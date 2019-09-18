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 Події, Фоторепортаж
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 Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко. ФОТОрепортаж

Поліція підозрювала, що автомобіль чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, заміновано. Він колишній військовий і здав влітку в поліцію кілограм вибухівки.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Міст метро в Києві - це стратегічний об'єкт підвищеної небезпеки. Його зупинка паралізувала пів столиці. У найвищій точці моста був озброєний зловмисник у машині. Колишній військовий. Не простий, дуже професійний стрілець. Стріляв у повітря. Поцілив у наглядовий дрон, який впав у річку. Погрожував підірвати міст.

Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко 01

З огляду на те, що цього літа він добровільно здав у поліцію кіло вибухівки та патрони, в машині могло бути що завгодно. Наслідки підриву машини з вибухівкою на мосту Метро уявити було складно. Існувала також небезпека, що він продовжить рух вперед у напрямку лівого берега в житлові квартали, де виникала загроза киянам", - написав Шевченко.

З огляду на невдалі спроби почати змістовні переговори й очевидно неадекватний стан підозрюваного, наближення темного часу доби, коли операція суттєво ускладнилася б, було прийнято рішення розпочати штурмові дії.

Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко 02

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Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко 03
Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко 04

Дві групи Департаменту "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України під прикриттям БТРа з українським прапором і бронемашини Варта наблизилися до підозрюваного і змусили його вийти з машини, лягти на дорогу і затримали без жодного пострілу.

Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко 05

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Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко 06

"На місці виявили тубус від гранатомета і мисливську зброю. Так само було вилучено нарізний карабін і пістолет", - йдеться в повідомленні.

Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко 07

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149249
 
 
 Топ коментарі
 
Блин, как же менты нагнетают, преувеличивают и стращают народ...
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Зелеботы, вас в ФБ забанили, так вы на цензор ринулись?
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А ты сиди у себя на раше и жуй репу
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Блин, как же менты нагнетают, преувеличивают и стращают народ...
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Значит операция начала планироваться порохоскотом ещё летом.
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Я в шоке от козломордых порохоботов. Вы 8%-е отборные ылитные пЭбилы, в Польше вас вместе с вашим шоколадным свыном ждут теплые анусы, заводы и сбор урожая яблок. Все дружнр строем едем туда ну а особо упоротые ехают сюда
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А я у себя в Днепре буду сидеть и таких как ты епанатов на ую вертеть. порося дурне
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Козломордый idalgo вас, свино-собак, подвизавшимся помогать зеленой шмаркле, уже ждут в ЛуганДоне рефрижераторы для сбора всевозможной прорашистской падали.Ваши прокацапские свиньи из ОРДИЛОСОСИИ, которых вы хотите амнистировать, уже поди заждались вас, так что ехай сюда пить зеленый стекломой и стоять на четвереньках перед ху@лом...
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шмаркля зеленая, это те кто породил такое шоколадное ****** как ты. Ехай на парашку сам, вам кацапы ближе по духу.
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Стратегия порохоскотом определилась - поджоги, угрозы терактов, захват заложников. Для чего? Ответ лежит на поверхности, это желание договориться с Зеленским и получить индульгенцию на наворованное.
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Зелеботы, вас в ФБ забанили, так вы на цензор ринулись?
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так порохнявые свиньи сыкуны от природы, их вожак порохосвин-мародер, все время трусливые соплм пускал, как только тюлька ему каблуком на мозоль наступала Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко - Цензор.НЕТ 4169 Из них такие же террористы, как их гавна зефир Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко - Цензор.НЕТ 665
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Ага, а смелые зебилы дрались за повестку из военкомата!
Вон, гидрант в драке за возможность быть мобилизованным травму головы получил!
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Вика наверное блондинка. Цього літа мінер моста Метро добровільно здав кіло вибухівки, в машині могло бути що завгодно, - Шевченко - Цензор.НЕТ 9484 В плохом смысле этого слова...
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Чё там с Роттердам+?
Сидят ли уже свинарчуки?))))
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Всім хто брав участь у цій операції нагородити зірками героя України. Крищенка призначити маршалом, Авакова - генералісімусом!
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да авакяну это звание до лампочки, он бы награду лучше бы взял картинами из Лура Этим летом минер моста Метро добровольно сдал кило взрывчатки, в машине могло быть что угодно, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5648
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гниды из корда засцали, толи дело на безоружных калаши наставлять ...
только идиот может поверить мусорам и сдать оружие ...
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Даже если терроризм не пришьют то все равно чувак сядет, как минимум за найденное оружие.
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Учитывая, что этим летом он добровольно сдал в полицию кило взрывчатки и патроны, в машине могло быть что угодно.Источник: https://censor.net.ua/n3149249

Напевно що,термоядерна бомба.
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Прославится видать хотел, похоже ему это удалось.
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