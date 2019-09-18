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 Політика України
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Все про:Кучма (373) Штайнмаєр (181) Донбас (13047) Оліфер (173) Тристороння контактна група (133)

 Втілити "формулу Штайнмаєра" можна тільки за дотримання низки умов, - Кучма

Представник України в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Леонід Кучма заявив у середу в Мінську, що реалізація "формули Штайнмаєра" можлива тільки за умови виконання низки пунктів.

Про це його речниця Дарка Оліфер повідомила на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Представник України в ТКГ зазначив, що українська сторона не має принципових заперечень по суті т.зв. формули Штайнмаєра про місцеві вибори. Однак реалізація цієї формули можлива тільки за умов виконання таких пунктів", - зазначила вона.

За словами Оліфер, Україна не бачить можливості реалізації "формули Штайнмаєра" без виконання таких умов:

- повне припинення вогню;

- забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

- виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

- розведення сил і засобів уздовж усієї лінії розмежування;

- забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

- встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством і мінськими угодами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формулу Штайнмаєра" не вдалося узгодити на переговорах у Мінську, - Сайдік

Оліфер зазначила, що українська сторона "підтвердила готовність до розведення сил і засобів у районі Золотого і Петровського".

При цьому російська сторона "заблокувала визначення можливої ​​дати розведення - така позиція ставить під загрозу ситуацію з безпекою на цих ділянках".

За словами Оліфер, під час засідання в середу досягнуто значного прогресу за взаємною одночасного звільнення утримуваних осіб.

Крім того, обговорено хід відновлення моста в Станиці Луганській, а в соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням життєдіяльності інфраструктури Донбасу і підготовкою до холодної пори року.

Втілити формулу Штайнмаєра можна тільки за дотримання низки умов, - Кучма 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3149248
 
   
 Топ коментарі
 
Ровно слово в слово,что петюня наподписывал с перепугу,зато у порохни,это теперь зрада и уси на путч.
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Ну шо порохоботы, совсем запутал вам сивушны мозги этот Штенмаййер!? Не знаете хорошо это или плохо. Меньше нужно дурные петины методички читать, а то совсем идиотами станете.
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пояснення -
- якщо ***** виконує "мінські домовленості" - це добре ...
- якщо те ж саме робить Володимир Зеленський - це зрада ...))
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Зебіл ННН !! - Порох НЕ ВИКОНУВАВ Мінські ! Мінські домовленості ТОДІ потрібні щоб ВИГРАТИ час та ОТРИМАТИ передишку для створення армії, якох фактично у нас НЕБУЛО !!
Із мінських домовленостех потрібно було виходити , як радив Беззсмертний - але твоя Зелена шмаркля Безсмертного звільнила !!
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Ну как, получили свинарчуки передышку?
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Я до сих пор не понимаю как ? ??? меня ублюдки ахметова и кучмы слили коллаборационистам, в 2018 снялся с 115 статьи. до сих пор меня пытаются гнобить. пара ГНАБИТЕЛЕЙ уже на том свете. И это было сделано без ублюдков СБУ . через день ублюдки сбу ствят прослушки. джаджа бинск РЖОТ
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Інсайдом про зірвану зустрічі президентів в Нормандські форматі в Telegram поділився головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов, близький друг прес-секретаря президента Р, Дмитра Пєскова, зазначають Патріоти України.
"Несостоявшийся саммит «нормандской четверки» 17 сентября - это расхождение в подходах.
Французская и немецкая сторона настаивали на необходимости саммита как нового толчка для реанимации процесса, Россия же хотела конкретного результата, фиксированного на бумаге.
Отложили, на октябрь", - написав пан Венедиктов у соцмережі
https://patrioty.org.ua/politic/zustrich-zelenskoho-z-putinym-zirvana-venediktov-povidomyv-podrobytsi-295859.html
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от Кучма - молодець! в такому серйозному віці продовжує працювати на благо України
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Статью не читал. Я, как и 90%, украинцев знают, что заказчик убийства Ґонгадзе - кучма. Кучма - отец украинского олигархата. Эта **** выпестовала ахметова,который ограбил всех украинцев. На нары суку. Если кучму не посадят, грош цена Зеленскому
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Навіть після виконання всіх умов проводити там вибори можна буде років через 10, бо ті бібізяни знов оберуть собі захерченків та моторил.
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Абсолютно згоден. Щось подібне було у повоєнній Німеччині.

Хоча, з іншого боку, на неокупованій території обирають тих самих моторил, тільки з іншими прізвищами.
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Шо за куйня - - разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения
Каких пля "сил". Нах за парабрик ...все "силы".
Кучма, ты скот, не отмоешься за Гонгадзе, если так будеж "базарить" с ******.
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- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск

==
Огласите весьсссписк пжалста!! Крым сюда входит?
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Триллер для кино: окружная комиссия окружена террористами , звоним в милицию к колашниковой ., ну понятно колашникова уже выдала оружее казакам, звоню в сбу : ответ сбу : ВЫ НАМ НА ... Й не нужны.
Итог : Как хорошо что я бомж.

Шоб вы хахлы поганые в огне горели под градами и смерчами горели
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Все дружно устремились устраивать капитуляцию.
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" ... установление контроля над неподконтрольной Украины участком российско-украинской границы и выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями."

Насколько я понял, суть той формулы как раз в том, что сначала мы выполняем политическую часть, а потом уже все остальное. Зе все делает правильно:
- Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги 0 утром стулья!
- А наоборот можно?
- Можно. Но деньги - вперед!
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полное прекращение огня;
- обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
- вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;
Оккупированного Крыма это тоже касается, ведь сказано ВСЕЙ территории Украины?
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Далі що ? Реалізація закону про особливий статус луганди, амністії бойовикам, ососбл призначення суддівського корпусу та прокуратури, загонів "народної міліції" тощо ?
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Щось я зовсім заплутавсь. Це виходить Вовік зрадив російського шпигуна Порошенка? Так це добре, чи погано? Втілити "формулу Штайнмаєра" можна тільки за дотримання низки умов, - Кучма - Цензор.НЕТ 117
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Igor Lutsenko
35 хв
Щойно прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі Кучми заявила, що умовою формули Штайнмаєра є вивід іноземних військ і встановлення контролю за кордоном. Таким чином, це принаймні частково дезавуює те, що сказав Пристайко - або, принаймні, як його інтерпретували.
В ієрархії демонів, котрі керують нашою країною, Кучма стоїть вище, ніж Пристайко, тому варто слухати перш за все його.***Або це хаос у інформполітиці, або це є така тактика. Вкидувати спірні заяви - про мову чи про статус Донбасу, і потім через невеликий проміжок часу відступати назад.
Якщо це тактика, то вона розумна, бо такого ритмічного пресингу навіть чимало зважених людей не витримують і дають різкі оцінки у стилі «все пропало».
Ми маємо реакцію в соцмережах, котра _видається_ у кінцевому підсумку перебільшеною, з огляду на спростування/уточнення, а також спорадичні спроби організувати вуличні акції, котрі теж не отримують належного резонансу, бо влада ж усе нібито роз'яснила.
Між тим реальна небезпека таки є. Нам слід бути готовими , що наші опоненти спробують піти бліцкригом.
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Піде бліцкригом? А це навіть добре. Бо ще не морози і не сніжить. Колись це все одно станеться. Краще, щоб це сталось не в суворий період року. Можна бути мобільнішими.
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Ця паскуда вже давно повинна сидіти на палі,а вона ще щось гавкає.
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Ты и не заметил, как петя тебя вертит. Артист петя.
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