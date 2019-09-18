 Втілити "формулу Штайнмаєра" можна тільки за дотримання низки умов, - Кучма

Про це його речниця Дарка Оліфер повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті т.зв. формули Штайнмаєра про місцеві вибори. Однак реалізація цієї формули можлива тільки за умов виконання таких пунктів", - зазначила вона.
За словами Оліфер, Україна не бачить можливості реалізації "формули Штайнмаєра" без виконання таких умов:
- повне припинення вогню;
- забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;
- виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;
- розведення сил і засобів уздовж усієї лінії розмежування;
- забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;
- встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством і мінськими угодами.
Оліфер зазначила, що українська сторона "підтвердила готовність до розведення сил і засобів у районі Золотого і Петровського".
При цьому російська сторона "заблокувала визначення можливої дати розведення - така позиція ставить під загрозу ситуацію з безпекою на цих ділянках".
За словами Оліфер, під час засідання в середу досягнуто значного прогресу за взаємною одночасного звільнення утримуваних осіб.
Крім того, обговорено хід відновлення моста в Станиці Луганській, а в соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням життєдіяльності інфраструктури Донбасу і підготовкою до холодної пори року.
- якщо ***** виконує "мінські домовленості" - це добре ...
- якщо те ж саме робить Володимир Зеленський - це зрада ...))
Із мінських домовленостех потрібно було виходити , як радив Беззсмертний - але твоя Зелена шмаркля Безсмертного звільнила !!
"Несостоявшийся саммит «нормандской четверки» 17 сентября - это расхождение в подходах.
Французская и немецкая сторона настаивали на необходимости саммита как нового толчка для реанимации процесса, Россия же хотела конкретного результата, фиксированного на бумаге.
Отложили, на октябрь", - написав пан Венедиктов у соцмережі
https://patrioty.org.ua/politic/zustrich-zelenskoho-z-putinym-zirvana-venediktov-povidomyv-podrobytsi-295859.html
Хоча, з іншого боку, на неокупованій території обирають тих самих моторил, тільки з іншими прізвищами.
Каких пля "сил". Нах за парабрик ...все "силы".
Кучма, ты скот, не отмоешься за Гонгадзе, если так будеж "базарить" с ******.
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Огласите весьсссписк пжалста!! Крым сюда входит?
Итог : Как хорошо что я бомж.
Шоб вы хахлы поганые в огне горели под градами и смерчами горели
Насколько я понял, суть той формулы как раз в том, что сначала мы выполняем политическую часть, а потом уже все остальное. Зе все делает правильно:
- Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги 0 утром стулья!
- А наоборот можно?
- Можно. Но деньги - вперед!
- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
Оккупированного Крыма это тоже касается, ведь сказано ВСЕЙ территории Украины?
35 хв
Щойно прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Кучми заявила, що умовою формули Штайнмаєра є вивід іноземних військ і встановлення контролю за кордоном. Таким чином, це принаймні частково дезавуює те, що сказав Пристайко - або, принаймні, як його інтерпретували.
В ієрархії демонів, котрі керують нашою країною, Кучма стоїть вище, ніж Пристайко, тому варто слухати перш за все його.***Або це хаос у інформполітиці, або це є така тактика. Вкидувати спірні заяви - про мову чи про статус Донбасу, і потім через невеликий проміжок часу відступати назад.
Якщо це тактика, то вона розумна, бо такого ритмічного пресингу навіть чимало зважених людей не витримують і дають різкі оцінки у стилі «все пропало».
Ми маємо реакцію в соцмережах, котра _видається_ у кінцевому підсумку перебільшеною, з огляду на спростування/уточнення, а також спорадичні спроби організувати вуличні акції, котрі теж не отримують належного резонансу, бо влада ж усе нібито роз'яснила.
Між тим реальна небезпека таки є. Нам слід бути готовими , що наші опоненти спробують піти бліцкригом.