 Рух мостом Метро в Києві повністю відновлено після затримання на ньому терориста Белька

Як передає Цензор.НЕТ, у пресслужбі метрополітену повідомили, що метро працює в звичайному режимі.

Метро працює у звичайному режимі. Рух транспорту спочатку відкрили в одному напрямку - з лівого на правий.

Близько 21:00 його відкрили повністю, повідомляє патрульна поліція Києва.

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