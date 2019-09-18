 Втілити "формулу Штайнмаєра" можна тільки за дотримання низки умов, - Кучма

Про це його речниця Дарка Оліфер повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті т.зв. формули Штайнмаєра про місцеві вибори. Однак реалізація цієї формули можлива тільки за умов виконання таких пунктів", - зазначила вона.

За словами Оліфер, Україна не бачить можливості реалізації "формули Штайнмаєра" без виконання таких умов:

- повне припинення вогню;

- забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

- виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

- розведення сил і засобів уздовж усієї лінії розмежування;

- забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

- встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством і мінськими угодами.

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Оліфер зазначила, що українська сторона "підтвердила готовність до розведення сил і засобів у районі Золотого і Петровського".

При цьому російська сторона "заблокувала визначення можливої ​​дати розведення - така позиція ставить під загрозу ситуацію з безпекою на цих ділянках".

За словами Оліфер, під час засідання в середу досягнуто значного прогресу за взаємною одночасного звільнення утримуваних осіб.

Крім того, обговорено хід відновлення моста в Станиці Луганській, а в соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням життєдіяльності інфраструктури Донбасу і підготовкою до холодної пори року.