.
"В ходе первоочередных мер была установлена личность этого человека - он бывший военнослужащий, его уволили", - сказал он.
По его словам, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку.
По словам Крищенко, всего в данной ситуации привлекались около 300 правоохранителей разных ведомств.
"Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка, поэтому во время операции мы считали, что его угрозы реальны… У него три месяца назад изъяли два кило взрывчатки, много боеприпасов", - сообщил начальник киевского главка.
Позднее он уточнил, что, со слов задержанного, эту взрывчатку он нашел, специалисты теперь проверят эту информацию.
Он подчеркнул, что со злоумышленником удалось наладить связь по телефону, но на контакты тот не шел, четких требований он не выдвигал, поэтому было принято решение "организовывать штурм", который осуществило спецподразделение КОРД с помощью бронетехники.
"При нем ничего не найдено - ни взрывоопасного, ничего. Взрывотехники проводят осмотр автомобиля, в дальнейшем будет осмотр места происшествия", - добавил Крищенко, указав при этом, что у мужчины был карабин, из которого он сбил полицейский квадрокоптер.
Отвечая на вопрос о состоянии задержанного, начальник киевской полиции сказал: "Визуально и по общению, вербально, он под воздействием каких-то, по моему мнению, он что-то употреблял".
Крищенко сообщил, что задержанный родился в Симферополе. На просьбу уточнить, был ли этот мужчина в зоне АТО, начальник киевской полиции сказал: "Я не комментирую это".
По его словам, в спецоперации принимали участие 300-350 сотрудников разных ведомств и подразделений.
Начальник полиции также отметил, что в ходе задержания правоохранители не открывали огонь.
Уголовное производство, по его словам, открыто по статье "подготовка теракта". Как заявил глава киевской полиции, террористу " грозит пожизненное заключение"
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порохоботы радуются терактам в Киеве и рукоплещут террористам...
надо бы пару скринов с Цензора в СБУ отправить...
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Мы должны ждать, чтобы терроорист подорвал мост?
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Цензор вперто переспівує кацапську версію визначення тероризма. В українському законодавстві НЕМАЄ "захвата ілі угрози унічтоженія гражданських об'єктів", НЕМАЄ, вашужмаму!!!
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Зкинути його з того мосту, та й всього. Хтось вкрав в армії гранату, хтось покурив забагато, хтось ще щось вчудив - ох, та він цілий супер-пупер терорист. Хворий він на всю голову, і місце йому у відповідному закладі.
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журнашлюхи на заработке - отрабатывают бабло ...
срань. одна срань кругом. полная деградация общества. наверное будет ядерная соддом и гомора для отрезвления.
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